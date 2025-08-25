Новини
Отнемат ли вносните работници възможностите за труд на младите у нас

25 Август, 2025 10:39 703 16

  • работници-
  • труд-
  • социален дъмпинг

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

Отнемат ли вносните работници възможностите за труд на младите у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заетостта остава относително стабилна, но зад това се крият важни структурни размествания по възраст, образование, икономически дейности и професионални класове, сочи анализ на Институтът за пазарна икономика през второто тримесечие на 2025 г. Той е базиран на данните на Националния статистически институт.

Коефициентите на заетост по възрастови групи показват ясно изразени разминавания. Най-тревожен е спадът при младите хора (15-24 години) – спадът е 3.,1 процентни пункта през 2025 г. след относително стабилни движения в предходните години. При 25-34-годишните също се наблюдава изненадващо влошаване – минус 6,2 пункта.

"Няма драстични промени на пазара на труда. Нивото на заетост е относително високо - дори не достигат хора, чрез които фирмите да разширят дейността си и да има икономически растеж. През последните 5 години намалява броят на младите, отпаднали от училище. Младежката безработица продължава да бъде на нива, по-високи от средните за ЕС. Това значи, че младите не са подготвени за пазарното търсене или се занимават с неща извън учене и работа. Именно последните са най-тревожната част от обществото. Единият вариант е да са част от "сивата", недекларирана заетост - това са 500 000 души, които дърпат статистиката за доходите надолу", каза зам.-председателят на БСК Мария Минчева в студиото на "Здравей, България".

Според нея вносът на работници от чужбина по-скоро става в рамките на сезонна заетост - 3 до 5 месеца. "Не може да се говори, че те изместват българското население, защото работодателите предпочитат да наемат местни хора - за да няма бюрократични проблеми и документални забавяния. Да не си представяме социален дъмпинг, напротив, работодателите са недоволни, че не могат да използват потенциала на младото поколение", заяви Минчева.

Икономистът Стоян Панчев посочи, че последният анализ на ИПИ показва първите ефекти от интензивния внос на работна ръка от трети страни.

"Внесли сме населението на Смолян два пъти като работници. В секторите, в които те имат най-голямо присъствие, се забелязва най-голям спад на заетостта на българите - туризма, строителството и промишлеността. Изместени са младите и най-неопитните и необразованите. Всъщност работници не се намират заради ниските заплати", коментира Панчев.

По-зрелите възрастови групи (35-44 г. и 45-54 г.) отчитат по-умерени спадове, съответно от 2.8 и 1.8 пункта. При най-възрастните работници (65+ г.) има стабилен ръст от 0.4 п.п. спрямо същото тримесечие на 2024 година. Тези данни показват по-голяма трудност за навлизане на младите работници на пазара на труд и потенциално изоставане на сезонната им заетост в туризма и селското стопанство.

Според председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Павлин Косев във всички сектори има недостиг на кадри. "В туризма се внасят много работници, но това е защото сферата се разширява. Има ниша, заради която има нужда от повече кадри, правят се и онлайн обучения. Има и работодатели със социални пакети и подходи, с които мотивират служители, които идват от трети страни всяко лято. Някои дори провеждат изнесени интервюта в малки населени места", обясни той.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шамиль Арабов

    10 6 Отговор
    Вносните работнци от Киргистан, Башкортостан, Дагестан по нищо не се различават от младите българи.

    Коментиран от #5, #8

    10:42 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    8 5 Отговор
    Българският работник чака само падането на щатските визи, за да си бие окончателно камшика от държавата Боко.

    10:45 25.08.2025

  • 3 Анонимен

    16 1 Отговор
    Нямаше ли евродиректива, че вносни работници (от извън ЕС) са допустими само за редки кадри, където заплащането е доста над средното за страната? Как така внасяме работници, за да може най-ниските заплати да станат дори още по-ниски?!

    10:45 25.08.2025

  • 4 провинциалист

    11 2 Отговор
    Не вносните работници, а потребителският манталитет отнема възможността на младите да работят като я заменя с нужда да потребяват.

    10:45 25.08.2025

  • 5 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шамиль Арабов":

    А УКРИТЕ ЗАЩО ГИ ПРОПУСКАШ

    Коментиран от #7

    10:46 25.08.2025

  • 6 Крум

    14 0 Отговор
    Празни приказки и статия за оправдаване на хонорара. Кой бил казал,какво казал,някъде нещо отчел...държавна хранилка за наши хора са всички тези институти...трябва цялата администрация да излезе на полето и на строежите, тогава ще разбере колко са им реални цифрите. И на всичкото отгоре и осигуровки не плащат.

    10:46 25.08.2025

  • 7 Шамиль Арабов

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Защото те са на почивка. Къде си виждал ти украинец да работи, когато е на почивка, и то платена от някой друг?

    10:48 25.08.2025

  • 8 Трол

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шамиль Арабов":

    Различават се, много по-склонни са да си набият работдателя, ако вземе да се прави на интересен.

    10:49 25.08.2025

  • 9 Бангладеш

    15 3 Отговор
    В България останаха млади само децата на гербаджиите, от които не става и чеп за зеле. Кадърните деца отдавна вече работят по белите държави, създават там семейства, и плащат данъци, срещу релани блага, а не за да се подиграва Бащицата с труда им.

    10:51 25.08.2025

  • 10 1488

    11 0 Отговор
    "Нивото на заетост е относително високо - дори НЕ ДОСТИГАТ ХОРА"

    настръхнах от нивото на бг джорналисс

    Коментиран от #12

    10:55 25.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    На морето хотелите и ресторантите пълни с украинци и индийци ги обслужват като Сахиби

    10:56 25.08.2025

  • 12 матю хари

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Бойчето го беше върнал да води Всяка неделя в Нова. Но Кеворк го водеше доста дърварски и безинтересно, и година по-късно предаването падна. Вече няма комунизъм и една телевизия.

    10:56 25.08.2025

  • 13 Сзо

    2 5 Отговор
    Младите у нас са алчни и мързеливи.

    Коментиран от #15

    11:14 25.08.2025

  • 14 Социален дъмпинг

    4 0 Отговор
    Не плащат здравни и социални осигуровки защото са временно. Само данък общ доход. Така излизат доста евтино защото работодателят плаща само заплата.Не си знаят правата и ги опъват по 50-60 часа на седмица без извънреден труд.

    11:33 25.08.2025

  • 15 С еднА

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сзо":

    Дума за нищо не стават ,но учи мама да не работиш ,ама те нито им се учи нито им се работи

    11:45 25.08.2025

  • 16 свидетел

    0 0 Отговор
    отнемат я ненаялите се пенсии на топли и доходоносни службици.

    12:18 25.08.2025

