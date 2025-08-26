Новини
Гроздан Караджов: Днес се видя, че има "светлина в тунела" за българските железници

26 Август, 2025 12:40 494 11

Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива

Венцислав Михайлов

Днес се видя, че има "светлина в тунела" за българските железници. Това каза пред БНТ вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната линия Костенец - Септември. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.

Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива. Този тунел, до който се намираме, е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни, каза Караджов.

"Това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас. Десет такива участъка в момента са в ремонт", каза още министърът.


  • 1 честен ционист

    15 0 Отговор
    Светлината в тунела е на идващия насрещен влак.

    Коментиран от #5

    12:42 26.08.2025

  • 2 На кой му пука изобщо

    7 2 Отговор
    Тоя какво само занимава хората с тази скрап все едно българина не слиза от вагоните.

    12:43 26.08.2025

  • 3 Време е такива по затворите!

    12 0 Отговор
    Светлината е в чекмеджетата,там я търсете!

    12:43 26.08.2025

  • 4 бай чекмеджан

    10 1 Отговор
    Това е един малък участък, но е от изключителна важност
    като реколта
    за българската чекмеджена схема

    12:45 26.08.2025

  • 5 Съвременни грабители

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Всичко което бай Тошо ни остави като наследство и всичко построено от родителите ни, се присвоява, продава и разрушава. Чалгарите на Слави, заедно с герберо-сини, червени и царски грабители, до разрушават Отечеството ни.

    12:45 26.08.2025

  • 6 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    5 1 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н...

    12:48 26.08.2025

  • 7 Не му вярвам

    8 0 Отговор
    Тоя и тунела ли подготвя за крадене

    12:48 26.08.2025

  • 8 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    3 1 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н. .!.

    12:54 26.08.2025

  • 9 Шо пар на Орлин Алексиев

    2 0 Отговор
    Оставка!!!

    12:55 26.08.2025

  • 10 шиши

    1 0 Отговор
    виждам светлина, моите фирми получават подарък влакове, започват да работят и доубиват бдж

    12:56 26.08.2025

  • 11 Празната глава

    1 0 Отговор
    На министера свети.

    12:57 26.08.2025

