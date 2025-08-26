Новини
Цветлин Йовчев: Основно мигрантите се стремят към тези западноевропейски страни, a България не е от тези държави

26 Август, 2025 13:07 1 000 37

  • цветлин йовчев-
  • данс-
  • гранична полиция-
  • мигранти

Все още по нашата граница с Турция могат да бъдат използвани технологии и технически да се подобрят способностите за детекция

Цветлин Йовчев: Основно мигрантите се стремят към тези западноевропейски страни, a България не е от тези държави - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на вътрешните работи и директор на ДАНС Цветлин Йовчев коментира положението с мигрантите по българските граници, както и подчерта каква е причината за твърденията, че България ще се напълни с мигранти след влизането ни в Шенген, посочи Дарик радио.

„Информациите, че България ще страда от емигранти, според мен, са по-скоро руска пропаганда, която имаше за цел да попречи на процесите на пълна интеграция на България към Европа. Едва ли не, че когато влезем в Шенген, натискът върху нашата страна ще се увеличи и България ще се напълни с мигранти. Това са абсолютно несъстоятелни твърдения по няколко причини.“

„Първото е, че с влизането ни в Шенген се засилва контролът върху нашата граница, тъй като вече има и помощ. Второто е, че по никакъв начин няма по-голяма мотивация и интерес от страна на нелегалните мигранти към българската граница. По никакъв начин влизането в Шенген не променя затруднението по маршрута им към Западна Европа“, обясни той.

„Основно мигрантите се стремят към тези западноевропейски страни, чиито социални системи позволяват те лесно да могат да се интегрират. България не е от тези държави“, заяви той пред Дарик радио.

По думите му има три основни пътя на мигрантите към Европа: „Централно-средиземноморският и западно-средиземноморският като брой на навлизащите мигранти в ЕС са значително повече, отколкото западно-балканския, който фактически преминава през през Турция, България и Гърция. Така че от тази гледна точка натискът към страната ни, сравнен с други региони, не е толкова висок и аз мисля, че към момента МВР успява да се справи доста прилично с този мигрантски натиск. Разбира се, има какво още да се желае.“

„Има периодично криминални случаи с мигранти. Например случая с един сириец, който управляваше автобус, блъсна двама полицейски служители и ги уби на място в Бургас. Това беше далеч по-тежък случай. Имахме случаи с камион, който превозваше мигранти, които бяха останали без въздух и се бяха задушили, и намериха камиона в близост до София. Така че има такива тежки случаи, за жалост, такива, които са инциденти с фатални последици. И вероятно и за в бъдеще ще има. Аз не мисля, че това е нещо, по което може да се съди за това колко добре страната ни се справя с мигрантския натиск“, уточни Йовчев.

„Все още по нашата граница с Турция могат да бъдат използвани технологии и технически да се подобрят способностите за детекция. По тези части от границата, които позволяват, защото не навсякъде е възможно това, могат да бъдат разположени други сензори. По принцип, там трябва да се укрепят съоръженията, да се направят масивни преградни съоръжения, да има сензори, които позволяват детекция при приближаване на оградата и самата ограда да бъде доста по-трудно препятствие за преодоляване. Също така могат да се направят доста неща по отношение на организацията на дейността“, твърди още той.

„Преди време имаше разузнавателни отдели към „Гранична полиция“, които имаха оперативни функции – да събират информация за лица, които се занимават с каналджийство, тъй като възможностите, когато има едно такова оперативно звено, са доста по-големи от гледна точка и на технически средства, и на оперативни възможности, а и подходът на тези звена е доста по-различен, отколкото единствено охранителните функции, които към момента имат.“

„Аз съм скептичен, че само с технология могат да бъдат решени сериозни проблеми. Само за пример ще ви дам, че имаше едно такова залитане по такива технически разузнавателни служби, което впоследствие, след като се случи атентатът на 11 септември и други такива събития - последващи и предшестващи, се видя и фактически, че колкото и да са развити и колкото и да са напред техническите системи, те не са достатъчни сами по себе си“, смята Йовчев.

„Ние не можем да изключим никой от другите компоненти. Много зависи от това колко са подготвени хората ни, много зависи от това да имаме интегритет на тези хора, много зависи от това правилно да сме организирали работните процеси. Защото, вижте, доста често се случва това, че служителите на МВР са пратени на терен без да са достатъчно добре обучени, без да имат необходимите технически средства и без да са добре ръководени.“

Относно словесната битка между кабинета на Росен Желязков и президента Румен Радев около назначенията на ключови представители в българските институции, той заяви:

„Аз съм привърженик на това, че при тези назначения трябва да има споделена отговорност между институциите, тъй като по този начин могат да се избегнат в някои случаи недобре обмислени или конюнктурни решения. Но когато се прилага този подход, в края на краищата трябва да имаме представители на тези институции, които са достатъчно отговорни и които в поведението си се съобразяват изцяло с обществени интереси, а не са водени от някакви конюнктурни или лични съображения.“


Оценка 2.7 от 9 гласа.
Оценка 2.7 от 9 гласа.
  • 1 Абе

    18 0 Отговор
    Пак ли тоа с правописна грешка в името.

    13:11 26.08.2025

  • 2 оо колко си умен

    15 0 Отговор
    да не си палицай случайно ?

    13:11 26.08.2025

  • 3 Сила

    17 1 Отговор
    Кой нормален човек ще иска да остане да живее в БГ то ....даже и най дивия ислямски фундаменталист !!! Нема такива мазохисти ....

    13:11 26.08.2025

  • 4 честен ционист

    4 5 Отговор
    Мигрантът се стреми за там, където ще му плащат да си клати краката, а ако тази сума е по-малка от това, което идва по някоя ЕС програма и остава нещо в чекмеджетата, то България би се погрижила да стане привлекателен нов дом за неопределен брой подобни мигранти, доброволно или дори насилствено ако се наложи.

    13:11 26.08.2025

  • 5 Трол

    2 18 Отговор
    Мигрантите не са заплаха за националната сигуност, за разлика от Русия.

    13:13 26.08.2025

  • 6 Добрутро ,

    4 1 Отговор
    булка, Спасовден !

    13:15 26.08.2025

  • 7 Сталин

    12 1 Отговор
    Никой не иска да стои в септична яма пълна с цървули,тикви и прасета

    13:18 26.08.2025

  • 8 Асен

    9 1 Отговор
    Много ясно че мигрантите няма да останат във България ако питате Българите и те не биха останали.

    13:20 26.08.2025

  • 9 Българин

    5 8 Отговор
    В България се живее много по-добре, лесно и удобно от всякакви ивропски кочини и разните му там холандии, даннии и канади! Хората вече масово бягат от там и се връщат в България, защото тука още няма норма и процент за геиове, трансове и всякакви такива. Хората искат совбода, каквато има само в славянски държави като България, Беларус и самата Русия!

    Коментиран от #15

    13:20 26.08.2025

  • 10 смешен бръмбар бръщолевещ

    10 1 Отговор
    каква Руска пропаганда си измисля
    все Путин ви е виновен и за безхарието ви, корупцията и некадърността

    тоя явно е с деменция че не помни за дъблинското споразумение
    и че регистрираните в бг подлежат обратно тук а не в страните им
    има самолети които отдавна ги връщат тук от запада но мълчат

    а те се увеличават и ще настане шариа при следващите поколения

    13:21 26.08.2025

  • 11 оня с големия

    6 1 Отговор
    Неваксинираните не са опасни, защото разпространяват болести. Те се считат за опасни, защото разпространяват критично мислене и съпротива – двете неща, от които правителствата се страхуват най-много.

    13:23 26.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    6 5 Отговор
    Само наташките и руските шпиони се стремят към България!
    120 000 руски нулеви фирми не развиват никаква дейност!
    Наташките по форумите призовават за вписване в Конституцията, с право на глас, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #23

    13:24 26.08.2025

  • 13 Путин ни докара

    4 6 Отговор
    100 000 украинки и 80 000 сирийци!

    13:26 26.08.2025

  • 14 Деций

    3 1 Отговор
    Бре какво прозрение,никой не се сещаше ,че е така.то кой да иска да остане тук в държавата на Дражков, Марков, Йовчев, Писанчев и прочие Монтерейци и библиотекари.Знаеш в какво превърнахте държавата.

    13:28 26.08.2025

  • 15 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Вчера в Осло и Копенхаген е имало бой пред българските посолства ....за подаване за документи за българско гражданство !!! В Хелзинки и Стокхолм също !!! От Цюрих и Женева масово бягат за БГ то през Италия , Албания и Северна Македония !!! На Калотина тълпи австрийци и германци атакуват граничната бразда ...Ужас ужасен !!!

    Коментиран от #17

    13:36 26.08.2025

  • 16 ГОЛЯМ ТЪПАН

    6 1 Отговор
    НИЩО БЕ ТЪПАН , ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ ПОСЛЕ ЩЕ ГИ ВЪРНАТ ТУК , А ВИЕ ЩЕ СТЕ ИМ ВЗЕЛИ ПАРИТЕ , А БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ШЕ СТРАДА ОТ ТЯХ !!!!! ВСЕ ТАКИВА ТЪПАНИ ЛИ ЩЕ НИ УПРАВЛЯВАТ ??????

    13:38 26.08.2025

  • 17 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    Също се чува и англичаните преплуват Ламанша с лодки бягайки към България

    Коментиран от #24

    13:39 26.08.2025

  • 18 Тома

    5 0 Отговор
    През България само минават мигрантите защото им е по пътя.Те знаят че при тях е по хубаво ако решат да останат.2 милиона българи избягаха че те ли ще останат.Тук седят и се кефят само укрите защото всичко им е безплатно и накрая на месеца вземат по 1200лв.на човек без да работят

    Коментиран от #28

    13:41 26.08.2025

  • 19 Да бе , да ! 🤔

    6 0 Отговор
    Натовската пропаганда иска да ни успокои . Но в действителност , западните "желани" от мигрантите страни могат винаги да върнат ислямистите в "първата страна на влизане в ЕС " която обикновено е България (от Турция) .

    13:42 26.08.2025

  • 20 Ехааааааа

    6 1 Отговор
    Я вижте кой взема таксите за преминаване на мигрантите през България , а знаете ли кой ще плаща после като ги върнат у нас ??????????

    13:42 26.08.2025

  • 21 Колко са жалки и глупави нашите

    6 0 Отговор
    УПРАВЛЯВАЩИ !!!!

    13:43 26.08.2025

  • 22 Боко (неуловимия) тайния крадец

    5 0 Отговор
    Какво ревете бе , цветелин с грешката в името си много ясно ви каза......всичко в Шкафа !

    13:45 26.08.2025

  • 23 Въпросче

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    А турските ви партии (двете ДПС , дост и т.н.) каква дейност развиват , и какви пари перат в изборно време ? 🇹🇷🚾

    13:46 26.08.2025

  • 24 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    И по специално към град Средец , където три мандата кмета от ГЕРБ напуска заедно с общинския си съветник ЛАЛО ГЮРОВ и заедно преминават в ДПС Ново начало ....моля те , виж как изглежда кмета и особено съветника Лало , моля ти се ....току що мернах тази информация и съм потресен !!! Е как да кажеш на децата си да останат да живеят в Новата България с новите българи начело ....??!

    Коментиран от #30

    13:47 26.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 провинциалист

    5 0 Отговор
    "a България не е от тези държави" - от кои държави не е? Всички се скъсаха да ни обещават, че еврото ще ни направи от тези държави.

    13:57 26.08.2025

  • 27 факт

    4 0 Отговор
    този трябваше да бъде съден

    13:58 26.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тия щедри социални помощи

    2 0 Отговор
    в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи(конски) вагони.

    14:05 26.08.2025

  • 32 Перо

    2 0 Отговор
    Говори глупости! Тоя беше политически куфар в МВР и ДАНС, без да има и понятие от спецификата и оперативната дейност на тези институции! Сега е прочел нещо от интернет и говори простотии, от положението на старите политически позиции! Нещо подобно на костовисткия куфар и химик Хампарцумян, който стана “специалист” банкер и досажда всеки ден по ТВ за икономически въпроси!

    14:16 26.08.2025

  • 33 нннн

    0 0 Отговор
    За 2 дни 2 микробуса с общо 48 пришълци. Но! Натискът е намалял???
    Преди ,,демокрацията" толкова нарушители(престъпници) не са преминавали границата за 5 години!

    14:20 26.08.2025

  • 34 Брейй

    0 0 Отговор
    аз пък си мислех , че идат да лепят плочки и гипсокартон в България.

    14:21 26.08.2025

  • 35 хахаха

    1 0 Отговор
    Знаех си аз, че поредния микробус с мигранти от вчера е руска пропаганда:)

    14:28 26.08.2025

  • 36 Учуден

    0 1 Отговор
    Как да не сме от тези държави, нали вече сме в клуба на богатите?

    14:30 26.08.2025

  • 37 А, защо не имигрират

    1 0 Отговор
    За Русия, не разбирам . Защо на лошото вървят

    14:34 26.08.2025

