Новини
България »
Протести в София и Бургас заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг

Протести в София и Бургас заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг

22 Август, 2025 07:50 1 906 62

  • протести-
  • софия-
  • бургас-
  • атв-
  • никола бургазлиев-
  • слънчев бряг

Как да обясним на другото дете на дъщеря ми, че майка му никога няма да се върне. Кой ще го изпрати на първия учебен ден, попита майката на пострадалата.

Протести в София и Бургас заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдът в Бургас ще гледа мярката на Никола Бургазлиев, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг. Районната прокуратура му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда, а съдът го пусна под домашен арест. Протести в София и Бургас се организират пред Съдебните палати с искане за справедлив процес, информират от БНТ.
35-годишната жена, която беше блъсната при тежкия инцидент е в критично състояние, което се е влошило през последните дни.

Лекарите се борят за живота на сина ѝ.
Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти. Състоянието на 4-годишния ѝ син също остава тежко.

Другите две деца, които пострадаха на 14 август, са изписани от болницата.
Миналата седмица 18-годишният младеж се вряза с атракционно АТВ в петима души - три деца и двама възрастни. Вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се поеме от Националното следствие заради правната му сложност.
"Дъщеря ми е в много тежко състояние. Докторите казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Няма. Просто няма. Хората направиха всичко, което можаха. Но ударът е бил много тежък, много жесток. Детенцето също продължава да е в болницата - не е контактен, не е събуден. Неговото състояние също е много тежко вече осми ден", това разказва в "Денят започва" майката на пострадалата 35-годишна жена Златка Соколова.

Как да обясним на другото дете на дъщеря ми, че майка му никога няма да се върне. Кой ще го изпрати на първия учебен ден, попита майката на пострадалата.
"Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг. Не е честно, хора. Повярвайте ми - не е честно. Спрямо моето дете и спрямо всички деца, които така нелепо намират смъртта си по пътищата".

Братът на пострадалата жена заяви, че исканията на протестиращите са "родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".
"Справедлив процес, сурово наказание за извършеното, не знам - не знам какво да кажа".

Бащата на останалите пострадали при инцидента деца разказа, че децата са добре физически, но психически не съвсем.

Протестиращите поискаха: "Никола да си тръгне с белезници и не защото искаме линч, а искаме да има реципрочност на мярката, която се взима".
Настояха за справедлив процес, който да не бъде повлияван от лица в системата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    65 0 Отговор
    Мутрите вчера направиха контрапротест за освобождаването му 🤯🤬💀☠

    07:53 22.08.2025

  • 2 Боруна Лом

    64 0 Отговор
    ОКО ЗА ОКО! ЗЪБ ЗА ЗЪБ! ДРИШ. ЛЬОТО,ПОЧЕРНИ НЕВИННИ ХОРА! СМЪРТ!

    07:55 22.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исторически парк

    96 1 Отговор
    Жената е в клинична смърт, а според мутренската прокуратура гербава, това е средна телесна 💀☠🤬

    Коментиран от #15, #16, #56

    07:55 22.08.2025

  • 5 Сандо

    48 4 Отговор
    Властта много добре успява да занимава опростаченото население с дреболии и да направлява загубата на обществена енергия в маловажни и незначителни протести.А стадото доволно рупа и блее по пътя към кланицата.

    Коментиран от #38

    07:56 22.08.2025

  • 6 Юрист

    30 9 Отговор
    Ние българските юристи настояваме всяко престъпление да се наказва със смърт!

    07:56 22.08.2025

  • 7 Веселинов

    64 1 Отговор
    Все пак и бащата у майката на убиеца са милиционери от ГЕРБ така че нищо няма да му направят. Гербаджиите са над закона като Вижда им с кюлчета и папките.

    07:56 22.08.2025

  • 8 Решетников

    68 1 Отговор
    Циганина
    камикадзе го разпънаха по медии и съдища ЗА Което е виновен наистина а ПОЛИЦЕИСКОТО СИНЧЕ за него нищо .ВЕРНО бе тои не е виновен

    Коментиран от #45

    07:57 22.08.2025

  • 9 време е

    42 2 Отговор
    око за око зъб за зъб стреляй и забрави

    07:57 22.08.2025

  • 10 бай Бай

    2 53 Отговор
    Как може да се протестира срещу нещо което още не се е случило?
    Опомнете се о безумци!

    Коментиран от #17

    07:57 22.08.2025

  • 11 Сто процента

    59 0 Отговор
    Маминото келешче има чадър и ще си лежи в къщи докато пак не се качи на автомобил.

    07:57 22.08.2025

  • 12 Прибирайте

    81 1 Отговор
    прегазилият толкова невинни хора Никола Бургазлиев в ареста ! Що за съдии решиха , че деянието му при потрошените от него хора и деца е средна телесна повреда ? Счупени черепи , размазан мозък , много фатални счупвания и други травми......средна телесна повреда ? Позор и подигравка с българското общество и Темида !

    07:57 22.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    40 10 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи от турско-американската колониална администрация са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    Коментиран от #19, #37, #39

    07:58 22.08.2025

  • 15 1488

    16 16 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    "Жената е в клинична смърт, а според мутренската прокуратура гербава, това е средна телесна"

    ама не е истинска смърт, а КЛИНИЧНА
    значи убийство нема

    Коментиран от #22, #23, #24

    08:00 22.08.2025

  • 16 Това ме вбесява

    31 2 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    Най - много как може човек да е потрошен и да се бори за живота си и да е лека телесна повреда. Лека телесна е някоя синина всичко останало е тежка телесна. И как може да определят травмите като повреда все едно сме машини а не хора.

    08:00 22.08.2025

  • 17 Боруна Лом

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "бай Бай":

    МИЗ....ЕРНИК ! ПОДЛОГА СИ!

    08:00 22.08.2025

  • 18 Зрител

    3 10 Отговор
    Никола го дпря стената на хотела.Ако не беше стената до къде ли щеше да стигне?Не ми трябва следствие на мен.Аз знам какво е направил.Преди години аз направих същото без жертви слава богу.Качих се да шофирам една кола.Собственикът до мен.Отиваме до магазин за цигари.Той беше пил,ще карам аз.Аз- млад шофьор.Първо изгасих колата.Той каза да тръгна с повече газ.Като дадох газ,тази кола полетя,въобще не я ударжах в пътя.Бяхме на паркинг зад блока и се ударих в една от колите на паркинга.Приятелите ни видяха какво ще стане и се разбягаха.Слава богу не ударих никого.За мен всичко стана за секунди,аз ги виждах,но си държах педала.Не съм минал повече от 10-20м.Същото се е случило и с Никола- няма опит,непознато мпс,държал си е педала и т.н.

    Коментиран от #30

    08:02 22.08.2025

  • 19 Боруна Лом

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    БЕЗУМНО СИ ПРАВ!

    08:02 22.08.2025

  • 20 В чалгария е така

    27 1 Отговор
    Демокрация по байганьовски, владтта краде и демагогства, отрепките и примитивите, своеволничат, чалгата е новият елит, парите решават всичко, а народа е на доизживяване.
    За капак Боко ръси мозък по цел ден от ТВ.

    08:03 22.08.2025

  • 21 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    Бях в Слънчев бряг и гледах как лети по улиците надул чалга а патрулките на всяка пресечка се правеха че не го виждат

    08:05 22.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 юрист

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "1488":

    няма и средна телесна бе минд ил

    08:07 22.08.2025

  • 24 Лекар

    26 0 Отговор

    До коментар #15 от "1488":

    не е клинична, а мозъчна смърт от такава смърт не можеш никога да се събудиш де факто е мъртва

    Коментиран от #26

    08:08 22.08.2025

  • 25 бойко българоубиец

    21 3 Отговор
    В ЗАКОНА Е ЗАПИСАНО, ЧЕ КОЙТО Е ЧЛЕН НА ГЕРБ НЕ ПОДЛЕЖИ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ! ГЕРБ ПОБЕЖДАВА ВИНАГИ!!! ГЕРБА ПОБЕДА!

    08:09 22.08.2025

  • 26 1488

    3 16 Отговор

    До коментар #24 от "Лекар":

    "де факто е мъртва"

    ти не знаеш ко е смьрт бе
    смьрт никой не е виждал

    Коментиран от #27

    08:09 22.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лекар

    14 0 Отговор

    До коментар #27 от "Лекар":

    от мозъчна смърт никой не е оживявал досега

    08:14 22.08.2025

  • 29 Скоро

    17 1 Отговор
    Ще станем като в Дивия запад защото няма държава, закони и наказания ще принудят хората сами да действат!

    08:18 22.08.2025

  • 30 Мама съд, тати ченге

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зрител":

    Вината е негова, да си поеме последствията като всеки един от нас. Дано ама надали.

    08:19 22.08.2025

  • 31 Карлос Друсар

    23 0 Отговор
    "родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".
    По принцип това трябва да се прави във всеки един случай, в който маминия кeлeш е направил някаква беля - от кражба на луканка в магазина до меле с жертви на пътя. Това правило трябва да се инкорпорира в Наказателния кодекс по някакъв начин.

    08:20 22.08.2025

  • 32 Глав

    17 0 Отговор
    Идват все по необразовани,нефелни и задоволени и безотговорни некадърници.Потомци на чалгаджиите които обичат Славито,хванали някои служби не по акъл а по заслуги и предали тростотията на децата си в по-тежък вариант.Тепърва тези ще създават проблеми.Сигатните са отделно.

    08:22 22.08.2025

  • 33 коко

    18 0 Отговор
    Защо е позволено да се отдават под наем и управляват АТВ в населено място и то курорт? Това е същността на проблема. Там дори велосипедите и тротинетките са опасни ...но това било атракция. То утре могат и танк под наем да разрешат като атракция. Докато едни правят парички други умират. Виждате колко мозък имат в главите си много двукраки същества, явно нтози случай за съжаление няма да бъде последния...

    08:24 22.08.2025

  • 34 Димо

    18 0 Отговор
    Народе дигай се,че ни умори, в буквалния смисъл на думата тази мафия начело с Пеевски и Борисов! Млади хора и деца си заминават нелепо,заради безхаберието на мафиотизираната власт! Само със сила можем да ги отстраним от властта!

    08:25 22.08.2025

  • 35 Радио Истанбул

    14 0 Отговор
    И да сме в ЕС и да не сме,все мутренски времена в България.
    За едни има закони, за други няма.
    Самозабравили се типове или избиват невинни хора, или се изпотрепват сами,но за жалост те някак са "застраховани"физически и почти винаги оцеляват. Дано Бог им реши съдбата.

    08:25 22.08.2025

  • 36 Баба Кина

    14 0 Отговор
    Житейски парадокси- семейство на полицаи и газещо хора и закони, отроче. После говорим за личен пример, възпитание, житейски ценности, вяра в доброто и съпричастност и помощ. Дрън- дрън! Материала си има чип, но се модифицира грешно от тези от екрана и парламента!

    08:27 22.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Джоко

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Властта не прави нищо защото е като патица в кълчища. Колкото повече мърда, толкова повече се омотава.

    08:30 22.08.2025

  • 39 Сандо

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Има още доста неща да се добавят,но аз ще се огранича до две:подчиняването на образованието и увеличеното английско влияние - на нашия многовековен смъртен враг.За съжаление прогнозата ми е крайно негативна за България и българите.

    08:31 22.08.2025

  • 40 тиквенсониада

    8 1 Отговор
    Няма значение , че гинат хора. Важното е , че ББ и ДП , прегърнати и в синхрон КОЛЯТ и БЕСЯТ в България ! Какво им пука на тях ?

    08:34 22.08.2025

  • 41 юрист

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Съдия":

    поредният таксиджия, който си мисли за съдия аххаахха

    08:34 22.08.2025

  • 42 Рижа ЛИСИЦА

    9 1 Отговор
    Пък вътрешния министър и ГЕРБ-овите слуги отчитат успокояване на обстановката , по-малко произшествия и инциденти и овладяване на престъпността ! На кого ли да вярваш ?
    На БОЙКОВЦИТЕ или на очите си ?

    08:35 22.08.2025

  • 43 книж

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Съдия":

    трябва такива като тебе и всички американци на територията на България заедно със всички гласували за герб ппдебъ и дпснн да бъдат ликвидирани

    08:38 22.08.2025

  • 44 На БАБА фърчилото

    9 0 Отговор
    Хората искат СПРАВЕДЛИВ процес ! А може ли да има такъв , щом там стоят хора от една ШАЙКА , наречена ГЕРБ ?
    Видяхте как Вожда им излезе чист и невинен , при толкова записи , снимки , доказателства , дори Мата Хари ги снима , а и всички хора видяха геройствата му. И.......НИЩО !
    И вярвате в СПРАВЕДЛИВОСТТА ли ? Все още ?

    08:39 22.08.2025

  • 45 Никой

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Решетников":

    Трябва да го съдят за убийство, сега ще изкарат - че жената е виновна - ужас - млада жена - едва ли не - тя сама си е причинила мозъчна смърт.

    Ще го оправдаят - това е положението. Той е връзкар.

    08:40 22.08.2025

  • 46 воденМАДАГАВУР

    8 0 Отговор
    Всяко ЧУДО за 3 дни. И после всичко ще се забрави и потули. А главните кукловоди ще са доволни , защото народа няма да се бунтува и да им пречи. Бойко и Делян доволни !

    08:42 22.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ....

    8 0 Отговор
    Вдигайте се хора! Нека се спре тази безнаказаност!

    08:47 22.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бащата

    4 0 Отговор
    Да действа докато лекенцето е под домашен арест. Да взима снайпер и да се настанява в съседната къща и да дебне удобен момент

    08:49 22.08.2025

  • 51 ИВАН

    4 0 Отговор
    На тоз келеш, и на баща му дето го е възпитал - трепане им е малко, те в домашен арест го пускат, да му тече присъдата у дома.

    08:51 22.08.2025

  • 52 огнянминчев

    4 0 Отговор
    Гавра е да издържаме с данаците си родителите на самозабравилият се дeбuл ! Тия, които са отговорни за възпитанието и контрола (т.е. пълното им отсъствие) на бe3мo3aчнoтo u3вepгчe доживот не трябва да са на държавна или общинска служба. Протести и натиск върху мафията, която се е обявила за законна власт, за да се стигне до адекватна присъда.

    08:53 22.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Полицаи, не полицаи, бащата да взима нещата в свои ръце.

    08:56 22.08.2025

  • 55 Дедо

    2 0 Отговор
    Какво стана с полицая във Варна ,който забрави ,че е на скорост новото служебно БМВ и смаза на Севастопол момчето ? Нищо вече не се говори за тоя случай преди месец. Полицията плати ли 200 хиляди обезщетение на момчето ,че го потроши ?

    08:57 22.08.2025

  • 56 Никой

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    Ще го изкарат и охлузвания. Гледай и пълней - сега почват цирковете - ще измислят - че е имал схващане на мускулатурата.

    08:57 22.08.2025

  • 57 Мдааа....

    4 0 Отговор
    Полицейското синче изпратил гласово съобщение на всичките си футболни авери днес да го подкрепят със контра процес.Вместо да се чувства виновен той се чуди какво да предприеме за да се отърве от наказание.

    08:57 22.08.2025

  • 58 БСТ

    2 0 Отговор
    Ех колко мъка има по този свят .... млада жена с дечица си замина . Бъдете внимателни хора !

    09:03 22.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 димитър дончев

    1 0 Отговор
    Няма как да промените нещо.държавата на ,която разчитате не е наша и тя никога не е била ваша!Целта на управляващите е да тероризират хората като нас!Не забелязвате ли ,че откакто свят светува той се управлява по един и същ начин,но с различни методи.Кому е нужно да се делите тогава на фили и фоби???Нужно е на тези ,които ви обират цял живот , а вас ви държат в антогонизъм!Всяко чудо за три дни......нищо не може да направи 3категория-роби скапаняци срещу системата им.Единственно някакъв филм и ако благоволят да ни пуснат някоя примамка с цел да ни хванат в мрежата.Ако искате да победите е лесно........първо всички роби станете като един,но това не е възможно!ПС.Не се излагайте да плачете по тв и медии!Те не са на ваша страна!

    Коментиран от #62

    09:14 22.08.2025

  • 61 Сакар

    1 0 Отговор
    Днес цялото население при възможност е нужно да е на площада на Бургас.Само така може да се даде отпор на полицейското своеволие.Защо сина им не е в ареста?Защото имат власт.Министъра моментално да ги уволни дисциплинарно.Няма начин и двамата съпрузи да не са замесени в крупни далавери на Слънчев бряг.Пак питаме-защо терориста не е в ареста?

    09:16 22.08.2025

  • 62 истината

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "димитър дончев":

    Този коментар единственно бе допуснат да види ефир.....От училището до гробищата ...минавайки през пирамиди,банки...кухи и хиперинфлации ,завършвайки с войни за вяко поколение бе демокрадцично изтрито........

    09:18 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове