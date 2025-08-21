"Mинистърът на екологията: За критично безводие не можем да говорим".

Депутати се събират извънредно заради водната криза. Комисията по околната среда и водите заседава по спешност. Причината – хиляди хора в цялата страна са на режим. Най-сериозно е положението в Плевен, където над 100 хил. души са без вода, а градът е пред бедствено положение.

Според министъра на околната среда и водите Манол Генов „за критично безводие не можем да говорим. По думите му държавните язовири, които съхраняват вода за питейни нужди са запълнени на 65% или повече в сравнение със същия период на миналата година.

На този фон, извънредното заседание на депутатите беше свикано във вторник, 19 август, от председателя на НС Наталия Киселова, малко след като и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски призова за това.

По време на заседанието бяха представени 11 спешни и извънредни мерки от управляващото мнозинство. Част от тях:

До 2 седмици МС да изготви национален план за реакция,

Спешно да бъдат почистени наличните водоизточници,

Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи,

Да се предприемат законодателни промени,

Да се вземат мерки срещу кражбата на вода.

От опозицията, в лицето на „Продължаваме промяната – Демократична България“, бяха категорични, че тези мерки не са достатъчни и трябват дългосрочни решения.