Времето днес, прогноза за събота, 23 август: Облачността намалява от запад, остава ветровито

23 Август, 2025 04:10

Максималните температури ще са от 26° до 31°, в София - около 26°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От запад облачността ще намалее. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина, предаде БНТ.

След обяд ще е слънчево, с повече облаци в източните и в крайните южни райони от страната. Обаче ще превали и ще прегърми главно в планинските райони в Южна България. Максималните температури ще са от 26° до 31°, в София - около 26°.

По Черноморието - без промяна - между 26° и 29°. Облачността ще е променлива там, но валежи не се очакват. По крайбрежието ще е много ветровито - преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините сутринта ще е слънчево. По-значителна ще е облачността в Родопите и в Странджа, а след обяд краткотрайни валежи и гръмотевици се очакват главно в Родопите.

Ще се задържи много ветровито - ще продължи да духа силен, по високите части временно бурен вятър, посоката ще е от запад-северозапад.

Уикендът ще бъде слънчев, вероятността за валежи е нищожна, а и диапазона на температурите ще е по-естетически издържан - дневните ще са от 25° до 30° и такива ще се задържат до понеделник включително.


България
