Нинова: Имаме закони, дори много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията (ДОКУМЕНТИ)

Става нещо абсолютно ненормално в главите на управляващите ни. Не знам дали е глупост в рецидив или нещо по-страшно. По повод смъртта на детенцето, паднало от парашут, седнаха да пишат наредба, която вече съществува от 2009г.

Сега пък цели 9 министри и шефове на агенции, заедно с премиера, ще пишат наредба за увеселителните съоръжения. Тези хора нормални ли са?

Това попита на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Такава наредба съществува от 2013 г. Казва се Наредба V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Обнародвана в ДВ. бр.102 от 26.11.2013 г. В нея има от пиле мляко: проектна и техническа документация за съоръжението, изисквания за БДС EN 13814, паспорт на всяко съоръжение, дневник, изисквания към терена, начин на монтаж, отговорници и оператори на съоръжението, контрол преди всяко пускане и периодичен и т.н., и т.н.

Публикувам тук закона и подзаконовите актове. Не вярвам някой от управляващите да ги прочете. Но искам вие да знаете: имаме закони, дори прекалено много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията.

Управляват ни абсолютно неграмотни хора - по рождение или умишлено правещи се на такива, за да прикриват някого и да си уреждат интереса. И докато не се вземем всички в ръце, това ще продължава.

Така че мислете: искате ли хора, избрани с фалшиви избори, с фалшиви думи, фалшив морал и фалшива политика да решават вашата и на децата ви съдба?

Снимка: Фейсбук

