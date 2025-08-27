Предизвикалият катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът на газта залепна и спирачката блокира

Разбрахме, че са установени следи от основната съставка на марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев. Затова отидох моментално в ареста, за да разбера какво се случва. Той беше шокиран, заяви че никога не е използвал наркотични вещества. Попита ме как е възможно това. Това заяви пред БТВ адвокатът на 18-годишния обвиняем адвокат Галина Колева.

Ще поискам да бъде направена втора експертиза за този тест за наркотици, каза защитникът.

Стана ясно, че Бургазлиев е дал доброволна кръвна проба и в нито един момент не бил притеснен, че можело тя да покаже наличие на забранени субстанции.

И се появи нова версия за инцидента, след който майка и дете са в тежко състояние:

Никола разказал на адвокатите си, че като тръгнал първоначално с АТВ-то от тротоара, педалът на газта залепнал и спирачката блокирала.

"Животът му се преобърна за 4 секунди", коментира адвокат Колева.

Тя определи родителите на обвиняемия, за които стана ясно, че са в системата на МВР, като изключително свестни хора: "Изкарват всеки един лев с честен труд, нямат бизнеси, нямат приятели или близки с бизнеси."