Дърво проби багажник на изоставена кола в София

Впечатляващ урок по биология и градска немарливост предложи софийски квартал, където природата демонстрира че дори бронята на автомобил не може да я спре. На улица "Алеко Туранджа" в район "Красна поляна" поникна истинско дърво през багажника на изоставена кола, превръщайки металния скрап в импровизирана саксия за градско озеленяване.
Сигналът до платформата Helpbook.info разкрива поредния шедьовър на столичната организация. "На паркинга пред блок 9 срещу детската градина има кола, в чиито багажник е изникнало дърво", съобщават възмутените граждани, които явно не оценяват новаторския подход към вертикалното градинарство.
Автомобилът очевидно стои на мястото от толкова дълго време, че природата е решила да го интегрира в екосистемата. Вместо да се радваме на допълнителната зеленина в столицата, гражданите настояват колата да бъде преместена, за да освободи място за "някой наистина нуждаещ се".
Докато столичната община вероятно обмисля дали това се класифицира като незаконно паркиране, незаконна растителност или просто художествена инсталация, дървото продължава да расте. То очевидно не е запознато с наредбите за паркиране и разрешителните за озеленяване.
Ситуацията поставя философския въпрос - ако дърво порасне в багажник и никой не го махне, може ли да се счита за мобилна градска градина? София явно експериментира с нов тип екотранспорт, при който автомобилите едновременно замърсяват и пречистват въздуха.
Остава да видим дали общината ще реагира по-бързо от растежа на дървото, или след няколко години ще имаме първия автомобил-горичка в столицата, който може би ще получи и статут на защитена територия.
1 1488
Коментиран от #8
09:51 28.08.2025
2 надарена кака
Коментиран от #5
09:51 28.08.2025
3 Опорка
Коментиран от #7, #18
09:53 28.08.2025
4 Трол
09:53 28.08.2025
5 И тях
До коментар #2 от "надарена кака":Ще пробие дървото!
09:53 28.08.2025
6 Сила
Коментиран от #15
09:54 28.08.2025
7 Ти па
До коментар #3 от "Опорка":Кой си да питаш? Ждрольо някакъв!
09:55 28.08.2025
8 Спайдърмени
До коментар #1 от "1488":Служителите на ЦГМ може и много да се мутреят, но всъщност ги е страх от екоактивисти, велосипедисти, скейтъри и тротинетки.
09:56 28.08.2025
9 Здрасти
09:56 28.08.2025
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
09:58 28.08.2025
11 адаша
09:58 28.08.2025
12 пак поредния пълнеж за багажник
не забравяй да споменеш че стринка ценка е издоила кравата си
10:00 28.08.2025
13 1488
10:01 28.08.2025
14 ахахахха
10:04 28.08.2025
15 хаха
До коментар #6 от "Сила":комунистите постепенно ли умирата
10:06 28.08.2025
16 Ко речи?
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":А, ако не си е платил и местния данък?
10:16 28.08.2025
17 Коко
Тежко я е треснал ковида хахахах
P.S.
От блока да съберат някой лев за рапатрак и да я сложат на служебния паркинг на районната община. Бързо-бързо ще ѝ решат "казуса". :))))
Коментиран от #23
10:17 28.08.2025
18 Паркинг
До коментар #3 от "Опорка":"ПаркинЗи".......? :)
10:20 28.08.2025
19 Затова е трудно паркиерането в София
Не казвам Провинциалист а - БЪЛГАРИН.
10:24 28.08.2025
20 теню
10:26 28.08.2025
21 ООрана държава
10:28 28.08.2025
23 Ако
До коментар #17 от "Коко":има преглед и гражданска, никой не може да я пипне. Тези дето не са минавали преглед с години, тях кат ги дерегистрира, и се уведомяват собствениците, че в 3 месечен срок, ако не ги махнат, се вдигат за разкомплектоване. Това е реда.
Коментиран от #25
10:31 28.08.2025
24 Багажник, броня, нема нужда
10:33 28.08.2025
25 Прокопито
До коментар #23 от "Ако":С дървото ли ходи на преглед?
10:35 28.08.2025
26 Еколог зелен
Нямаме еколози само взимат налози.
10:36 28.08.2025
