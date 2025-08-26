Гроздан Караджов: Днес се видя, че има "светлина в тунела" за българските железници

Днес се видя, че има "светлина в тунела" за българските железници. Това каза пред БНТ вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната линия Костенец - Септември. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.
Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива. Този тунел, до който се намираме, е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни, каза Караджов.
"Това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас. Десет такива участъка в момента са в ремонт", каза още министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
12:42 26.08.2025
2 На кой му пука изобщо
12:43 26.08.2025
3 Време е такива по затворите!
12:43 26.08.2025
4 бай чекмеджан
като реколта
за българската чекмеджена схема
12:45 26.08.2025
5 Съвременни грабители
До коментар #1 от "честен ционист":Всичко което бай Тошо ни остави като наследство и всичко построено от родителите ни, се присвоява, продава и разрушава. Чалгарите на Слави, заедно с герберо-сини, червени и царски грабители, до разрушават Отечеството ни.
12:45 26.08.2025
6 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
12:48 26.08.2025
7 Не му вярвам
12:48 26.08.2025
8 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
12:54 26.08.2025
9 Шо пар на Орлин Алексиев
12:55 26.08.2025
10 шиши
12:56 26.08.2025
11 Празната глава
12:57 26.08.2025