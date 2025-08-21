"Mинистърът на екологията: За критично безводие не можем да говорим".

Депутати се събират извънредно заради водната криза. Комисията по околната среда и водите заседава по спешност. Причината – хиляди хора в цялата страна са на режим. Най-сериозно е положението в Плевен, където над 100 хил. души са без вода, а градът е пред бедствено положение.
Според министъра на околната среда и водите Манол Генов „за критично безводие не можем да говорим. По думите му държавните язовири, които съхраняват вода за питейни нужди са запълнени на 65% или повече в сравнение със същия период на миналата година.
На този фон, извънредното заседание на депутатите беше свикано във вторник, 19 август, от председателя на НС Наталия Киселова, малко след като и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски призова за това.
По време на заседанието бяха представени 11 спешни и извънредни мерки от управляващото мнозинство. Част от тях:
До 2 седмици МС да изготви национален план за реакция,
Спешно да бъдат почистени наличните водоизточници,
Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи,
Да се предприемат законодателни промени,
Да се вземат мерки срещу кражбата на вода.
От опозицията, в лицето на „Продължаваме промяната – Демократична България“, бяха категорични, че тези мерки не са достатъчни и трябват дългосрочни решения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставкаааа на тоя
За Манол Генов. Това са статистически единици
Коментиран от #13
18:42 21.08.2025
2 оня с големия
18:43 21.08.2025
3 ???
18:43 21.08.2025
4 Пич
- Или че вали , или нема да вали...
Попо :
- Маани се като си неможач , да изкарам Лазарките...
18:43 21.08.2025
5 Емигрант
Коментиран от #23
18:44 21.08.2025
6 Крум
18:45 21.08.2025
7 Кабакрадев
18:47 21.08.2025
8 Цвете
Коментиран от #10
18:51 21.08.2025
9 Айде
18:51 21.08.2025
10 Цвете
До коментар #8 от "Цвете":Егати министъра, нямало проблем, хората НЯМАТ ВОДА, А ТОЙ " УСПОКОЯВА С " БЛАГИ ДУМИ ". ЗА СМЯХ СТЕ ВСИЧКИ МИНИСТРИ В КУПОМ.ВЗЕХТЕ СИ " ПОЛАГАЩОТО " ,КОЕТО НЕ ВИ СЕ ПОЛАГА ЗАЩОТО РАБОТАТА ВИ Е ЗА НУЛА ЛЕВА. 🫤😠😠😠🤡
18:52 21.08.2025
11 адаша
18:52 21.08.2025
12 Хе хе
18:54 21.08.2025
13 Коментиращ
До коментар #1 от "Оставкаааа на тоя":Естествено, тези хора начело на държавата ни изпълняват чужди нареждания и поръчки!
На тях изобщо не им дреме за нашия народ!
Това е причината такива като тоя да разправят, че 250 хил без вода е капка в морето и по-важното е да се тегли нов държавен заем за обезпечаване на укрия!
НАРОДЕ, УПРАВЛЯВАТ НИ ПРОДАЛИ СЕ АНТИБЪЛГАРИ!
АКО ПРОДЪЛЖАТ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ ТАКИВА, БЪЛГАРИЯ ЩЕ СПРЕ ДА СЪЩЕСТВУВА В ТОЗИ Й ВИД, ЩОТО В СВЕТА (ОСОБЕНО С ПЛОДОРОДНИТЕ ЗЕМИ) ПРАЗНО МЯСТО НЯМА!!!
НИКОЙ НЯМА ДА НИ ТЪРПИ ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ТОЛКОВА ЖАЛКИ КАТО ДЪРЖАВА!
18:55 21.08.2025
14 Мутри арендатори на язовирите
18:58 21.08.2025
15 Град Симитли
... За съжалдние ит БСП!
19:01 21.08.2025
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Тъп чиновник, иди и го обясни това в Плевен и стотиците села без вода!
19:04 21.08.2025
17 поводи винаги се намират
Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи
19:05 21.08.2025
18 ШИШИ И БОКО
19:08 21.08.2025
19 опсс
19:08 21.08.2025
20 Борислав
Аз имам вода в къщи!
19:09 21.08.2025
21 Генов
19:11 21.08.2025
22 Не не можеш
19:11 21.08.2025
23 Кус кус
До коментар #5 от "Емигрант":Ми,ела да ни покажеш,как става.Да емигрира може всеки.
19:14 21.08.2025
24 как едно прасе което нищо не прави и
19:14 21.08.2025
25 Баце ЕООД
19:15 21.08.2025
26 123456
19:20 21.08.2025
27 Неадекватен
19:24 21.08.2025
28 БОКО ШИШИ
19:25 21.08.2025
29 Ти да видиш
19:25 21.08.2025
30 О-С-Т-А-В-К-А!
Коментиран от #33
19:26 21.08.2025
31 абсолютно
За Манол Генов. Това са статистически единици
19:30 21.08.2025
32 ШЕФА
19:31 21.08.2025
33 бгполитик
До коментар #30 от "О-С-Т-А-В-К-А!":окрадохме всичко!
Коментиран от #35
19:31 21.08.2025
34 МАЛОУМНИКА
19:31 21.08.2025
35 Тогава
До коментар #33 от "бгполитик":Хаир да не видите!
19:33 21.08.2025
36 Помак
19:36 21.08.2025