Камион премаза мъж, докато го ремонтира

Мъж е починал при злополука в Димитровград вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР Хасково.

В 11, 35 ч. на тел.112 е подаден сигнал за това, че в база на местна фирма е пострадал водач на товарен автомобил Камаз на 71 г.

При ремонт на колата, която била с работещ двигател, тя потеглила на заден ход и преминала през дясната част на тялото на мъжа.

Пострадалият е транспортиран в хасковската болница с опасност за живота, където по късно е починал.

Уведомени са инспекцията по труда и прокурор.