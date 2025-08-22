Медик от Специалните сили помогна на гражданин, припаднал на спирка в Пловдив

Днес един младеж е в добро общо състояние заради адекватната реакция на медик от Специалните сили!
Това написаха на страницата си във Фейсбук от Сили за Специални операции. Ето какво още споделиха те:
"22.08.2025. В гр. Пловдив гражданин е припаднал на автобусна спирка пред погледа на множество очевидци. Никой от присъстващите не е предприел адекватни мерки и дори не са подали сигнал към спешна помощ. Само служител от охранителна фирма е опитал да му помогне, но с действия, които противоречат на основните принципи за оказване на първа помощ.
За щастие, старши сержант Боян Донев, старши оператор-санитар и инструктор по медицинска подготовка в Учебен център за подготовка и бойно осигуряване на Съвместното командване на специалните операции, е преминавал покрай мястото на инцидента. Въпреки че в този ден не е бил на работа, в себе си е имал медицинско оборудване, с което е оказал адекватна първа помощ и незабавно е подал сигнал към телефон 112. Благодарение на неговата навременна и професионална намеса, пристигналия на място медицински екип е успял да спаси пострадалия.
Това не е първият случай, в който старши сержант Донев оказва медицинска помощ на нуждаещ се. Неговата отдаденост и готовност да се притече на помощ, независимо от обстоятелствата, говорят за високо чувство за отговорност, дълг и човечност.
Подобни ситуации изискват незабавна и информирана реакция. Напомняме на всички, че когато има подобен инцидент следва да се предприемат някои основни действия:
При загуба на съзнание, пострадалият трябва да бъде поставен в стабилна странична позиция, за да се предотврати задушаване.
Винаги се подава сигнал към телефон 112, независимо от видимото състояние на пострадалия.
Поливането с вода не е препоръчителна практика и може да доведе до допълнителни усложнения.
Призоваваме към повишена гражданска отговорност, съпричастност и базова информираност относно оказването на първа помощ. Всеки от нас носи отговорност за безопасността и достойнството на хората около себе си.
Нека не бъдем безучастни! Нека бъдем подготвени! Нека бъдем хора!".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
20:40 22.08.2025
2 мърсула
пребил го е
20:41 22.08.2025
3 Пич
20:42 22.08.2025
4 едикойси
20:44 22.08.2025
5 Киноман
20:55 22.08.2025
6 Читател
21:06 22.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боруна Лом
21:38 22.08.2025