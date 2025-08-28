Новини
Дърво проби багажник на изоставена кола в София

28 Август, 2025 09:50 1 363 28

Природата превзе изоставен автомобил в Красна поляна

Дърво проби багажник на изоставена кола в София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Впечатляващ урок по биология и градска немарливост предложи софийски квартал, където природата демонстрира че дори бронята на автомобил не може да я спре. На улица "Алеко Туранджа" в район "Красна поляна" поникна истинско дърво през багажника на изоставена кола, превръщайки металния скрап в импровизирана саксия за градско озеленяване.

Сигналът до платформата Helpbook.info разкрива поредния шедьовър на столичната организация. "На паркинга пред блок 9 срещу детската градина има кола, в чиито багажник е изникнало дърво", съобщават възмутените граждани, които явно не оценяват новаторския подход към вертикалното градинарство.

Автомобилът очевидно стои на мястото от толкова дълго време, че природата е решила да го интегрира в екосистемата. Вместо да се радваме на допълнителната зеленина в столицата, гражданите настояват колата да бъде преместена, за да освободи място за "някой наистина нуждаещ се".

Докато столичната община вероятно обмисля дали това се класифицира като незаконно паркиране, незаконна растителност или просто художествена инсталация, дървото продължава да расте. То очевидно не е запознато с наредбите за паркиране и разрешителните за озеленяване.

Ситуацията поставя философския въпрос - ако дърво порасне в багажник и никой не го махне, може ли да се счита за мобилна градска градина? София явно експериментира с нов тип екотранспорт, при който автомобилите едновременно замърсяват и пречистват въздуха.

Остава да видим дали общината ще реагира по-бързо от растежа на дървото, или след няколко години ще имаме първия автомобил-горичка в столицата, който може би ще получи и статут на защитена територия.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    12 2 Отговор
    а що не са го дигнали или поставили скоба

    Коментиран от #8

    09:51 28.08.2025

  • 2 надарена кака

    5 5 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #5

    09:51 28.08.2025

  • 3 Опорка

    11 3 Отговор
    Платен ли й е данъка? Таратайка с неплатен данък няма право да ползва общински паркинзи.

    Коментиран от #7, #18

    09:53 28.08.2025

  • 4 Трол

    9 1 Отговор
    Това е сблъсък между борбата на държавата с инвазивните видове и борбата с незаконното паркиране.

    09:53 28.08.2025

  • 5 И тях

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Ще пробие дървото!

    09:53 28.08.2025

  • 6 Сила

    11 1 Отговор
    Циганин и Форд не боледуват , но мрат изведнъж ....

    Коментиран от #15

    09:54 28.08.2025

  • 7 Ти па

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Кой си да питаш? Ждрольо някакъв!

    09:55 28.08.2025

  • 8 Спайдърмени

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Служителите на ЦГМ може и много да се мутреят, но всъщност ги е страх от екоактивисти, велосипедисти, скейтъри и тротинетки.

    09:56 28.08.2025

  • 9 Здрасти

    11 2 Отговор
    Държавата на разпада! Благодарение на цялата адменистраця, която е плод на мафията от управляващи

    09:56 28.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    Колата е с номера и може да си стои там колкото си иска. Общинарите нямат право да я барнат. А това, че общината е занемарила градинката и я е оставила пълна с кърлежи и диворастяща разстителност е обичайно за София. За подръжката на тази градинка кой знае колко пари са "усвоени". В Софийска община се краде без мяра.

    Коментиран от #16

    09:58 28.08.2025

  • 11 адаша

    5 1 Отговор
    Щеше да е хубаво, ако беше плодно дърво. Качваш се на покрива и береш ...

    09:58 28.08.2025

  • 12 пак поредния пълнеж за багажник

    4 1 Отговор
    от неуморната писарка

    не забравяй да споменеш че стринка ценка е издоила кравата си

    10:00 28.08.2025

  • 13 1488

    4 2 Отговор
    а аз кат не си платя гражданска още на другия ден комисар едикойси ме плаши с писмо че колата ще бьде принудително преместена и бракувана

    10:01 28.08.2025

  • 14 ахахахха

    1 2 Отговор
    "някой наистина нуждаещ се"

    10:04 28.08.2025

  • 15 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    комунистите постепенно ли умирата

    10:06 28.08.2025

  • 16 Ко речи?

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    А, ако не си е платил и местния данък?

    10:16 28.08.2025

  • 17 Коко

    3 0 Отговор
    Хахахах, в Гугъл мапс я има заснета на това място от 2019-та.
    Тежко я е треснал ковида хахахах

    P.S.
    От блока да съберат някой лев за рапатрак и да я сложат на служебния паркинг на районната община. Бързо-бързо ще ѝ решат "казуса". :))))

    Коментиран от #23

    10:17 28.08.2025

  • 18 Паркинг

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    "ПаркинЗи".......? :)

    10:20 28.08.2025

  • 19 Затова е трудно паркиерането в София

    1 1 Отговор
    Всеки българин се чувства длъжен да изостави поне един автомобил в София.
    Не казвам Провинциалист а - БЪЛГАРИН.

    10:24 28.08.2025

  • 20 теню

    3 0 Отговор
    Мария ! някой те излъгал не е пробил никаква броня или багажник. Имало много малко място между багажника и пластмасовата броня и дървото е минало от там .Но с време след година 2-3 под натиска на дървото разстоянието межу багажника и бронята се е увеличили и след някоя друга година пластмасовата броня сигурно ще излезе от мястото тъй като го държи пластмасови закопчалки като се издърпа малко по силно лесно излизат . .

    10:26 28.08.2025

  • 21 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ама екотакса се събира, а къде отива.... никой не знае

    10:28 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коко":

    има преглед и гражданска, никой не може да я пипне. Тези дето не са минавали преглед с години, тях кат ги дерегистрира, и се уведомяват собствениците, че в 3 месечен срок, ако не ги махнат, се вдигат за разкомплектоване. Това е реда.

    Коментиран от #25

    10:31 28.08.2025

  • 24 Багажник, броня, нема нужда

    0 0 Отговор
    Ентелектуал, батко!

    10:33 28.08.2025

  • 25 Прокопито

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако":

    С дървото ли ходи на преглед?

    10:35 28.08.2025

  • 26 Еколог зелен

    3 0 Отговор
    Това дърво е най-опасния инвазивен вид цялата страна ще превземе.
    Нямаме еколози само взимат налози.

    10:36 28.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

