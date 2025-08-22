Новини
България »
Евродепутатът Станислав Стоянов ще посети за отворена среща Велико Търново

Евродепутатът Станислав Стоянов ще посети за отворена среща Велико Търново

22 Август, 2025 16:50 294

  • евродепутат-
  • станислав стоянов-
  • възраждане-
  • среща-
  • велико търново

Станислав Стоянов е категоричен, че ако България не заявява ясно своите цели и интереси, не може да очаква специално отношение от страна на Европейския съюз

Евродепутатът Станислав Стоянов ще посети за отворена среща Велико Търново - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 25 август 2025 г. евродепутатът ще посети Старата столица. Станислав Стоянов е възпитаник на Великотърновския университет, където е завършил бакалавърска степен по „Приложна лингвистика с френски и испански език“, а след това магистратура по „Европейска интеграция“. Сега е евродепутат, избран от квотата на “Възраждане” и към момента е единственият българин, който председателства европейска партия - “Европа на суверенните нации”.

Във Велико Търново той идва, за да се срещне в 18:30 ч. в зала ”Преслав” на Гранд хотел Велико Търново с великотърновци. Входът е отворен , а разговорът - по важни за страната ни теми като еврозоната, земеделската политика, случващото се в Европа и света и къде се намира България в настоящата геополитическа ситуация.

В 16:30 ч. в зала "Трапезица" Стоянов ще се срещне и с представители на медиите, пред които ще даде пресконференция за работата си в Европейския парламент, за борбата за запазване на демокрацията и провеждането на референдум каква да е националната валута в България, македонския въпрос, предстоящите промени по отношение на земеделската политика на Европейския съюз и работата на българските евродепутати от “Възраждане”.

Станислав Стоянов е категоричен, че ако България не заявява ясно своите цели и интереси, не може да очаква специално отношение от страна на Европейския съюз. „Никой няма да реши проблемите ни вместо нас. Ако не поставяме нашите искания на масата и не отстояваме интересите си, няма как да получим вниманието, което заслужаваме.“, казва той.

На 25 август 2025 г. срещата с евродепутата започва в 18:30 ч. в зала “Преслав” на Гранд хотел Велико Търново, където Станислав Стоянов очаква великотърновци.

Какво още каза Станислав Стоянов може да видите тук: - https://www.facebook.com/share/r/18P3ZNCp1J/?mibextid=wwXIfr


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове