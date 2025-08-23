Новини
Нинова: Имаме закони, дори много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията (ДОКУМЕНТИ)

23 Август, 2025 12:09 934 32

  • корнелия нинова-
  • закони-
  • правила-
  • прилагане-
  • корупция

По повод смъртта на детенцето, паднало от парашут, седнаха да пишат наредба, която вече съществува от 2009г. Сега пък цели 9 министри и шефове на агенции, заедно с премиера, ще пишат наредба за увеселителните съоръжения. Тези хора нормални ли са?, пита лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Става нещо абсолютно ненормално в главите на управляващите ни. Не знам дали е глупост в рецидив или нещо по-страшно. По повод смъртта на детенцето, паднало от парашут, седнаха да пишат наредба, която вече съществува от 2009г.
Сега пък цели 9 министри и шефове на агенции, заедно с премиера, ще пишат наредба за увеселителните съоръжения. Тези хора нормални ли са?

Това попита на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Такава наредба съществува от 2013 г. Казва се Наредба V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Обнародвана в ДВ. бр.102 от 26.11.2013 г. В нея има от пиле мляко: проектна и техническа документация за съоръжението, изисквания за БДС EN 13814, паспорт на всяко съоръжение, дневник, изисквания към терена, начин на монтаж, отговорници и оператори на съоръжението, контрол преди всяко пускане и периодичен и т.н., и т.н.
Публикувам тук закона и подзаконовите актове. Не вярвам някой от управляващите да ги прочете. Но искам вие да знаете: имаме закони, дори прекалено много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията.
Управляват ни абсолютно неграмотни хора - по рождение или умишлено правещи се на такива, за да прикриват някого и да си уреждат интереса. И докато не се вземем всички в ръце, това ще продължава.
Така че мислете: искате ли хора, избрани с фалшиви избори, с фалшиви думи, фалшив морал и фалшива политика да решават вашата и на децата ви съдба?

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Моля

    10 22 Отговор
    Защо вече приключили политици продължават да говорят толкова силно в общественото пространство?

    Коментиран от #17, #21

    12:27 23.08.2025

  • 2 ха ха ха

    4 16 Отговор
    Корнела много удобно "забравя",че челените милионери и милиардери съ свързани с корупцията и те доскоро подкрепяха Корнела всячески, с влияния и дори и финансово! Но сега се дистанцираха от нея като падна

    12:32 23.08.2025

  • 3 само питам

    5 15 Отговор
    а какво стана с преватизацията на техноимпекс това не е ли корупция в цялата строгост на закона

    12:32 23.08.2025

  • 4 стоян

    14 0 Отговор
    Законите не се прилагали - защо държавните служители не контролират и кой контролира държавните служители да работят или само чакат края на месеца за заплата

    12:35 23.08.2025

  • 5 Град Симитли

    15 2 Отговор
    За бай ви Р. Желязков:
    ".... Роден е на 5 април 1968 г. в град София. Завършва магистратура по право в Софийския университет...."
    ... За бат Шиши всички знаят, че е професор по юриспруденция...
    ... За Бацето, всички знаят, че е най-подготвен!

    12:35 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 така де

    7 2 Отговор
    ми много просто бе ни нева ВКАРВАТ СЕ ВСИЧКИ ЗАКОНИ В КОМПЮТЪР и с изкуствен интелект се натиска копче и се изкарва една средна присъда за всички участници и съучастници А после адвокатите на защитата приканват за по ниски присъди защото имат обстоятелства смекчаващи присъдата И ВСИЧКО ТРАЕ 5 МИНУТИ

    Коментиран от #19

    12:38 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Слънцето

    4 14 Отговор
    Ще спре да изгрява, ако тая кофра не се изгаже.
    Да отива в пенсия. Така всички ще са Ок.

    12:45 23.08.2025

  • 12 кури

    3 11 Отговор
    законите за техноимпекс ще се приложат КОГА???????

    Коментиран от #14

    12:47 23.08.2025

  • 13 Браво на Корнелия Нинова!

    17 6 Отговор
    Ми 1:0 за Корнелия Нинова!
    Браво за професионализма и гражданската й доблест
    да информира обществото за истината!

    И пред очите и разума на цяла България всички
    виждяха и разбраха за пореден път проблемите създавани
    от неможачите и некадърниците профаните по "високите етажи"!
    Оставка за нахалството на непрофесионализма!

    12:48 23.08.2025

  • 14 таз кранта

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "кури":

    като краде не се брои и не се обсъжда само за другите важат законите.....

    12:52 23.08.2025

  • 15 така, де

    4 13 Отговор
    Тая явно много изгладня, след като започна всеки ден да се появява по медиите. Сладка беше партийната и депутатска софра нали, корнело?

    12:58 23.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 защото се надяват

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Моля":

    като сменят името на партията хората да забравят чудовищните им кражби по време на комунделската "приватизация" и "демокрация" и пак да седнат на хранилката!

    13:00 23.08.2025

  • 18 Корнелия!

    12 4 Отговор
    Спри се, за да не те загубим и теб! Два - три пъти те блъска ,,такси"! Случайно!? Тези хора, заради няколко невинно пострадали няма да изоставят постове и власт, и си развалят рахата, които им осигуряват милиарди! А и то вече няма народ, заради когото да се подложиш на неудобствата за всяка опозиция на Властта! Ето, сега си постнала Наредба,за която хилядите коментиращи тук не сме се и сетили няколко дни и вместо да оценим, че във Ваше лице има компетентен и отговорен човек и политик, изрядна и грижовна жена, дама и майка, вместо благодарност или поне мълчание, пак същите глупости - била си ,,биволица" от Кнежа, откраднали си Техноимпекс, провалила си се като политик и човек, била си червена, сетне си била агент на Костов! Към актуалните вечни обладаващи властта няма такива морални изисквания, дори им се радваме на схемите и първа политическа сила, победа и пак победа, Гунди в последните секунди...!

    Коментиран от #20

    13:01 23.08.2025

  • 19 Коста

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "така де":

    Това трябва да стане за да се елиминира корупцията. Но едва ли ще стане.

    13:04 23.08.2025

  • 20 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Корнелия!":

    Сега е модерно да си корумпиран. Аз така разбирам протестите за Коцев, кмета на Варна. Да не говорим, че закона дава на кмета неограничени права. Дори нещо да е противозаконно той има право да каже, законно е? Пълен абсурд. Кой и какъв е един смотан кмет? Цар ли е? Тези права на кметовете да пълна гавра със закон7

    13:09 23.08.2025

  • 21 Еволюция

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Моля":

    НИНОВА - ПРЕЗИДЕНТ!!!

    Коментиран от #22, #25

    13:12 23.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Време е

    1 5 Отговор
    за Алтернатива за България !

    13:14 23.08.2025

  • 24 Една

    6 1 Отговор
    от малкото, която не влезе в сглобка! 2015, когато имаше 85 депутата и предложиха сглобка и пост председател на НС - отказа им и побесняха! Как тъй ще отказва предложение, на което не се отказва !?/реплика на дон Корлеоне/ Сигурно има и други, не се сещам! Видяхме Яне, Видяхме Волен, патриоти, македонци, Тошко и Слави, много са и взех да забравям! Дойде и промяната, и те се ...., на кой вече да вярваш - няма файда! За Копейчици, резервни гуми на Герб и Пеевски не ми обяснявайте!

    13:15 23.08.2025

  • 25 нинова

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Еволюция":

    с гилотина на някой стадион без билети за да се порадват искрено хората в България!

    13:15 23.08.2025

  • 26 Рускиня

    6 2 Отговор
    Имаме закони и ги прилагаме!
    Примери:
    1925г взривяване на Катедрала “Св. Крал”
    След 1944 Народният Съд разстреляни и заровени полуживи “престъпници”
    Лагерите на смъртта Скравена, Белени и десетки други.
    Луканов, Лилов, Ананиева и други наши на БКП=БСП
    известни лидери следвани от ПКП от Кърджали.

    13:16 23.08.2025

  • 27 Тома

    2 0 Отговор
    Закони има ама мафията разследва и съди в България

    13:22 23.08.2025

  • 28 Илиев

    1 1 Отговор
    Така ще е…Нинова пак ще цъфне на хоризонта да ни лъготи заради Зафиров,Гуцанов,Иванов и куп още продажници….БСП-Новото време довърши партията защото Нинова не й стигна времето😩Президентската кампания ще е крещяшт пример.Йотова ще духа супата,а Наталка ще си плете кошницата с момчето🤪

    13:23 23.08.2025

  • 29 добре де,

    1 0 Отговор
    "Имаме закони, дори много, но не се прилагат и спазват."

    Ккаво значи закон, кой е длъжен и кой не е длъжен да го спазва? Какво следва след нарушаване на законите не само у нас, а в цял свят? Кой има задължения да следи спазването на законите, да предприема мерки срещу нарушителите и защо навсякъде в цивиизованите държави законите се спазват поне от по голямата част на населението, а при нас не? В същото време който тук не спазва законите, когато отиде в друга държава изобщо не посмява да ги наруши? Явно някой системно не си върши работата, а в такива случаи останалите заинтересовани е нормално да реагират, да наложат на избраниците си да направят нужните промени или в краен случай да подменят самите тях и на много места това го правят, но у нас очевидно няма заинтересовани да се променят нещата

    13:29 23.08.2025

  • 30 Мюмюн

    0 1 Отговор
    Корнелия, велика си, като те видя и ми веднага става..на мен онаниста...

    13:30 23.08.2025

  • 31 оня с коня

    1 1 Отговор
    Как става така че Нинова се появява във факти много по-често,отколкото като беше в Правителството?Ами просто е - Партията й ПЛАЩА за да е в Медиите,защото търси популярност за едни следващи Избори.Има си и Неписан закон:Има "Свобода на словото",но трябва да пратиш,за да я получиш!

    13:38 23.08.2025

  • 32 Досаждате

    1 0 Отговор
    Лилавата граблива птица пак е на линия. Добре ли плаща.

    14:02 23.08.2025

