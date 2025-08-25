Млад мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка

23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка.
Инцидентът е станал на 23 август около 05.57 ч. на вътрешния път Черноморец – Созопол, съобщава БНТ.
Мъжът е изгубил контрол над превозното средство и е катастрофирал. По първоначални данни причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост.
Момчето, което е управлявал превозното средство, е с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол. Той откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас. Настанен е в отделение "Реанимация" в кома, с черепно-мозъчна травма и на апаратно дишане.
По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пенчо
11:57 25.08.2025
2 Нека се изтребват сами,
Това е естественият отбор, силните оцеляват и предават гените си, а слабите изчезват.
11:58 25.08.2025
3 вижда се
11:58 25.08.2025
4 свидетел
11:59 25.08.2025
5 дано се оправи: мари писарке
Момчето, което е управлявал превозното средство
с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол
12:00 25.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
12:01 25.08.2025
8 На 23 години
12:08 25.08.2025
9 пожелание
12:09 25.08.2025
10 Залагам че е без здравни осигуровки
Стига да не е прекалявал с белото
12:11 25.08.2025
11 Обаче
12:14 25.08.2025
12 Травмата
12:17 25.08.2025
13 Само
12:17 25.08.2025
14 Един от онези
Толкова са нестабилни тези ППС - да си вземат ел. велосипеди - там имаме стабилност и предвидимост нападането
12:19 25.08.2025