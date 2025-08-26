Новини
Камион премаза мъж, докато го ремонтира

Камион премаза мъж, докато го ремонтира

26 Август, 2025 11:21

При ремонт на колата, която била с работещ двигател, тя потеглила на заден ход и преминала през дясната част на тялото на мъжа

Камион премаза мъж, докато го ремонтира - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова

Мъж е починал при злополука в Димитровград вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР Хасково.

В 11, 35 ч. на тел.112 е подаден сигнал за това, че в база на местна фирма е пострадал водач на товарен автомобил Камаз на 71 г.

При ремонт на колата, която била с работещ двигател, тя потеглила на заден ход и преминала през дясната част на тялото на мъжа.

Пострадалият е транспортиран в хасковската болница с опасност за живота, където по късно е починал.

Уведомени са инспекцията по труда и прокурор.


България
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    ... Камаз на 71 години🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #5

    11:27 26.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    Марооооооо....

    11:28 26.08.2025

  • 3 инцидент

    5 0 Отговор
    явно е щял да го поправи . как тръгва назад , а той отдолу . сгрешил е . камьонджиите грешат . искат и монтьори да са . и шофьори с психотест . защо ляга отдолу . глупаво е . нещо е трябвало да вози . лошо .

    11:32 26.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 солютно!

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да не го е докарал от Украйна от пленените със знак Z на него? Там техниката, с която руснаците тръгнаха беше от преди 70 години.

    11:50 26.08.2025

  • 6 АГАТ а Кристи

    1 4 Отговор
    "Зил"-овете горяха по 30-35 L / 100 км....
    А този му е батко....
    Цялата им руска работа е такава !

    12:19 26.08.2025

  • 7 неможах да разбера

    1 1 Отговор
    сега последно камион ли е кола ли е че много се обърква човек когато чете?

    Коментиран от #8

    12:35 26.08.2025

  • 8 НАСКО

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "неможах да разбера":

    Марийката не прави разлика!

    12:44 26.08.2025

