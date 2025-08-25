Ремонт в подстанция на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Етрополе и Правец

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонт в своята подстанция „Етрополе“, което налага промяна в схемата на електрозахранване в части от общините Етрополе и Правец.

Промяната в схемата може да предизвика смущения в електрозахранването на 27.08.2025 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч. в следните населени места на община Правец: с. Осиковска Лакавица, с. Правешка Лакавица, гр. Правец, с. Ямна, с. Калугерово, с. Видраре, с. Джурово, с. Манаселска река, с. Осиковица, с. Своде, с. Равнище; населените места от община Етрополе: с. Брусен, с. Лопян, гр. Етрополе, с. Малки Искър и с. Рибарица, както и с. Боженица в община Ботевград и с. Средни рът в община Роман.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.