Новини
България »
Медик от Специалните сили помогна на гражданин, припаднал на спирка в Пловдив

Медик от Специалните сили помогна на гражданин, припаднал на спирка в Пловдив

22 Август, 2025 20:38 706 8

  • медик-
  • пловдив-
  • спасен

При загуба на съзнание, пострадалият трябва да бъде поставен в стабилна странична позиция, за да се предотврати задушаване

Медик от Специалните сили помогна на гражданин, припаднал на спирка в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес един младеж е в добро общо състояние заради адекватната реакция на медик от Специалните сили!

Това написаха на страницата си във Фейсбук от Сили за Специални операции. Ето какво още споделиха те:

"22.08.2025. В гр. Пловдив гражданин е припаднал на автобусна спирка пред погледа на множество очевидци. Никой от присъстващите не е предприел адекватни мерки и дори не са подали сигнал към спешна помощ. Само служител от охранителна фирма е опитал да му помогне, но с действия, които противоречат на основните принципи за оказване на първа помощ.

За щастие, старши сержант Боян Донев, старши оператор-санитар и инструктор по медицинска подготовка в Учебен център за подготовка и бойно осигуряване на Съвместното командване на специалните операции, е преминавал покрай мястото на инцидента. Въпреки че в този ден не е бил на работа, в себе си е имал медицинско оборудване, с което е оказал адекватна първа помощ и незабавно е подал сигнал към телефон 112. Благодарение на неговата навременна и професионална намеса, пристигналия на място медицински екип е успял да спаси пострадалия.

Това не е първият случай, в който старши сержант Донев оказва медицинска помощ на нуждаещ се. Неговата отдаденост и готовност да се притече на помощ, независимо от обстоятелствата, говорят за високо чувство за отговорност, дълг и човечност.

Подобни ситуации изискват незабавна и информирана реакция. Напомняме на всички, че когато има подобен инцидент следва да се предприемат някои основни действия:

При загуба на съзнание, пострадалият трябва да бъде поставен в стабилна странична позиция, за да се предотврати задушаване.

Винаги се подава сигнал към телефон 112, независимо от видимото състояние на пострадалия.

Поливането с вода не е препоръчителна практика и може да доведе до допълнителни усложнения.

Призоваваме към повишена гражданска отговорност, съпричастност и базова информираност относно оказването на първа помощ. Всеки от нас носи отговорност за безопасността и достойнството на хората около себе си.

Нека не бъдем безучастни! Нека бъдем подготвени! Нека бъдем хора!".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    като чета имам чувството че се върнах преди 1989

    20:40 22.08.2025

  • 2 мърсула

    4 0 Отговор
    "служител от охранителна фирма е опитал да му помогне, но с действия, които противоречат на основните принципи за оказване на първа помощ"

    пребил го е

    20:41 22.08.2025

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Човека е имал късмет да срещне човек !!!

    20:42 22.08.2025

  • 4 едикойси

    5 0 Отговор
    да разбираме че мутрата го натупал до припадък и ся замитат случая

    20:44 22.08.2025

  • 5 Киноман

    7 0 Отговор
    В живота няма нищо случайно. Точният човек, на точното място, в точното време

    20:55 22.08.2025

  • 6 Читател

    9 1 Отговор
    Браво на човека поздрави.Добрината винаги се връща под някаква форма бъди здрав.

    21:06 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ЕВАЛА,БАЦЕ!

    21:38 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове