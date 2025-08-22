Протестът в Пловдив: С искане за по-тежка присъда за водача на АТВ-то и с надежда за случване на чудо

Съдът решава днес дали 18-годишният младеж, който удари с АТВ петима души в Слънчев бряг, да се върне в ареста. В няколко града в страната в момента се провеждат протести с настояване за справедлив процес, съобщи бТВ.
С молба и надежда за случване на чудо – майката и детенцето да оживеят и да бъдат отново сред близките си, така започна протестът пред Съдебната палата в Пловдив.
Те се надяват 18-годишният, причинил катастрофата, да е с по-тежка присъда и категорично искат преквалифициране на обвинението.
Роднини и учители от детската градина, която е посещавало детето, преди инцидента, също са на място на демонстрацията.
От сдружението на родителите на загинали деца „Ангели на Пътя“ призоваха главния прокурор да обърне стриктно внимание на разследващите по места заради съменения за непрозрачност в разследването и ако се налага делата да бъдат преместени в други градове.
До коментар #3 от "Никаква":Този младеж караше електрически минихамър под наем по улиците на Слънчев бряг през тълпите надул чалга.
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Всичко кадърно изчезна в чужбина,в България останаха само мутри ,чалги ,лузъри и цървули
До коментар #7 от "Сталин":Ти откъде пишеш бе? От Русия!?
До коментар #1 от "Сталин":Скоро стават 36 години мутренска диктатура.
До коментар #11 от "Дано":Шанс за майката няма, това са го казали лекарите, тя е починала вече......просто чакат сърцето да спре, защото се поддържа с медикаменти и когато спре да се влияе от тези медикаменти спира!За съжаление нея вече я няма..........
До коментар #1 от "Сталин":Най-големият данък е бил десятъка. 10% от дохода, султаните са били много образовани и с държавническо мислене.
До коментар #1 от "Сталин":Всичко е от ниският интелект на етноса! Демокражията не е за прости хора! Говедата разбират само от бой!
