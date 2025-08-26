Новини
България »
Министър Иванов разпореди проверки за установяване на всички течове и кражби на вода в Плевен

Министър Иванов разпореди проверки за установяване на всички течове и кражби на вода в Плевен

26 Август, 2025 14:11 448 10

  • иван иванов-
  • течове-
  • кражби-
  • вода-
  • плевен

Единият проблем е остарялата водопреносна мрежа в града, в която се губят над 70%, но големият бич са кражбите

Министър Иванов разпореди проверки за установяване на всички течове и кражби на вода в Плевен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов инспектира автомагистрала "Хемус".

Регионалният министър коментира водната криза в Плевен.

Той заяви, че още от днес изпраща екипи от цялата страна на ВиК, които да установят на какво се дължат течовете.

"Днес издавам заповед, с която изпращам екипи от цялата страна на служители на ВиК операторите да установят всички течове и кражби, защото имаме сериозен проблем с кражбите. Разпоредил съм във всички квартали с нарушено водоподаване да бъдат разположени водоноски", каза министър Иванов.

Единият проблем е остарялата водопреносна мрежа в града, в която се губят над 70%, но големият бич са кражбите.

Даде за пример Община Рила, където са направени 1300 проверки, като 1200 потребители са включени във водопреносната мрежа незаконно.

Това, което ще предстои в авариен план, тъй като близките дни ще бъде обявено бедствено положение ВиК, е започването на спешна промяна на част от водопровода.

Министърът уточнява с представители на министерството за проектите, по които трябва да се започне подмяна, предава бТВ. Ще има финансиране от държавата.

В момента общината отклонява 40 млн. лева от други свои проекти, включително от пътя Плевен-Ясен, за да може да потуши напрежението и да се справи поне отчасти с проблема.

Ще се работи заедно с басейнова дирекция по нови сондажи в дългосрочен план. Най-важното е изграждане на язовир "Черни осъм".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦦🦦🦦

    10 0 Отговор
    Кражбите са от циганете електората на Боко Тиква.

    14:13 26.08.2025

  • 2 Тома

    12 0 Отговор
    Всеки месец от всички ВИК в България се носят куфари с пари към София за любимите партии.А проверката е пунтамара.

    Коментиран от #4

    14:16 26.08.2025

  • 3 МВР служител

    6 0 Отговор
    Аз виждам че от десет години Борисов и Пеевски ограбват България, с този на рокфелерската заплата още не е прогледнал. Ние ги издържаме тези боклуци

    14:17 26.08.2025

  • 4 Видьо Видев

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Стига руски идиотщини в България!

    България е в Европейският съюз,
    но все още държавата е устроена по руски модел!

    Затова е наложително!

    Провеждането на демократични избори в съответствие с конституцията на България-
    без избираеми места и привилегироване на водачите на партийни листи.
    В нарушение на ал2.на чл 6. от конституцията на България!

    Гласуване без отбелязана преференция, да се отчита, като недействително.
    Премахване на ВСС.
    Полис, значи град-Полицията в града да е подчинена на кмета!
    Началниците на полицията, на съдилищата и прокурорите да се избират мажоритарно,
    от народа, както в САЩ!

    Стига руски модел на държавното устройство на България!
    Само заради субсидиите ли сме в ЕС!

    14:20 26.08.2025

  • 5 Министър малкото име на Иванов ли е ?

    3 0 Отговор
    Ей не се научихте и се излагате. Министър не е нито име нито титла като професор или доцент. Иванов не е доктор Иванов. Днес е министър утре не е и слава богу защото не заслужава по принцип да е нито министър.

    14:25 26.08.2025

  • 6 руска корупция

    1 2 Отговор
    Продължава управлението по примера на руската корупция в БГ.Кво ще правят тия водоноски? Ще се подмиват чагистралките ли?

    14:29 26.08.2025

  • 7 гербаджийски фирми

    3 0 Отговор
    Кражбите са от фирми близки до ГЕРБ!!!

    14:30 26.08.2025

  • 8 Р Г В

    2 0 Отговор
    Г-н министър вие сте на светлинни години от проблема. По времето на соца в българските села и малките градове живееше многобройно население а не както сега обезлюдени. Всеки имот беше от 1,5 до 3,0 дка. Хората си отглеждаха зеленчуци които поливаха редовно а и плодни дръвчета . Тогава също имаше кражби на вода но въпреки това водата бе в изобилие. Проблема е в неподържане на язовирите и водопреносната мрежа от десетилетия. Многобройните частни ВЕЦ допринасят за изчерпване на водните запаси но вие неглижиране проблема . И сега отново сте на грешен път който няма да ви изведе до никъде.

    14:31 26.08.2025

  • 9 Да,да

    0 0 Отговор
    Ей сега, след като е разпоредил, гледай какво става?! Вече чувам водата по тръбите как напъва сама.

    14:41 26.08.2025

  • 10 Б.Цъков

    0 0 Отговор
    ЩЕ ГО ИЗЛЪЖАТ . ТИЯ СА СЕ ОБВЪРЗАЛИ ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО.ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,КМЕТОВЕ,ОБЩИНАРИ. ПО СЕЛАТА Е ОЩЕ ПО ЛОШО ПОЛОЖЕНИЕТО С ВОДАТА НЕ Е И САМО ТОВА ПРЕВЪРНАЛИ СА СЕ В ГОРИ ДЖУНГЛИ ХРАСТАЛАЦИ ВСИЧКО ЗАНИМАРЕНО.
    ОБЩИНАРИТЕ В ОБЛ.ПЛЕВЕНСКА СА САМО ЕДНИ ФИГОРАНТИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ НЕ МНОГО ПОЛЕЗНИ.

    14:45 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове