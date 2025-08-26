Омбудсманът напомня: Възражения срещу изравнителните сметки за парно могат да се подават до 31 август

Срокът за подаване на възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода е до 31 август. Това се посочва в писмо на омбудсмана Велислава Делчева по повод постъпващите жалби от граждани за кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение за периода 2024-2025 г., съобщиха от пресцентъра на институцията, цитирани от БТА.

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, има възможност да подаде възражение в рамките на този срок, съветва омбудсманът. Ако клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество, подчертава още Велислава Делчева.

След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации/възражения за преработване на изравнителната сметка. Съответно омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие. Потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред, се уточнява още в съобщението на омбудсмана.

В срок до 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет. Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите, отбелязват също от институцията на омбудсмана.

Преди дни от "Топлофикация София" съобщиха, че на 48% от домакинствата в София, които заплащат сметките си за парно на база на прогнозно потребление, ще им бъдат възстановени суми от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци, а 52% ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезон.