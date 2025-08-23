Нинова: Имаме закони, дори много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията (ДОКУМЕНТИ)

Става нещо абсолютно ненормално в главите на управляващите ни. Не знам дали е глупост в рецидив или нещо по-страшно. По повод смъртта на детенцето, паднало от парашут, седнаха да пишат наредба, която вече съществува от 2009г.
Сега пък цели 9 министри и шефове на агенции, заедно с премиера, ще пишат наредба за увеселителните съоръжения. Тези хора нормални ли са?
Това попита на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
Такава наредба съществува от 2013 г. Казва се Наредба V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Обнародвана в ДВ. бр.102 от 26.11.2013 г. В нея има от пиле мляко: проектна и техническа документация за съоръжението, изисквания за БДС EN 13814, паспорт на всяко съоръжение, дневник, изисквания към терена, начин на монтаж, отговорници и оператори на съоръжението, контрол преди всяко пускане и периодичен и т.н., и т.н.
Публикувам тук закона и подзаконовите актове. Не вярвам някой от управляващите да ги прочете. Но искам вие да знаете: имаме закони, дори прекалено много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията.
Управляват ни абсолютно неграмотни хора - по рождение или умишлено правещи се на такива, за да прикриват някого и да си уреждат интереса. И докато не се вземем всички в ръце, това ще продължава.
Така че мислете: искате ли хора, избрани с фалшиви избори, с фалшиви думи, фалшив морал и фалшива политика да решават вашата и на децата ви съдба?
1 Моля
Коментиран от #17, #21
12:27 23.08.2025
2 ха ха ха
12:32 23.08.2025
3 само питам
12:32 23.08.2025
4 стоян
12:35 23.08.2025
5 Град Симитли
".... Роден е на 5 април 1968 г. в град София. Завършва магистратура по право в Софийския университет...."
... За бат Шиши всички знаят, че е професор по юриспруденция...
... За Бацето, всички знаят, че е най-подготвен!
12:35 23.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 така де
Коментиран от #19
12:38 23.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Слънцето
Да отива в пенсия. Така всички ще са Ок.
12:45 23.08.2025
12 кури
Коментиран от #14
12:47 23.08.2025
13 Браво на Корнелия Нинова!
Браво за професионализма и гражданската й доблест
да информира обществото за истината!
И пред очите и разума на цяла България всички
виждяха и разбраха за пореден път проблемите създавани
от неможачите и некадърниците профаните по "високите етажи"!
Оставка за нахалството на непрофесионализма!
12:48 23.08.2025
14 таз кранта
До коментар #12 от "кури":като краде не се брои и не се обсъжда само за другите важат законите.....
12:52 23.08.2025
15 така, де
12:58 23.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 защото се надяват
До коментар #1 от "Моля":като сменят името на партията хората да забравят чудовищните им кражби по време на комунделската "приватизация" и "демокрация" и пак да седнат на хранилката!
13:00 23.08.2025
18 Корнелия!
Коментиран от #20
13:01 23.08.2025
19 Коста
До коментар #8 от "така де":Това трябва да стане за да се елиминира корупцията. Но едва ли ще стане.
13:04 23.08.2025
20 Коста
До коментар #18 от "Корнелия!":Сега е модерно да си корумпиран. Аз така разбирам протестите за Коцев, кмета на Варна. Да не говорим, че закона дава на кмета неограничени права. Дори нещо да е противозаконно той има право да каже, законно е? Пълен абсурд. Кой и какъв е един смотан кмет? Цар ли е? Тези права на кметовете да пълна гавра със закон7
13:09 23.08.2025
21 Еволюция
До коментар #1 от "Моля":НИНОВА - ПРЕЗИДЕНТ!!!
Коментиран от #22, #25
13:12 23.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Време е
13:14 23.08.2025
24 Една
13:15 23.08.2025
25 нинова
До коментар #21 от "Еволюция":с гилотина на някой стадион без билети за да се порадват искрено хората в България!
13:15 23.08.2025
26 Рускиня
Примери:
1925г взривяване на Катедрала “Св. Крал”
След 1944 Народният Съд разстреляни и заровени полуживи “престъпници”
Лагерите на смъртта Скравена, Белени и десетки други.
Луканов, Лилов, Ананиева и други наши на БКП=БСП
известни лидери следвани от ПКП от Кърджали.
13:16 23.08.2025
27 Тома
13:22 23.08.2025
28 Илиев
13:23 23.08.2025
29 добре де,
Ккаво значи закон, кой е длъжен и кой не е длъжен да го спазва? Какво следва след нарушаване на законите не само у нас, а в цял свят? Кой има задължения да следи спазването на законите, да предприема мерки срещу нарушителите и защо навсякъде в цивиизованите държави законите се спазват поне от по голямата част на населението, а при нас не? В същото време който тук не спазва законите, когато отиде в друга държава изобщо не посмява да ги наруши? Явно някой системно не си върши работата, а в такива случаи останалите заинтересовани е нормално да реагират, да наложат на избраниците си да направят нужните промени или в краен случай да подменят самите тях и на много места това го правят, но у нас очевидно няма заинтересовани да се променят нещата
13:29 23.08.2025
30 Мюмюн
13:30 23.08.2025
31 оня с коня
13:38 23.08.2025
32 Досаждате
14:02 23.08.2025