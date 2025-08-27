Новини
Шофьорът, помел с колата си двама души на АТВ, се изправя пред съда

27 Август, 2025 07:51 613 2

  • шофьор-
  • атв-
  • съд

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

Шофьорът, помел с колата си двама души на АТВ, се изправя пред съда - 1
Мария Атанасова

Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ. Инцидентът се случи в средата на юли в столичния квартал "Христо Ботев". Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания.

Шофьорът на колата е задържан за 72 часа и е с повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда на едно лице и смърт на друго, уточниха от Софийската градска прокуратура.

Експертиза доказа, че в кръвта на задържания има наличие на тетрахидроканабинол, което след промените в Наказателния кодекс означава, че извършеното деяние ще се разследва като умишлено престъпление.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    5 0 Отговор
    Тоя надрусан, оня, малкия от Несебър и той надрусан...
    И после ми обяснявайте, че "тревицата е безвредна!

    08:01 27.08.2025

  • 2 Шопо

    4 1 Отговор
    Качиш ли се в колата си с единия крак в затвора, по добре с градския транспорт.
    Целта е на пътя да останат само коли на МВР и НСО.

    08:05 27.08.2025

