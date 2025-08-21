Новини
Mинистърът на екологията: За критично безводие не можем да говорим

21 Август, 2025

Депутатите обсъждат извънредно спешни мерки за ситуацията с водната криза в Плевен

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Депутати се събират извънредно заради водната криза. Комисията по околната среда и водите заседава по спешност. Причината – хиляди хора в цялата страна са на режим. Най-сериозно е положението в Плевен, където над 100 хил. души са без вода, а градът е пред бедствено положение.

Според министъра на околната среда и водите Манол Генов „за критично безводие не можем да говорим. По думите му държавните язовири, които съхраняват вода за питейни нужди са запълнени на 65% или повече в сравнение със същия период на миналата година.

На този фон, извънредното заседание на депутатите беше свикано във вторник, 19 август, от председателя на НС Наталия Киселова, малко след като и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски призова за това.

По време на заседанието бяха представени 11 спешни и извънредни мерки от управляващото мнозинство. Част от тях:

До 2 седмици МС да изготви национален план за реакция,

Спешно да бъдат почистени наличните водоизточници,

Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи,

Да се предприемат законодателни промени,

Да се вземат мерки срещу кражбата на вода.

От опозицията, в лицето на „Продължаваме промяната – Демократична България“, бяха категорични, че тези мерки не са достатъчни и трябват дългосрочни решения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставкаааа на тоя

    26 0 Отговор
    250 000 души без вода не са критичен пробшеч
    За Манол Генов. Това са статистически единици

    Коментиран от #13

    18:42 21.08.2025

  • 2 оня с големия

    26 0 Отговор
    В гнусна симулация на държава живеем! Стотици комисии, двеста агенции, десетки хиляди калинки и 20 министерства изяждат нашите данъци и средства и не носят отговорност за НИЩО!НИКОГА! Докога???

    18:43 21.08.2025

  • 3 ???

    26 0 Отговор
    Kога ще стане критично, шушумига? Когато спре водата в твоята къща ли?

    18:43 21.08.2025

  • 4 Пич

    12 0 Отговор
    Министъро :
    - Или че вали , или нема да вали...
    Попо :
    - Маани се като си неможач , да изкарам Лазарките...

    18:43 21.08.2025

  • 5 Емигрант

    20 0 Отговор
    Докога ще ги търпите тия, питам?! Овце сте, и това е....добитъk....

    Коментиран от #23

    18:44 21.08.2025

  • 6 Крум

    20 0 Отговор
    Този министър трябва да живее в палатка..в Плевен за един месец..след това да коментира....уникално нагло същество...Такива арогантни кретени трябва да паст патици..не да са министри

    18:45 21.08.2025

  • 7 Кабакрадев

    10 0 Отговор
    Важно е,че Карловска община вече е към Магни..тски,и потокът пари е към джоба ми.

    18:47 21.08.2025

  • 8 Цвете

    13 0 Отговор
    Егати министъра, нямало проблем, хората НЯМАТ ВОДА, А ТОЙ " УСПОКОЯВА С " БЛАГИ ДУМИ ". ЗА СМЯХ СТЕ ВСИЧКИ МИНИСТРИ В КУПОМ.ВЗЕХТЕ СИ " ПОЛАГАЩОТО " ,КОЕТО НЕ ВИ СЕ ПОЛАГА ЗАЩОТО РАБОТАТА ВИ Е ЗА НУЛА ЛЕВА. 🫤😠😠😠🤡

    Коментиран от #10

    18:51 21.08.2025

  • 9 Айде

    9 0 Отговор
    Горкият! Какво да каже!? Сигурно е от София и не знае!

    18:51 21.08.2025

  • 10 Цвете

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Егати министъра, нямало проблем, хората НЯМАТ ВОДА, А ТОЙ " УСПОКОЯВА С " БЛАГИ ДУМИ ". ЗА СМЯХ СТЕ ВСИЧКИ МИНИСТРИ В КУПОМ.ВЗЕХТЕ СИ " ПОЛАГАЩОТО " ,КОЕТО НЕ ВИ СЕ ПОЛАГА ЗАЩОТО РАБОТАТА ВИ Е ЗА НУЛА ЛЕВА. 🫤😠😠😠🤡

    18:52 21.08.2025

  • 11 адаша

    12 0 Отговор
    Ето на това се казва дебилщина! Вода няма бе , михлюз тъп!

    18:52 21.08.2025

  • 12 Хе хе

    8 0 Отговор
    За шайка криза никога няма. АЕЦ да гръмне пак същото ще кажат хе хе хе

    18:54 21.08.2025

  • 13 Коментиращ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оставкаааа на тоя":

    Естествено, тези хора начело на държавата ни изпълняват чужди нареждания и поръчки!
    На тях изобщо не им дреме за нашия народ!
    Това е причината такива като тоя да разправят, че 250 хил без вода е капка в морето и по-важното е да се тегли нов държавен заем за обезпечаване на укрия!

    НАРОДЕ, УПРАВЛЯВАТ НИ ПРОДАЛИ СЕ АНТИБЪЛГАРИ!
    АКО ПРОДЪЛЖАТ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ ТАКИВА, БЪЛГАРИЯ ЩЕ СПРЕ ДА СЪЩЕСТВУВА В ТОЗИ Й ВИД, ЩОТО В СВЕТА (ОСОБЕНО С ПЛОДОРОДНИТЕ ЗЕМИ) ПРАЗНО МЯСТО НЯМА!!!
    НИКОЙ НЯМА ДА НИ ТЪРПИ ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ТОЛКОВА ЖАЛКИ КАТО ДЪРЖАВА!

    18:55 21.08.2025

  • 14 Мутри арендатори на язовирите

    9 0 Отговор
    Ние си печелим! Ние сме държавата. Овците могат и без вода!

    18:58 21.08.2025

  • 15 Град Симитли

    8 0 Отговор
    Монистърът на безводието!
    ... За съжалдние ит БСП!

    19:01 21.08.2025

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 0 Отговор
    А няма ли кой да му шибне на тоя един зад врата?!
    Тъп чиновник, иди и го обясни това в Плевен и стотиците села без вода!

    19:04 21.08.2025

  • 17 поводи винаги се намират

    6 0 Отговор
    разбрахме демек нови чекмеджета


    Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи

    19:05 21.08.2025

  • 18 ШИШИ И БОКО

    5 0 Отговор
    Са виновни за безводието.

    19:08 21.08.2025

  • 19 опсс

    4 0 Отговор
    министЕрче нагло...и на теб безкритично дано скоро ти чукне камбаната.....

    19:08 21.08.2025

  • 20 Борислав

    4 0 Отговор
    "Mинистърът на екологията: За критично безводие не можем да говорим".
    Аз имам вода в къщи!

    19:09 21.08.2025

  • 21 Генов

    2 0 Отговор
    Ще шитнем още кубици за някой лев...

    19:11 21.08.2025

  • 22 Не не можеш

    2 0 Отговор
    Говориш ти въОбще не ГОВОРИ А СЕ СКРИЙ В СКУТ НЕЧИЙ. САМО ПИТАЙ ПЛЕВЕНЧАНИ.

    19:11 21.08.2025

  • 23 Кус кус

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Ми,ела да ни покажеш,как става.Да емигрира може всеки.

    19:14 21.08.2025

  • 24 как едно прасе което нищо не прави и

    3 0 Отговор
    получава всичко наготово , може да дава оценка дали хората там се намират в критично състояние

    19:14 21.08.2025

  • 25 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Оставка, боклук!

    19:15 21.08.2025

  • 26 123456

    4 0 Отговор
    Хората от 2 години нямат вода - тоя мерзавец вика Криза няма !

    19:20 21.08.2025

  • 27 Неадекватен

    3 0 Отговор
    И като допълнение нагъл!!!!

    19:24 21.08.2025

  • 28 БОКО ШИШИ

    1 0 Отговор
    МУНЧО И КРАТУНЧО..

    19:25 21.08.2025

  • 29 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Абе министре,това ако не е водна криза то какво е??? Светнете ни тогава какво е водна криза? ДАНС нема ли да се задейства най после? Тези пожари според мен са умишлени! Паленето на стърнища и сухи треви требва да се криминализира бе хора! Българските гори се палат планово а във разузнаването некадърниците си вадат курешките от носовете бе!!!!!

    19:25 21.08.2025

  • 30 О-С-Т-А-В-К-А!

    4 0 Отговор
    Подайте си оставките и не ми се обяснявайте! 16 милиарда дълг изтеглихте, за какво ги изхарчихте? Колко язовира, пречиствателни станции и канализации започнахте да строите?

    Коментиран от #33

    19:26 21.08.2025

  • 31 абсолютно

    2 0 Отговор
    250 000 души без вода не са критичен пробшеч
    За Манол Генов. Това са статистически единици

    19:30 21.08.2025

  • 32 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Някой като му гледа на този мазната и свинска физиономия може ли и за минута да си помисли че е станал Министър за да свърши нещо за държавата,а не само и единствено да краде като се има в предвид че рушвета за Министерски пост според Министерството достига до десет милиона.

    19:31 21.08.2025

  • 33 бгполитик

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    окрадохме всичко!

    Коментиран от #35

    19:31 21.08.2025

  • 34 МАЛОУМНИКА

    1 0 Отговор
    Не съм сигурен, но с Тоя на снимката май бяхме съученици в Нашето училище до 8 клас.

    19:31 21.08.2025

  • 35 Тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "бгполитик":

    Хаир да не видите!

    19:33 21.08.2025

  • 36 Помак

    0 0 Отговор
    В лицето на този менистер комунизма се завърна и репресиите започнаха като през 60 г...какви неудачници слагат като министри ..с какво е допринесъл за екологията този .

    19:36 21.08.2025

