Млад мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка

25 Август, 2025 11:55 623 14

Мъжът е изгубил контрол над превозното средство и е катастрофирал. По първоначални данни причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка.

Инцидентът е станал на 23 август около 05.57 ч. на вътрешния път Черноморец – Созопол, съобщава БНТ.

Мъжът е изгубил контрол над превозното средство и е катастрофирал. По първоначални данни причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост.

Момчето, което е управлявал превозното средство, е с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол. Той откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас. Настанен е в отделение "Реанимация" в кома, с черепно-мозъчна травма и на апаратно дишане.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


  • 1 пенчо

    8 2 Отговор
    Дано се оправи човека. Не случайно го направиха, че каските са задължителни.

    11:57 25.08.2025

  • 2 Нека се изтребват сами,

    11 1 Отговор
    не им пречете.
    Това е естественият отбор, силните оцеляват и предават гените си, а слабите изчезват.

    11:58 25.08.2025

  • 3 вижда се

    10 0 Отговор
    Простотията убива повече от войната и дрогата взети заедно.

    11:58 25.08.2025

  • 4 свидетел

    9 0 Отговор
    когато технологичният прогрес изпреварва умственото ти развитие, така се получава ! при отнета книжка дори и велосипед да управляват им забранете, господа дуп-етати !

    11:59 25.08.2025

  • 5 дано се оправи: мари писарке

    10 0 Отговор
    откога мъже на 23 са момчета

    Момчето, което е управлявал превозното средство
    с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол

    12:00 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 4 Отговор
    КАКВО ИМ Е ЗОР НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ,ТЕ ПРАЗНУВАТ НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА УКРИТЕ.

    12:01 25.08.2025

  • 8 На 23 години

    7 0 Отговор
    е зрял мъж и ако няма достатъчно акъл, че да не кара пил алкохол или пък да не кара с висока скорост тротинетка по т.н. път между Черноморец и Созопол- всъщност една изкорубена алея, значи е кандидат на Дарвин за междинен вид между приматите и човека! Нищо не може да се направи!

    12:08 25.08.2025

  • 9 пожелание

    5 0 Отговор
    Дано е някой жълтопаветник а ве някой добър човек.

    12:09 25.08.2025

  • 10 Залагам че е без здравни осигуровки

    4 0 Отговор
    Инамче ще е добър донор.
    Стига да не е прекалявал с белото

    12:11 25.08.2025

  • 11 Обаче

    3 0 Отговор
    Да беше 2 годишно дете, та да го съжалиш. Без светло отразителна жилетка е потенциален атентатор на съдбата на някой шофьор. Екологичен транспорт , но обществено опасен транспорт. Вредите са повече от личните и обществени ползи (с изключение на тези за фирмите наемодатели)

    12:14 25.08.2025

  • 12 Травмата

    1 0 Отговор
    е само черепна, понеже мозък няма.

    12:17 25.08.2025

  • 13 Само

    0 0 Отговор
    Коментари на пенсионери ,който деменцията им пречи да си спомнят ,че са били млади ,горкия възрожденец чяк намеси и Украйна

    12:17 25.08.2025

  • 14 Един от онези

    0 0 Отговор
    Не разбирам, как може да се качата на тези малки колелета и да карат по българските пътища, че и междуградско!
    Толкова са нестабилни тези ППС - да си вземат ел. велосипеди - там имаме стабилност и предвидимост нападането

    12:19 25.08.2025

