Новини
България »
Дете от Молдова е в реанимация след инцидент в Слънчев бряг

Дете от Молдова е в реанимация след инцидент в Слънчев бряг

21 Август, 2025 13:10 593 4

  • дете-
  • молдова-
  • реанимация-
  • инцидент-
  • слънчев бряг

Състоянието на момичето е критично, има опасност за живота му

Дете от Молдова е в реанимация след инцидент в Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13-годишно момиче от Молдова е извадено от морето край курорта Слънчев бряг. Инцидентът станал на плажа в района на спасителен пост №5 на 20 август следобед.

По данни на родителите ѝ детето влязло във водата, но било повалено от вълните и за кратко потънало. След това получило паник атака и гърч.

Момичето е откарано по спешност в УМБАЛ - Бургас, където е настанено в реанимация на апаратно дишане. Състоянието на момичето е критично, има опасност за живота му.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вуцидей

    6 1 Отговор
    Сега Баце да се изпъчи и да каже с какъв акъл родителите му са го довели на море! Оня ден ме издразни едно негово изказване!

    Коментиран от #4

    13:14 21.08.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Българското Черноморие е опасно!

    13:19 21.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Аз му указах първа помощ, изваждайки го от водата !

    13:23 21.08.2025

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вуцидей":

    Защо Баце ти трябва да се изпъчва и да казва неща които са ПРЕДЕЛНО ЯСНИ- че ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ Е да контролират Децата си,да предвиждат лошото и да прилагат строги мерки за предотвратяването му?И да уточним:Изобщо не ти пука за Трагедиите случващи се по Морето,а използваш НАГЛО случая за да твориш Пропаганда срещу Борисов,Герб и изобщо срещу сегашното управление щото Дядо Иван бил на дунава и за да влезе му трябва Безвластие!Фрапиращото е обаче че си въобразявате съвсем сериозно че някой в БГ ще даде властта на Непрокопсаници като вас...

    13:25 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове