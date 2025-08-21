Новини
Министър Иванов изпраща експерти и представители на ВиК холдинга в Плевен

21 Август, 2025 16:22 314 5

  • иван иванов-
  • вик холдинг-
  • мррб-
  • плевен

Иван Иванов представи актуалната ситуация с питейно-битовото водоснабдяване в страната и очерта основните причини, поради които в редица населени места има недостиг на вода

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отиват от утре в Плевен. Те ще окажат помощ на местната власт и ще се включат в обследването на ВиК мрежата в общината за идентифициране на невралгичните точки, с цел започване на незабавна рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на днешното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите към Народното събрание. Комисията обсъди проект на решение на Народното събрание за справяне с безводието в страната.

Иван Иванов представи актуалната ситуация с питейно-битовото водоснабдяване в страната и очерта основните причини, поради които в редица населени места има недостиг на вода. Това са пресъхнали или с намален дебит на подземни водоизточници, от които се черпи вода за малките населени места, но и за Плевен; по-малкото количество валежи; нараснала консумация на вода; силно компрометираната ВиК мрежа – особено в по-малките населени места; нерегламентирано ползване на вода.

Общините, които се снабдяват с питейна вода от язовирите, нямат нарушено водоподаване, показват данните. Благодарение на валежите през пролетта повърхностните водоизточници са в по-добро състояние в сравнение с миналата година и по-малко градове са на воден режим, стана ясно от думите на министъра.

Още от месец април министърът на регионалното развитие и благоустройството е разпоредил на всички ВиК оператори в страната да започнат превантивни действия – почистване на водоизточниците и поддържане на санитарно-охранителните зони, проверки на всички каптажи и съоръжения до края на май месец, което вече и изпълнено, проверки и недопускане на нерегламентирано ползване на вода.

Пред народните представители министър Иванов за пореден път призова местната власт да преразгледа проектите, за които иска финансиране от държавния бюджет по Инвестиционната програма и ако е необходимо да се откажат от проекти, които не са за ВиК инфраструктура и да подадат нови, които са свързани с обновяване на ВиК мрежата.

Заедно с това регионалният министър е изпратил писма и до общините, с което е обърнал внимание за предприемането на мерки за по-пестеливо използване на водния ресурс, постоянен контрол и мерки за недопускане на нерегламентирано ползване на вода, както и ограничаване на използването на питейна вода за непитейни нужди.

„По отношение на планирането сме свършили не малко работа“, подчерта Иван Иванов и обясни, че за обновяване на ВиК мрежата са осигурени различни източници на финансиране, сред които държавният бюджет и Оперативна програма „Околна среда“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Едно време на такива пращаха ВИС или СИК ,може и някой местен подизпълнител но работата винаги се оправяше.

    16:24 21.08.2025

  • 2 Тих Бял Дунав се вълнува

    1 0 Отговор
    Ще им прокопаят една вада да пият вода от Син Дунав.

    16:24 21.08.2025

  • 3 Тоя

    0 0 Отговор
    само харчове и екскурзии на държавен гръб произвежда - нищо читаво от него , че и като чете написаното му срича ! Зер в Плевен няма специалисти , че някакви "софиЕнци" ще се завлекат , "експерти" !

    16:27 21.08.2025

  • 4 Тая шушумига

    2 0 Отговор
    Министъра е една говореща любеница
    Нито е компетентен нито има възможноста да пломени нещо
    Само пуска прах в очите на хората

    16:31 21.08.2025

  • 5 Министъра

    1 0 Отговор
    Да се маха.

    16:32 21.08.2025

