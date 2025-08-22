Новини
България »
До 31 август изравнителните сметки за парно и топла вода могат да бъдат обжалвани

До 31 август изравнителните сметки за парно и топла вода могат да бъдат обжалвани

22 Август, 2025 10:10 450 3

  • изравнителни сметки-
  • парно

Ако не се плати и се възрази, но се окаже, че сметката е вярна, ще трябва да се плати и лихвата

До 31 август изравнителните сметки за парно и топла вода могат да бъдат обжалвани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 31 август изравнителните сметки за парно и топла вода могат да бъдат обжалвани.

Това е срокът, в който абонат, който е намерил грешка в изравнителната си сметка, има задължение да възрази срещу тази сметка, посочи пред БНР Кремен Георгиев - председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.

По думите му показанията в сметката стоят на уредите до есента, с изключение на водомерите. Грешката може да се получи, само ако са на визуален отчет, отбеляза той в интервю за предаването "Преди всички".

И поясни, че при дистанционния отчет вероятността за грешка клони към 0.

Георгиев препоръча на абонатите да си платят сметката в срок. Ако не се плати и се възрази, но се окаже, че сметката е вярна, ще трябва да се плати и лихвата, обясни той. Ако се окаже обаче, че сметката е грешна, сумата може да се върне в следващата сметка.Хората, които не са осигурили достъп за отчитане на водомери и топломери, трябва да го направят веднага, за да не платят по-високи сметки, предупреди също Кремен Георгиев.

Според него когато се плаща на равни вноски, се получава доусложняване при изравнителните сметки: "Веднъж изравняване спрямо начислената енергия, начислената спрямо потребената и измерена. И втори път - към това, което е плащано през месеците, тъй като са договорени някакви равни вноски, които едва ли могат да се уцелят за цяла година. При това двойно изравняване става малко малко сложно. При реални данни трябва да има и реален резултат - една сума, която трябва да бъде платена".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вальо Топлото

    3 0 Отговор
    Рекламации при Арменският поп.

    10:12 22.08.2025

  • 2 123456

    2 0 Отговор
    яко дранье до кокал !

    10:23 22.08.2025

  • 3 оцелял от терора на топлофикация

    1 0 Отговор
    Аз съм съм ограничил от топлофикация нацяло.Всичко е затапено.Препоръчвам на всеки ако иска до се спаси от тях така да направи.Топлофикация е най-неизгодния начин за отопление.Осъзнайте си!

    10:39 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове