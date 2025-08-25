Мечка с малко мече нападна мъж в Девинско

Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, каза за БТА кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците "Ловно-рибарско дружество" - град Девин. Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората.
"Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала", допълни Иванов. Той посочи, че мъжът няма сериозни наранявания, но има дълбока рана на ръката.
Според кмета на Девин популацията на кафявата мечка се разраства и трябва да има план. В момента мечките са в особен режим и могат да бъдат отстрелвани, само ако се докаже, че са стръвници и нанасят щети.
Директорът на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Смолян Екатерина Гаджева каза за БТА, че нито в инспекцията, нито в Държавното горско стопанство в Михалково, нито на спешния телефон 112 е получаван сигнал за нападнат от мечка човек. В РИОСВ са научили тази сутрин от социалните мрежи.
1 Карлос Друсар
Коментиран от #2, #5
12:28 25.08.2025
2 Е стой си
До коментар #1 от "Карлос Друсар":само в градо.
12:31 25.08.2025
3 Смехоранка
12:32 25.08.2025
4 Сила
12:32 25.08.2025
5 Сила
До коментар #1 от "Карлос Друсар":Излязъл е да бракониерства ...."разхождал ловни кучета е гората ...??!" Бракониер , класически бракониер ....не се наядоха и наплюскаха тия селяндури алчни !!!
12:35 25.08.2025
6 Цъцъ
12:36 25.08.2025
7 Анонимен
12:39 25.08.2025
8 Друг път
12:47 25.08.2025
9 Животното
12:54 25.08.2025
10 Мечкар
12:55 25.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Митьо кьора
Явно някои с черни очила са скарани не само с писането,но и с...броенето...
13:11 25.08.2025
13 Трол
13:24 25.08.2025
14 то има и друго за отстрелване
13:41 25.08.2025
15 Българин
13:42 25.08.2025
16 мнение
минете през Юндола да видите що сладко от горски плодове се продава.
Е така ги лишават от храната им
13:43 25.08.2025
17 Ковача
13:45 25.08.2025