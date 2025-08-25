Дървото-убиец в Пловдив било фитосанитарно здраво

Ден след трагичния инцидент, при който 78-годишен мъж загина, затиснат от паднал клон на дърво в Пловдив, от районната администрация излязоха с първи коментар. Оказва се, че дървото, причинило смъртта на възрастния мъж, докато е седял на пейка, е било фитосанитарно здраво. Това заяви в ефира на "Здравей, България" по Нова ТВ Цветомир Цветков, заместник-кмет по екология на район "Северен" в Пловдив.
"Проверката за това конкретно дърво, което е предизвикало инцидента с фатален край, е, че то е било фитосанитарно здраво. Тоест, клоните му са здрави, било е с листа, няма видими следи от заболяване, типично за този вид", обясни Цветков. Той допълни, че администрацията не работи само по сигнали на граждани, а експертите извършват и ежедневни проверки на терен.
Според зам.-кмета, причината за подобни инциденти е системна и касае цялата зелена система на Пловдив, а не само район "Северен". "Състоянието на зелената система в Пловдив, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла. Дърветата са доста стари", подчерта той.
Цветков изтъкна, че са необходими бързи и сериозни мерки за справяне с проблема, които районната администрация не може да предприеме сама. Като конкретни стъпки той посочи нуждата от цялостна дигитализация и паспортизация на дърветата в града. "Нуждаем се от много повече ресурси, за да можем да си вършим по-качествено работата", заяви той и уточни, че за район "Северен" за тази дейност отговарят едва четирима души.
Цветомир Цветков изказа своите съболезнования на близките на починалия мъж и увери, че неговият екип е на терен и извършва проверки на растителността в района на инцидента.
1 Настопроценти
08:39 25.08.2025
2 Това кой го каза, господин
Природата да е чиста но как е възможно при тези задръствания които се получават там и всеки автомобил изхвърля газове.
Да но като нпо гушка парички отвсякъде и не му пука за нас.
08:41 25.08.2025
3 Пич
08:43 25.08.2025
4 щъркел
08:43 25.08.2025
5 трясъ
08:49 25.08.2025
6 БиБи
08:49 25.08.2025
7 Механик
От къде ви взимат, чак толкова много начетени бе? Думичката "здраво" само не беше ли достатъчна?
08:49 25.08.2025
8 Дичо
08:50 25.08.2025
9 на снимката се вижда
08:51 25.08.2025
10 Т-н
08:51 25.08.2025
11 12340
08:51 25.08.2025
12 Бай Тошо
08:52 25.08.2025
13 Лопата Орешник
08:52 25.08.2025
14 посейдон
Коментиран от #17
08:56 25.08.2025
15 Новак
08:56 25.08.2025
16 Емигрант
08:58 25.08.2025
17 старши експерт гербаджия по нищоправене
До коментар #14 от "посейдон":Айде бре, ти все едно си параджия в АЕЦ-а?
09:00 25.08.2025
18 БОЖЕ, Пази България
Проблемът бил в 78-годишния мъж!
Дървото е по-важно от човека!
Общината в Пловдов е НЕВИННА!
Само питам: Кмета на пловдив да не е гербер?
09:03 25.08.2025
19 дървар
09:04 25.08.2025
20 Типично
09:08 25.08.2025
21 Хаха
Е Ко?
Няма кой да зададеи нови дръвчета ли или паркове и градини са бедни
09:16 25.08.2025
22 Фикри
09:23 25.08.2025
23 Тома
Коментиран от #27
09:28 25.08.2025
24 дървар
Това трябва да се промени!
09:35 25.08.2025
25 от Пловдив
Коментиран от #26
09:52 25.08.2025
26 дървар
До коментар #25 от "от Пловдив":Рязал ли си дърво или само си гледал? Ама с разбиране ли си гледал или така, между другото? Говориш точно като съседката ми, пенсионирана продавачка в магазин за обувки.
Коментиран от #29
09:58 25.08.2025
27 дървар
До коментар #23 от "Тома":При социализма нямаше 50 годишни дървета.
09:59 25.08.2025
28 дървото е било здраво
10:01 25.08.2025
29 от Пловдив
До коментар #26 от "дървар":Само с рязане на дървета не става, трябва поне малко образование, примерно Парково строителство в строителния техникум. Там се учи как се подрязват дървета, как се обработва отрязаналото за да не гние клона и ствола, как се подкастрят новите израстъци и т.н. Ама гербаджиите са като теб разбирачи и затова резултата е видим: духне вятър и падат клони и дървета, завали мокър сняг и падат клони върху колите. А понякога си падат и без тези предпоставки.
10:04 25.08.2025
30 Иван
10:20 25.08.2025