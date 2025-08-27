Предизвикалият катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът на газта залепна и спирачката блокира

Разбрахме, че са установени следи от основната съставка на марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев. Затова отидох моментално в ареста, за да разбера какво се случва. Той беше шокиран, заяви че никога не е използвал наркотични вещества. Попита ме как е възможно това. Това заяви пред БТВ адвокатът на 18-годишния обвиняем адвокат Галина Колева.
Ще поискам да бъде направена втора експертиза за този тест за наркотици, каза защитникът.
Стана ясно, че Бургазлиев е дал доброволна кръвна проба и в нито един момент не бил притеснен, че можело тя да покаже наличие на забранени субстанции.
И се появи нова версия за инцидента, след който майка и дете са в тежко състояние:
Никола разказал на адвокатите си, че като тръгнал първоначално с АТВ-то от тротоара, педалът на газта залепнал и спирачката блокирала.
"Животът му се преобърна за 4 секунди", коментира адвокат Колева.
Тя определи родителите на обвиняемия, за които стана ясно, че са в системата на МВР, като изключително свестни хора: "Изкарват всеки един лев с честен труд, нямат бизнеси, нямат приятели или близки с бизнеси."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #7, #49
09:09 27.08.2025
2 пешо
Коментиран от #101
09:11 27.08.2025
3 А можеше
09:12 27.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:14 27.08.2025
5 Запознат
Коментиран от #13
09:15 27.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Разбирач
До коментар #1 от "Трол":И някак си мозъкът също блокирал, а сега очакваме да блокира и съдебната система на вече блокиралата територия
09:16 27.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:16 27.08.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Изви рязко волана и се заби в стената❗
Малшанс, че преди да се удари в стената блъсна семейството🚔
09:18 27.08.2025
10 може да проведат експеримент
09:19 27.08.2025
11 ТИР
09:19 27.08.2025
12 Всички хора
09:20 27.08.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Запознат":Те, АТВ-хамърчетата, са там под наем за време ❗
09:20 27.08.2025
14 Дедо
09:20 27.08.2025
15 Да се беше блъснал в друг автомобил
Автомобилите се поправят хората не
09:21 27.08.2025
16 Справедливост
09:22 27.08.2025
17 Амчи то за
09:22 27.08.2025
18 матю хари
Коментиран от #25, #29, #96
09:23 27.08.2025
19 Гочиту
09:24 27.08.2025
20 Кит
И да напомним, че в доста държави за такова убийство убийците отиват на абитуриентския си бал след като навършат 50!
09:25 27.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 аноним
09:26 27.08.2025
24 гост
09:26 27.08.2025
25 Хари
До коментар #18 от "матю хари":Ако е вярно, тия ушеви са престъпници. Ама те по принцип са си такива, е видяхме колко хора изтрепаха и кви ли не изчадия станаха от тях.
09:26 27.08.2025
26 Как
09:27 27.08.2025
27 Хмм
09:28 27.08.2025
28 Извинявайте,
Коментиран от #45
09:28 27.08.2025
29 Шумналия
До коментар #18 от "матю хари":Сега чакайте АТВ-то да се "самозапали" на охраняем от МВР паркинг както Волвото на шуменския Жечко! Пустите му пари, какво ли не правят, даже коли палят!
Коментиран от #36
09:29 27.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ад во кат
09:32 27.08.2025
32 Урсулиянец
09:32 27.08.2025
33 Мим
09:33 27.08.2025
34 Тая адвокатка
Ега ще се надпреварват да измислят версии, с които да оневинят това галено и глезено детенце.
Родителите на убиеца, до сега трябваше да бъдат отстранени от работа. Системата в която работят, трябва да е нетърпима към такива служители, които не могат, а ще се опитат да повлияят на процеса и оневинят един подрастващ убиец.
Коментиран от #37
09:33 27.08.2025
35 Тома
Коментиран от #106
09:33 27.08.2025
36 Ах Ох
До коментар #29 от "Шумналия":Батерията се е навлажнила от дъжда онзи ден.
09:34 27.08.2025
37 Карлос Друсар
До коментар #34 от "Тая адвокатка":Уви, адвокатската мафия знае как да лъже и да е защитена от закона в същото време. Това е някаква лъжлива дъpта кyкyмявка на снимката, никакъв адвокат не е, пародия на човек и бреме за обществото. Ако мисли, че я обиждам, нека да пише, за да си оставя личните данни и да ме съди.
Коментиран от #63
09:36 27.08.2025
38 Абе
09:39 27.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 гост
09:40 27.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Адвокатите са
09:42 27.08.2025
44 Гост
09:43 27.08.2025
45 Гост
До коментар #28 от "Извинявайте,":Ончо, ми той от морето ма!
09:44 27.08.2025
46 Не съдебната
09:44 27.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Вън на корумпираните полицаи!
До коментар #1 от "Трол":Мозъкът е блакирал на този калпазанин, от марихуаната ще да е. Тати му уреди първата проба да му я вземат в полицейското управление в Несебър и се погрижи да бъде отрицателна! Съд и затвор и на баща му на този безскрупулен наглец Бургазлиев, за подправяне на доказателства! Вън от МВР на корумпираните полицаи!
09:46 27.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кой лъже????
09:47 27.08.2025
52 Такава трагедия
Сега трябва, това леке, всеки ден да го водят при пострадалите, да работи на равно със санитарите!
Адвокатката, също.
Коментиран от #95
09:47 27.08.2025
53 Опс
колко удобно....
09:48 27.08.2025
54 има закон
09:49 27.08.2025
55 Ирония
09:50 27.08.2025
56 наглец!
09:50 27.08.2025
57 демократ
09:51 27.08.2025
58 Полицейското синче
Изразът „шокиран бил“, „никога не употребявал“, е до болка познат рефрен от защити в подобни дела. Никой, попаднал в такава ситуация, не си признава от раз. Това е емоционален щит, който цели да предизвика съчувствие, а не да даде обяснение. Ако наистина човекът никога не е употребявал наркотици, какво правят следи от THC в кръвта му? Това не се появява от хомеопатия или грешка в лабораторията. Това е активна субстанция, натрупана от реална употреба.
09:51 27.08.2025
59 Морален Стожер
09:51 27.08.2025
60 Радул
Когато не ти хареса резултатът, винаги можеш да кажеш „не вярваме на пробата“. Това е изтъркана защита, чиято цел е или да печели време, или да внуши съмнение в обществото. Но когато ДНК тест вече е потвърдил, че пробата е автентична, тази линия на защита се превръща в откровено оспорване на институциите и научната експертиза.
Коментиран от #84
09:52 27.08.2025
61 К.К
Коментиран от #82
09:52 27.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Моряка
До коментар #37 от "Карлос Друсар":Че е дърта кокумявка си личи.Че няма физиономия на адвокатка- също.Ама защо плаче на снимката?Режисюра ли е или така си е родена?
09:52 27.08.2025
64 Лъжи, лъжи, лъжи...
Когато не можеш да оспориш последствията, оспорваш причината. Изведнъж АТВ-то станало виновно – техника, която е управлявана без регистрация, на обществено място, от непълнолетен, превърната в самостоятелно мислещ субект. Но технически неизправности не оправдават избора на човек да управлява моторно превозно средство в средата на курортен комплекс, сред хора. Това е умишлено безразсъдство, не инцидент
09:52 27.08.2025
65 Дрън-дрън
09:53 27.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Възмутен
Изкарват си парите честно, нямат бизнес, нямат връзки – и какво от това? Това не е съдебна аргументация, а PR ход. Децата на полицаи не са над закона, нито моралът на родителите автоматично се предава по наследство. Тук не се съди родителството, а реалните действия на пълнолетен човек, които са довели до тежко пострадали – включително дете.
Вместо да се правят внушения, че едва ли не съдбата му е „счупена за 4 секунди“, нека си спомним, че животът на пострадалите е променен завинаги, може би с увреждания, които няма да отшумят след медийното затихване на скандала.
09:53 27.08.2025
68 Опааа
09:53 27.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Опааа
09:55 27.08.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Призив!
Не върху това колко "шокиран" е обвиняемият.
И нека не забравяме – ако той беше обикновено момче от някое село, без родители в системата, изобщо нямаше да се води този публичен дебат за втора проба, технически повреди и добродетелни семейства.
09:55 27.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Павел
09:55 27.08.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 урко
09:57 27.08.2025
79 Другарката
09:58 27.08.2025
80 Изкукуригал
09:58 27.08.2025
81 само питам
09:58 27.08.2025
82 Моряка
До коментар #61 от "К.К":Моля,моля.Слави Триифонов опростачва поколенията поне от 25 години.Даже се издигна до шеф на парламентарна партия.Сорос е много доволен от това.И опростачените също.
09:58 27.08.2025
83 Жега
Жертвата му е в мозъчна смърт и поддържат изкуствено някакви функции, за да не променя прокуратурата смешното обвинение за нанесена средна телесна повреда...
На кого му пука за истината. Какво е това справедливост, някой знае ли?
09:58 27.08.2025
84 демократ
До коментар #60 от "Радул":Няма никъде днк тест тука
Коментиран от #90, #97
09:59 27.08.2025
85 Адвокат
09:59 27.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Вуйнеее
Коментиран от #91
10:02 27.08.2025
90 Напротив
До коментар #84 от "демократ":В случая с Никола Бургазлиев действително е извършен ДНК тест, пише го в други медии. Той е направен, за да се потвърди, че пробата за наркотици, взета по време на разследването, принадлежи именно на него. Това е стандартна практика, за да се изключи възможността пробата да е била объркана или манипулирана. Така че да — ДНК тестът е факт и е използван като допълнителна гаранция за автентичността на пробата. Защото първата проба обаче не е взета "на място", както изисква Закона, а в полицейското управление на Несебър, което е много съмтително и там може друг да даде проба вместо него, за да излезе чист за наркотици.
10:03 27.08.2025
91 демократ
До коментар #89 от "Вуйнеее":Всеки има право на защита.
Коментиран от #94
10:03 27.08.2025
92 съдбата
10:04 27.08.2025
93 Блокирал
10:05 27.08.2025
94 Е така е Пич
До коментар #91 от "демократ":Ама нали не е на твоята глава. На чужд гръб и 100 тояги са малко.
10:07 27.08.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Помни
До коментар #18 от "матю хари":Ама цялата работа е там , че след катастрофата АТВ то не са го изделия като веществени доказателство . В медиите излязоха снимки как това АТВ е паркирано пред фирмата , която продължавала да го предлага за каране под наем . То е иззети едва след като пострадалата изпадна в мозъчна смърт и работата се размириса и излезе извън контрола на несебърската полицейска и съдебна мафии. Тогава на убиецът се сетиха да му вземат и кръвна проба, и да изземат АТВто за експертизи и веществени доказателство . А това е било работа на несебърската полиция и контролирания случая несебърски прокурор . Следствието което е към съдебната система разследва само убийства и престъпления срещу националната сигурност , например шпионаж . През останалото време следователите плюят карти и играят на компютрите. Докато не е починала жената с инцидента са се занимавали дознателите от Несебър , които са част от полицията . Трасологични и други следи от инцидента са вземани и констатирани от Криминален Отдел , чийто шеф е бащата на наркоманчето . Има ли изненадани, че АТВ не е иззето на момента , а е върнато на собственика и проби за алкохол, и дрога също не са взети на местопроизшествието , а в РПУ и по този начин разследването е опорочено ?
10:10 27.08.2025
97 Хуан
До коментар #84 от "демократ":ДНК тестът е направен върху първата проба, взета за наркотичен анализ, за да се удостовери, че пробата действително е от Никола Бургазлиев. Това е ключово, защото по този начин се потвърждава автентичността на първоначалния тест, преди да се разглеждат резултатите от него или евентуално да се прави втора проба.
10:10 27.08.2025
98 Абдал
взимам рушвет, затварям си очите и бия безнаказано
10:13 27.08.2025
99 Мама, тати, ала-бала
10:13 27.08.2025
100 Доказателства, а не чувства!
Съдебният процес трябва да разглежда факти, а не емоционални внушения. Следите от забранени вещества в кръвта, техническите данни за управлението на АТВ и показанията на пострадалите са в основата на оценката на поведението на обвиняемия.
10:14 27.08.2025
101 1917
До коментар #2 от "пешо":Откъде се намират такива хора като адвокат Колева - вярно е, че адвокатите могат да защитават и престъпници, но с какво сърце тази жена се е съгласила да защитава този убиец. Утре и нейното дете може да попадне под гумите на "друг светец"!!!
10:14 27.08.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 мдааа, прав си
До коментар #35 от "Тома":кога почва да лъже един адвокат,.....? когато започва да говори!
10:15 27.08.2025
107 Родители не играят роля, той е на 18.
Техният професионален статус и морална репутация нямат отношение към съществените въпроси по делото. Законът е равен за всички и не допуска двойни стандарти.
10:15 27.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Отговорност за последиците
10:16 27.08.2025
111 Мнение
Обществото има право да изисква обективно правосъдие, не емоционално извинение.
10:18 27.08.2025
112 Да бе
10:19 27.08.2025
113 Фактите са си факти
Когато:
• има пострадали (вкл. дете),
• има доказателства за употреба на наркотици,
• има тежки последствия от действията на обвиняемия,
...тогава е почти невъзможно да се оправдаеш със сухи факти. Вместо това, адвокатът играе на чувствата – за да влияе на общественото мнение, а понякога и на съда, ако делото се води под обществен натиск.
10:20 27.08.2025
114 Ганьо
10:20 27.08.2025
115 Виновен е!
• „Животът му се преобърна за 4 секунди“
• „Бил шокиран“
• „Никога не е употребявал“
• „Родителите му са свестни хора“
...той се опитва да представи обвиняемия не като безотговорен водач на АТВ, блъснал майка и дете, а като обикновено, объркано момче, което просто имало „лош късмет“. Това е опит за емоционално разреждане на вината, за да се смекчи възприятието към него.
10:21 27.08.2025
116 АГАТ а Кристи
Мозъка на това безгръбначни мамино детенце Е БИЛ БЛОКИРАН !
10:21 27.08.2025