Предлагат промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Дирекция „Морска администрация“ към министерството на транспорта да отговаря занапред за изправността на оборудването на морските атракциони. Това предлага министърът на транспорта Гроздан Караджов като промени в нормативната уредба, регулираща подобен тип атракциони.
Решението идва по-малко от седмица след признанието на правителството, че има сериозни празноти в контрола на екстремните атракционни, и последвалата заповед на премиера Росен Желязков веднага да се започне работа по изготвянето на нужната нормативна уредба. Повод за спешните мерки стана инцидентът в Несебър, при който след скъсване на предпазните колани 8-годишно дете падна в морето от 50 метра височина и загина.
Очаква се предложенията на Караджов да бъдат разгледани на заседанието на Министерския съвет днес.
1 Бу л га ри с @ н
08:28 27.08.2025
2 бравос
08:38 27.08.2025
3 С две думи
08:51 27.08.2025
4 капитана
08:55 27.08.2025
5 Адреналинът произтича от риска
08:58 27.08.2025
6 Нфкц
09:00 27.08.2025
7 По - конкретно
09:06 27.08.2025
8 Питагор
09:14 27.08.2025
9 Даниел
Нормално ли е свободните зони с всяка година да стават все по тясни за сметка на чадъри и жезлонги,а на всичкото отгоре цялата техника джетове,лодки и всякакви принадлежности е позиционирано точно срещу тази зона??
Практически концесионера ограничава достъпа на гражданите до водата??!!
Трябва регулация,определен брой заведения с точна бройка чадъри!
10:13 27.08.2025