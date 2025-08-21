Дете от Молдова е в реанимация след инцидент в Слънчев бряг

13-годишно момиче от Молдова е извадено от морето край курорта Слънчев бряг. Инцидентът станал на плажа в района на спасителен пост №5 на 20 август следобед.
По данни на родителите ѝ детето влязло във водата, но било повалено от вълните и за кратко потънало. След това получило паник атака и гърч.
Момичето е откарано по спешност в УМБАЛ - Бургас, където е настанено в реанимация на апаратно дишане. Състоянието на момичето е критично, има опасност за живота му.
Вуцидей
Коментиран от #4
13:14 21.08.2025
Гост
13:19 21.08.2025
Последния Софиянец
13:23 21.08.2025
оня с коня
До коментар #1 от "Вуцидей":Защо Баце ти трябва да се изпъчва и да казва неща които са ПРЕДЕЛНО ЯСНИ- че ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ Е да контролират Децата си,да предвиждат лошото и да прилагат строги мерки за предотвратяването му?И да уточним:Изобщо не ти пука за Трагедиите случващи се по Морето,а използваш НАГЛО случая за да твориш Пропаганда срещу Борисов,Герб и изобщо срещу сегашното управление щото Дядо Иван бил на дунава и за да влезе му трябва Безвластие!Фрапиращото е обаче че си въобразявате съвсем сериозно че някой в БГ ще даде властта на Непрокопсаници като вас...
13:25 21.08.2025