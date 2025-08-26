Министър Иванов разпореди проверки за установяване на всички течове и кражби на вода в Плевен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов инспектира автомагистрала "Хемус".
Регионалният министър коментира водната криза в Плевен.
Той заяви, че още от днес изпраща екипи от цялата страна на ВиК, които да установят на какво се дължат течовете.
"Днес издавам заповед, с която изпращам екипи от цялата страна на служители на ВиК операторите да установят всички течове и кражби, защото имаме сериозен проблем с кражбите. Разпоредил съм във всички квартали с нарушено водоподаване да бъдат разположени водоноски", каза министър Иванов.
Единият проблем е остарялата водопреносна мрежа в града, в която се губят над 70%, но големият бич са кражбите.
Даде за пример Община Рила, където са направени 1300 проверки, като 1200 потребители са включени във водопреносната мрежа незаконно.
Това, което ще предстои в авариен план, тъй като близките дни ще бъде обявено бедствено положение ВиК, е започването на спешна промяна на част от водопровода.
Министърът уточнява с представители на министерството за проектите, по които трябва да се започне подмяна, предава бТВ. Ще има финансиране от държавата.
В момента общината отклонява 40 млн. лева от други свои проекти, включително от пътя Плевен-Ясен, за да може да потуши напрежението и да се справи поне отчасти с проблема.
Ще се работи заедно с басейнова дирекция по нови сондажи в дългосрочен план. Най-важното е изграждане на язовир "Черни осъм".
