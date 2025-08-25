Новини
България »
Мечка с малко мече нападна мъж в Девинско

Мечка с малко мече нападна мъж в Девинско

25 Август, 2025 12:26 1 303 17

  • мечка-
  • нападение-
  • девинско

Мъжът няма сериозни наранявания, но има дълбока рана на ръката

Мечка с малко мече нападна мъж в Девинско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, каза за БТА кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците "Ловно-рибарско дружество" - град Девин. Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората.

"Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала", допълни Иванов. Той посочи, че мъжът няма сериозни наранявания, но има дълбока рана на ръката.

Според кмета на Девин популацията на кафявата мечка се разраства и трябва да има план. В момента мечките са в особен режим и могат да бъдат отстрелвани, само ако се докаже, че са стръвници и нанасят щети.

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Смолян Екатерина Гаджева каза за БТА, че нито в инспекцията, нито в Държавното горско стопанство в Михалково, нито на спешния телефон 112 е получаван сигнал за нападнат от мечка човек. В РИОСВ са научили тази сутрин от социалните мрежи.


България
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карлос Друсар

    12 5 Отговор
    Е прuматът е навлязъл в територията на мечката, какво очаква? Да му врътне една баница мечката и да запеят с малкото мече "Стари дядо" като Киро Брейка?

    Коментиран от #2, #5

    12:28 25.08.2025

  • 2 Е стой си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карлос Друсар":

    само в градо.

    12:31 25.08.2025

  • 3 Смехоранка

    6 2 Отговор
    Никой не се интересува от природата, а дивите животни са гладни.

    12:32 25.08.2025

  • 4 Сила

    17 1 Отговор
    Предполагам , че въпросния кмет е най изявения бракониер е региона ....щом е председател на Сдружението на примитивните комплексирани алкохолизирани селяндури садисти

    12:32 25.08.2025

  • 5 Сила

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карлос Друсар":

    Излязъл е да бракониерства ...."разхождал ловни кучета е гората ...??!" Бракониер , класически бракониер ....не се наядоха и наплюскаха тия селяндури алчни !!!

    12:35 25.08.2025

  • 6 Цъцъ

    14 0 Отговор
    Учила е мечето, как се бие навлек😉 Тоя да черпи кучетата, че леко се е отървал

    12:36 25.08.2025

  • 7 Анонимен

    3 2 Отговор
    Да се организира незабавно акция ,,Спаси мечка,, като се слага мед(много обичат тази храна)в районите на местообитание.Те не искат никога да нападат хора.Гладът ги прави малко по агресивни.

    12:39 25.08.2025

  • 8 Друг път

    6 0 Отговор
    да не си разхожда ловните кучета в гората преди ловния сезон тоя умник ! Мечката и тя си разхожда мечетата в гората , преди да са се разгърмяли и изпозастреляли разни като тоя !

    12:47 25.08.2025

  • 9 Животното

    5 0 Отговор
    Ловците са Не човеци. Господ ще раздава на всеки според Деянията му. Само да не я обстрелят, че Кармата е много разнообразна...

    12:54 25.08.2025

  • 10 Мечкар

    8 0 Отговор
    Срещнете ли мечка с малко мече, стойте далеч от нея. Става агресивна, защото я е страх за детето ѝ. В конкретния случай, може кучетата да са налетели на мечката и малкото мече, а може и синковецът наистина да е отишъл да бракониерства и да се е прицелил в едното от двете животни.

    12:55 25.08.2025

  • 12 Митьо кьора

    0 1 Отговор
    Абе аз виждам на снимката мечка с ДВЕ мечета!?
    Явно някои с черни очила са скарани не само с писането,но и с...броенето...

    13:11 25.08.2025

  • 13 Трол

    1 0 Отговор
    Вестник ли да му чете?

    13:24 25.08.2025

  • 14 то има и друго за отстрелване

    1 0 Отговор
    Например задължителните доброволни осигуровки

    13:41 25.08.2025

  • 15 Българин

    2 0 Отговор
    Кучетата са виновни.В гората ли намери да ги разхождаш? Какво очакваш.Мечката си пази малките.

    13:42 25.08.2025

  • 16 мнение

    2 0 Отговор
    Живеещите там лишават мечките от храната им
    минете през Юндола да видите що сладко от горски плодове се продава.
    Е така ги лишават от храната им

    13:43 25.08.2025

  • 17 Ковача

    2 0 Отговор
    Две кучета.Ловджийски при това.Гонят всичко диво до дупка.Мечката е била с бебе.И какво да стане.според другаря бракониер???Каквото повикало,такова се обадило.Всеки би защитил детето си.Дори и мечка!

    13:45 25.08.2025

