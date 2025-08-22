Новини
България »
Протестът в Пловдив: С искане за по-тежка присъда за водача на АТВ-то и с надежда за случване на чудо

Протестът в Пловдив: С искане за по-тежка присъда за водача на АТВ-то и с надежда за случване на чудо

22 Август, 2025 12:35 1 811 19

  • протест-
  • пловдив-
  • атв-
  • слънчев бряг

Роднини и учители от детската градина, която е посещавало детето, преди инцидента, също са на място на демонстрацията

Протестът в Пловдив: С искане за по-тежка присъда за водача на АТВ-то и с надежда за случване на чудо - 1
Протестът в София Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът решава днес дали 18-годишният младеж, който удари с АТВ петима души в Слънчев бряг, да се върне в ареста. В няколко града в страната в момента се провеждат протести с настояване за справедлив процес, съобщи бТВ.

С молба и надежда за случване на чудо – майката и детенцето да оживеят и да бъдат отново сред близките си, така започна протестът пред Съдебната палата в Пловдив.

Те се надяват 18-годишният, причинил катастрофата, да е с по-тежка присъда и категорично искат преквалифициране на обвинението.

Роднини и учители от детската градина, която е посещавало детето, преди инцидента, също са на място на демонстрацията.

От сдружението на родителите на загинали деца „Ангели на Пътя“ призоваха главния прокурор да обърне стриктно внимание на разследващите по места заради съменения за непрозрачност в разследването и ако се налага делата да бъдат преместени в други градове.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    47 9 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #10, #15, #16

    12:38 22.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Бях на Слънчев бряг и гледах как лети с минихамъра надул чалга а на всяка пресечка имаше патрулки които се правеха че не го виждат.Още тогава казах че е въпрос на време да помете хора.

    12:38 22.08.2025

  • 3 Никаква

    50 1 Отговор
    друга алтернатива , освен да се върне в ареста ! Жената гасне и толкова млада е в края на живота си , заради тоталната самозабрава , безотговорност и чувство на безнаказаност на полицейския син Никола Бургазлиев . 18 годишен и вече с личен автомобил , както и АТБ.....

    Коментиран от #5

    12:41 22.08.2025

  • 4 Сталин

    46 0 Отговор
    Кога най сетне ще се забранят тези незаконни "бизнеси" на мутрите на Гроб,парашути ,АТВ, джетове избиха хиляди хора безнаказано ,защо още не е арестувана мутрата собственик на парашута с който убиха детето

    12:41 22.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    27 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никаква":

    Този младеж караше електрически минихамър под наем по улиците на Слънчев бряг през тълпите надул чалга.

    Коментиран от #7

    12:43 22.08.2025

  • 6 Т.е.

    22 5 Отговор
    Протестът е срещу ЕС, защото директивите за законите ни са от там.

    12:46 22.08.2025

  • 7 Сталин

    33 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Всичко кадърно изчезна в чужбина,в България останаха само мутри ,чалги ,лузъри и цървули

    Коментиран от #8

    12:48 22.08.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    7 15 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ти откъде пишеш бе? От Русия!?

    12:51 22.08.2025

  • 9 Юрист

    48 0 Отговор
    Майката е в мозъчна смърт, тоест е юридически мъртва, а гербавата прокуратура писала средна телесна

    12:54 22.08.2025

  • 10 Какви 30

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Скоро стават 36 години мутренска диктатура.

    12:57 22.08.2025

  • 11 Дано

    20 0 Отговор
    Майката и детенцето и да се оправят знам, че шанса на жената е минимален, но трябва да вярваме и да се молим за чудо! А онзи убиец каквато и присъда да получи ще е малка !

    Коментиран от #14

    13:06 22.08.2025

  • 12 Мдаа

    17 0 Отговор
    Имам чувството, че светът ще свърши, но комплескарите с мотори АТВ-та няма да свършат !

    13:06 22.08.2025

  • 13 МВР служител

    23 0 Отговор
    Трябва да започнете с това, че престъпниците, набедени за главен прокурор и ВСС да бъдат изхвърлени с шутове от сградите на Темида, защото нямат нито образование, нито компетентност, нито морал, нито почтеност да носят герба на Република България. После трябва да се направи регистър с всички извънбрачни деца на депутати, бизнесмени и прокурори с компрометирани качества, такива убийци като отрочетата на Лъчо мозъка, или пернишкия, или на шизофреници като гешев и Сарафов, трябва да ходят с гривна. Какво очаквате от "правораздаване", което от десет години не вижда, че Пеевски и Борисов разполагат с опг и власт, която е престъпление

    13:07 22.08.2025

  • 14 Оооооооо

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дано":

    Шанс за майката няма, това са го казали лекарите, тя е починала вече......просто чакат сърцето да спре, защото се поддържа с медикаменти и когато спре да се влияе от тези медикаменти спира!За съжаление нея вече я няма..........

    13:14 22.08.2025

  • 15 По турско

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Най-големият данък е бил десятъка. 10% от дохода, султаните са били много образовани и с държавническо мислене.

    13:24 22.08.2025

  • 16 Пешо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Всичко е от ниският интелект на етноса! Демокражията не е за прости хора! Говедата разбират само от бой!

    13:38 22.08.2025

  • 17 ники

    3 0 Отговор
    Tъжно и страшно... Докога?! Всеки ден погубени живото заради липса на държавност, на възпитане, на морал, на ценностна система.... Колко е празен животът на тези недоразумения....бързата кола, музиката на макс и кой съм аз...Кой си ти, бе?! Какво градивно си направил в житота си?! Сетих се и за онова другото "мамино момче" което погуби Милен Цветков - какво стана?! Където има пари и власт закони няма... От затвора се излиза, от гроба не... Хора мислете, възпитавайте децата си....Вашето е направило белята и като родители искате да го спасите...А, другите майка и баща...те какво да направят?! Не е ли по редно да го оставите да понесе назазанието си, за да се научи, че така не бива..... , защото утре ще има пак от същото.... И следващият път когато сте на улицата се огледайте, случайно някое друго такова, като вашето не лети към вас и вашите близки..., защото възмездие от Темида може и да няма, но БОГ винаги въздава на всекиго според "заслугите"...

    13:42 22.08.2025

  • 18 Нямам думи

    0 0 Отговор
    Какви са тези сдружения, които виреят и се хранят с човешкото нещастие.

    13:44 22.08.2025

  • 19 КзББ и ДП

    2 0 Отговор
    Лесно е.Дебилното в панделата за двойно убийство и 4 средни телесни повреди 2х25г+10г и това е.Не е толкова трудно за никой съдия

    13:45 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове