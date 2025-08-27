Новини
Предлагат промени в нормативната уредба за атракционните дейности

27 Август, 2025 08:25 538 9

Повод за спешните мерки стана инцидентът в Несебър, при който след скъсване на предпазните колани 8-годишно дете падна в морето от 50 метра височина и загина

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дирекция „Морска администрация“ към министерството на транспорта да отговаря занапред за изправността на оборудването на морските атракциони. Това предлага министърът на транспорта Гроздан Караджов като промени в нормативната уредба, регулираща подобен тип атракциони.

Решението идва по-малко от седмица след признанието на правителството, че има сериозни празноти в контрола на екстремните атракционни, и последвалата заповед на премиера Росен Желязков веднага да се започне работа по изготвянето на нужната нормативна уредба. Повод за спешните мерки стана инцидентът в Несебър, при който след скъсване на предпазните колани 8-годишно дете падна в морето от 50 метра височина и загина.

Очаква се предложенията на Караджов да бъдат разгледани на заседанието на Министерския съвет днес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бу л га ри с @ н

    7 0 Отговор
    Мутри и се ля ни и ГЕРБ

    08:28 27.08.2025

  • 2 бравос

    5 0 Отговор
    добре е . Ще го подкрепят . така и бизнесмените с огромен доход ще бъдат в по добра среда . облечени с униформи , вежливи, знаещи и можещи . пишман моряци не са били приети добре никога . да изкараш десетки хиляди на месец , а да не вземеш добра лодка, екипаж, парашути и необходими неща е от стиснатост и некомпетентност . успех .

    08:38 27.08.2025

  • 3 С две думи

    7 0 Отговор
    Ами те атракционните дейности по курортите са на мутрите. А както знаем, на мутрите шефовете седят в кожени кресла и пишат закони. Та накратко… кой кого ще контролира и наказва?

    08:51 27.08.2025

  • 4 капитана

    6 0 Отговор
    Айде да е честита новата структура към Морска администрация.Централата ще е в София,нали?Ще има ли конкурс,или назначенията ще са партийни както обичайно?

    08:55 27.08.2025

  • 5 Адреналинът произтича от риска

    4 0 Отговор
    Който търси адреналин си поема риска.

    08:58 27.08.2025

  • 6 Нфкц

    3 0 Отговор
    Нещо конкретно да бяхте преписали... Какви промени се предвиждат, това-онова...

    09:00 27.08.2025

  • 7 По - конкретно

    2 0 Отговор
    - на зима на парасейлинг само с вълнени бански !

    09:06 27.08.2025

  • 8 Питагор

    1 0 Отговор
    Кой и как ги установи тези 50 метра е интересно.Аспаруховия мост е висок 53 метра.Но щом се твърди може и да е толкова.

    09:14 27.08.2025

  • 9 Даниел

    1 0 Отговор
    Липсва всякакъв контрол при сегашните действащи концесии,пък какво остава за по-нататъшни разпоредби!
    Нормално ли е свободните зони с всяка година да стават все по тясни за сметка на чадъри и жезлонги,а на всичкото отгоре цялата техника джетове,лодки и всякакви принадлежности е позиционирано точно срещу тази зона??
    Практически концесионера ограничава достъпа на гражданите до водата??!!
    Трябва регулация,определен брой заведения с точна бройка чадъри!

    10:13 27.08.2025

