Протестът в Пловдив: С искане за по-тежка присъда за водача на АТВ-то и с надежда за случване на чудо

Съдът решава днес дали 18-годишният младеж, който удари с АТВ петима души в Слънчев бряг, да се върне в ареста. В няколко града в страната в момента се провеждат протести с настояване за справедлив процес, съобщи бТВ.

С молба и надежда за случване на чудо – майката и детенцето да оживеят и да бъдат отново сред близките си, така започна протестът пред Съдебната палата в Пловдив.

Те се надяват 18-годишният, причинил катастрофата, да е с по-тежка присъда и категорично искат преквалифициране на обвинението.

Роднини и учители от детската градина, която е посещавало детето, преди инцидента, също са на място на демонстрацията.

От сдружението на родителите на загинали деца „Ангели на Пътя“ призоваха главния прокурор да обърне стриктно внимание на разследващите по места заради съменения за непрозрачност в разследването и ако се налага делата да бъдат преместени в други градове.