Откриха изчезналата жена от "Горна баня"

Откриха изчезналата 78-годишна жена от София. Жената е намерена от СДВР преди минути, в местността Бонсови поляни.
Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя към 17 ч. и оттогава е нямало следа от нея. Близките на 78-годишната Емилия Георгиева от София бяха разтревожени и апелираха да бъде намерена.
Жената е открита дехидратирана, но в добро състояние.
