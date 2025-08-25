Новини
Дървото-убиец в Пловдив било фитосанитарно здраво

25 Август, 2025

Проблемът бил в цялостната "морално остаряла" зелена система на града

Ден след трагичния инцидент, при който 78-годишен мъж загина, затиснат от паднал клон на дърво в Пловдив, от районната администрация излязоха с първи коментар. Оказва се, че дървото, причинило смъртта на възрастния мъж, докато е седял на пейка, е било фитосанитарно здраво. Това заяви в ефира на "Здравей, България" по Нова ТВ Цветомир Цветков, заместник-кмет по екология на район "Северен" в Пловдив.

"Проверката за това конкретно дърво, което е предизвикало инцидента с фатален край, е, че то е било фитосанитарно здраво. Тоест, клоните му са здрави, било е с листа, няма видими следи от заболяване, типично за този вид", обясни Цветков. Той допълни, че администрацията не работи само по сигнали на граждани, а експертите извършват и ежедневни проверки на терен.

Според зам.-кмета, причината за подобни инциденти е системна и касае цялата зелена система на Пловдив, а не само район "Северен". "Състоянието на зелената система в Пловдив, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла. Дърветата са доста стари", подчерта той.

Цветков изтъкна, че са необходими бързи и сериозни мерки за справяне с проблема, които районната администрация не може да предприеме сама. Като конкретни стъпки той посочи нуждата от цялостна дигитализация и паспортизация на дърветата в града. "Нуждаем се от много повече ресурси, за да можем да си вършим по-качествено работата", заяви той и уточни, че за район "Северен" за тази дейност отговарят едва четирима души.

Цветомир Цветков изказа своите съболезнования на близките на починалия мъж и увери, че неговият екип е на терен и извършва проверки на растителността в района на инцидента.


  • 1 Настопроценти

    11 0 Отговор
    Дървото-убиец в Пловдив било фито-санитарно здраво,но убитият възрастен мъж не е бил фото-санитарно предупреден да не седи там,на тази пейка,под санираното дърво.

    08:39 25.08.2025

  • 2 Това кой го каза, господин

    8 0 Отговор
    Тома Белев предполагам. Зеленият пазител на змии гущерчета жаби таралежи но не го интересуват българските граждани загиващи в дефилето на път за Гърция.
    Природата да е чиста но как е възможно при тези задръствания които се получават там и всеки автомобил изхвърля газове.
    Да но като нпо гушка парички отвсякъде и не му пука за нас.

    08:41 25.08.2025

  • 3 Пич

    15 0 Отговор
    Лъжат безобразно ! Едно здраво дърво си е винаги здраво и никога не е старо ! Просто никой не проверява , а пишат едно към гьотферен за да окрадат парите ! За тях до десетина граждани са допустими разход ! Трябва да бъдат съдени за умишлено убийство заради действие или бездействие !!!

    08:43 25.08.2025

  • 4 щъркел

    7 0 Отговор
    Вече на дървеняците ще им казваме,че са фито и санитарно здрави.

    08:43 25.08.2025

  • 5 трясъ

    6 0 Отговор
    Букетът цветя,който подарих на една съученичка е изсъхнал след два часа.А уж бил фитосанитарномедицински проверен и здрав.

    08:49 25.08.2025

  • 6 БиБи

    3 0 Отговор
    Биби каза че хората не внимават, всеки трябва сам да си носи отговорност и в семейството да го учат на предпазливост!

    08:49 25.08.2025

  • 7 Механик

    10 1 Отговор
    Счупих си очите докато прочетох купешката думичка "фитосанитатно".
    От къде ви взимат, чак толкова много начетени бе? Думичката "здраво" само не беше ли достатъчна?

    08:49 25.08.2025

  • 8 Дичо

    11 1 Отговор
    Как някога се е работило без дигитализация на дърветата?

    08:50 25.08.2025

  • 9 на снимката се вижда

    0 3 Отговор
    тънък ствол и голяма корона . даже няколко . инцидент . трябвало е като чува и вижда клона да идва към него да се дръпне . пейките нямат здрав навес . физически човешкото тяло е доста издържливо . хората падат от 2-3 етаж , бутат ги коли, а оцеляват . едно обезщетение ще му помогне . същите случаи имаше и в борисовата градина и в Бургас . с едно наум и да се пазят като почиват . има и общински средства за обезщетения . дори да няма застраховка ще му дадат . на ечемишка падна лампа върху жена .

    08:51 25.08.2025

  • 10 Т-н

    9 0 Отговор
    Дърветата-фитосанитарно здрави,поляните около кварталите и селата неокосени и стават пожари дупки по улицата но асвалтират само улицата на кметският наместник така е в България при мутренското управление

    08:51 25.08.2025

  • 11 12340

    4 0 Отговор
    Дедо му на тоЪ се си е "фитосанирал" овошките!

    08:51 25.08.2025

  • 12 Бай Тошо

    8 4 Отговор
    Със сълзи ще ревете за мен. Яжте сега банана!

    08:52 25.08.2025

  • 13 Лопата Орешник

    8 2 Отговор
    Призовете духа на бай Тошо, неможачи! Да дойде да Ви насее модерни дръвчета, щото тия са морално остарели!

    08:52 25.08.2025

  • 14 посейдон

    16 0 Отговор
    Гледах го този случайник . Голямо мънкане и нищоказване . Това са хора, които отиват на работа само за да вземат заплатите си .

    Коментиран от #17

    08:56 25.08.2025

  • 15 Новак

    7 0 Отговор
    И държавата изглежда фито здрава!

    08:56 25.08.2025

  • 16 Емигрант

    6 0 Отговор
    Няма виновни, ще е чудо в България за смърта на ЧОВЕК НЕполитик да бъде обвинен администратор, лекар или какъвто и да е политик бивш или настоящ ! Живеете и си избирате сами своите палачи и страхливо и покорно им очаквате мъдрите" решения как да ви намалят числеността !

    08:58 25.08.2025

  • 17 старши експерт гербаджия по нищоправене

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "посейдон":

    Айде бре, ти все едно си параджия в АЕЦ-а?

    09:00 25.08.2025

  • 18 БОЖЕ, Пази България

    11 0 Отговор
    Дървото-убиец в Пловдив било здраво!
    Проблемът бил в 78-годишния мъж!
    Дървото е по-важно от човека!
    Общината в Пловдов е НЕВИННА!
    Само питам: Кмета на пловдив да не е гербер?

    09:03 25.08.2025

  • 19 дървар

    6 0 Отговор
    Стволът на дървото може да е в перфектно състояние, но клоните да са нараснали твърде много и да се чупят при допълнително въздействие от лед или вятър. В града някои дървета имат условие за свръхразвитие, каквото в природата трудно ще намерят. Затова е редно короните да се поддържат в разумен обем.

    09:04 25.08.2025

  • 20 Типично

    4 0 Отговор
    по гепирастки и тоя Цветков някой друг ми се в гащите.

    09:08 25.08.2025

  • 21 Хаха

    2 0 Отговор
    Дърветата са доста стари", подчерта той.
    Е Ко?
    Няма кой да зададеи нови дръвчета ли или паркове и градини са бедни

    09:16 25.08.2025

  • 22 Фикри

    1 0 Отговор
    Тоя зам. кмет да си събира багажа и да напуска, не го ли е срам да говори такива глупости. Като е здраво дървото кой уби човека ?

    09:23 25.08.2025

  • 23 Тома

    2 0 Отговор
    През социализма си имаше общинска фирма която всеки ден режеше изсъхнали клони и дървета а здравите ги оформяха.

    Коментиран от #27

    09:28 25.08.2025

  • 24 дървар

    1 1 Отговор
    За " еколозите" дървета са по- ценни от хората и частната собственост!
    Това трябва да се промени!

    09:35 25.08.2025

  • 25 от Пловдив

    1 0 Отговор
    Общината е виновна за състоянието на дърветата. Подрязването на сърветата се извършва от неграмотни индианци, качени на вишката под ръководството на шофьора на вишката защото има средно образование. Резулатата, като отрежат някой дебел клон, е че пуска много нови разклонения, които не се подкастрят следващата година за да се избере 1 2 читави, а се оставят да станат като голям храсталак. Отделно и сърцевината почва да гние. И като задуха вятър или завали мокър сняг, тези отслабени клони падат.

    Коментиран от #26

    09:52 25.08.2025

  • 26 дървар

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "от Пловдив":

    Рязал ли си дърво или само си гледал? Ама с разбиране ли си гледал или така, между другото? Говориш точно като съседката ми, пенсионирана продавачка в магазин за обувки.

    Коментиран от #29

    09:58 25.08.2025

  • 27 дървар

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    При социализма нямаше 50 годишни дървета.

    09:59 25.08.2025

  • 28 дървото е било здраво

    0 0 Отговор
    Но много майнамуни са потърсили спасение на клона от бурята.

    10:01 25.08.2025

  • 29 от Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "дървар":

    Само с рязане на дървета не става, трябва поне малко образование, примерно Парково строителство в строителния техникум. Там се учи как се подрязват дървета, как се обработва отрязаналото за да не гние клона и ствола, как се подкастрят новите израстъци и т.н. Ама гербаджиите са като теб разбирачи и затова резултата е видим: духне вятър и падат клони и дървета, завали мокър сняг и падат клони върху колите. А понякога си падат и без тези предпоставки.

    10:04 25.08.2025

  • 30 Иван

    1 0 Отговор
    Дървото било здраво, но другите дървета били стари и за това убили човека! Тоя идиот защо не се обеси на някое по-младо дърво?!

    10:20 25.08.2025

