Новини
България »
Предизвикалият катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът на газта залепна и спирачката блокира

Предизвикалият катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът на газта залепна и спирачката блокира

27 Август, 2025 09:06 3 815 116

  • никола бургазлиев-
  • катастрофа-
  • атв-
  • слънчев бряг

Стана ясно, че Бургазлиев е дал доброволна кръвна проба и в нито един момент не бил притеснен, че можело тя да покаже наличие на забранени субстанции

Предизвикалият катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът на газта залепна и спирачката блокира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разбрахме, че са установени следи от основната съставка на марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев. Затова отидох моментално в ареста, за да разбера какво се случва. Той беше шокиран, заяви че никога не е използвал наркотични вещества. Попита ме как е възможно това. Това заяви пред БТВ адвокатът на 18-годишния обвиняем адвокат Галина Колева.

Ще поискам да бъде направена втора експертиза за този тест за наркотици, каза защитникът.

Стана ясно, че Бургазлиев е дал доброволна кръвна проба и в нито един момент не бил притеснен, че можело тя да покаже наличие на забранени субстанции.

И се появи нова версия за инцидента, след който майка и дете са в тежко състояние:

Никола разказал на адвокатите си, че като тръгнал първоначално с АТВ-то от тротоара, педалът на газта залепнал и спирачката блокирала.

"Животът му се преобърна за 4 секунди", коментира адвокат Колева.

Тя определи родителите на обвиняемия, за които стана ясно, че са в системата на МВР, като изключително свестни хора: "Изкарват всеки един лев с честен труд, нямат бизнеси, нямат приятели или близки с бизнеси."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    90 0 Отговор
    Кормилото също е блокирало в него момент.

    Коментиран от #7, #49

    09:09 27.08.2025

  • 2 пешо

    84 0 Отговор
    ама той светец бе

    Коментиран от #101

    09:11 27.08.2025

  • 3 А можеше

    35 14 Отговор
    да изтъкнете нещо по реално - Приятелката му го е погъделичкала в не подходящ момент, разконцентрация и злото идва за миг! Сега момчето ще ходи да отбие номера в затвора с условна присъда, а приятелката ще си намери друго АТВ! Такъв е живота! Нека не позволим един едва начеващ активен живот да бъде унищожен, само поради миг невнимание, цял живот наказан!

    09:12 27.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    41 0 Отговор
    Пе-далче-то обяснява как му е заловен пе-далче-то❗

    09:14 27.08.2025

  • 5 Запознат

    52 3 Отговор
    На тоя първо му е блокирала главата.Сега ще си носи последствията, а как двама честни полицаи имат пари за това АТВ?

    Коментиран от #13

    09:15 27.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Разбирач

    73 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    И някак си мозъкът също блокирал, а сега очакваме да блокира и съдебната система на вече блокиралата територия

    09:16 27.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    60 0 Отговор
    🚔А на видеото караше в ляво , защото му е заяло и Q-р.милото на милото🚔

    09:16 27.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 1 Отговор
    🚔А той направо се стресна като видя колата срещу себе си❗
    Изви рязко волана и се заби в стената❗
    Малшанс, че преди да се удари в стената блъсна семейството🚔

    09:18 27.08.2025

  • 10 може да проведат експеримент

    19 3 Отговор
    с 5 повторения . как ускорява . до колко достига скоростта . при залепнал педал . колко кг е атв . може ли да спре . в такава ситуация . дори професионален рали състезател би аварирал според мен . но кормилото не е било блокирано . ако е само надясно щеше да върти в кръг . логика . значи е можело да се върти . това е . да се насочи към по малко травматично трасе . а опит има . всеки ден карал на предела . може той да го е амортизирал атв . Да . а за наркотика има закон . кристиян е така карал . но не реагирал както другия с аудито . може да е бил на газ . логика . Ще видим .

    09:19 27.08.2025

  • 11 ТИР

    35 0 Отговор
    С ала - бала Всичко се оправя,,,,

    09:19 27.08.2025

  • 12 Всички хора

    20 0 Отговор
    на планетата ЗЕМЯ са честни до доказване на противното. А дали ще се докаже противното е друг въпрос.

    09:20 27.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Те, АТВ-хамърчетата, са там под наем за време ❗

    09:20 27.08.2025

  • 14 Дедо

    59 1 Отговор
    Еха тия цялото семейство лъжат повече и от сигани бе. И това са служители на МВР и Съдебната власт . Отвратен съм.

    09:20 27.08.2025

  • 15 Да се беше блъснал в друг автомобил

    47 0 Отговор
    А на в хората на тротоара
    Автомобилите се поправят хората не

    09:21 27.08.2025

  • 16 Справедливост

    45 0 Отговор
    ЗАЛЕПНАЛ ТИ Е МОЗЪКА ..НАРКОМАН 20..30 години н затвора ще ти се отлепи

    09:22 27.08.2025

  • 17 Амчи то за

    35 0 Отговор
    това е виновна тревата бре... Прехвърли вината на дилъра си...

    09:22 27.08.2025

  • 18 матю хари

    37 0 Отговор
    Милиционерите от РПУ-то на баща му твърдят същото. Може да са повредили АТВ-то, което са иззели. Всички тия трябва да бъдат уволнени!

    Коментиран от #25, #29, #96

    09:23 27.08.2025

  • 19 Гочиту

    37 0 Отговор
    Залепнала му е пихтията в кратуната от марихуаната. Родителите му милиционери , а то се друса и им харчи парите. Нищасник, затри горгите хора, да го утрепат му е малко.

    09:24 27.08.2025

  • 20 Кит

    36 0 Отговор
    Да видим как ще продължи циркът!
    И да напомним, че в доста държави за такова убийство убийците отиват на абитуриентския си бал след като навършат 50!

    09:25 27.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 аноним

    32 0 Отговор
    Ако навремето беше залепнала п у т ката на майка ти сега нямаше да има никакъв инцидент.

    09:26 27.08.2025

  • 24 гост

    24 0 Отговор
    Тя е адвокатка на обвиняемия и естествено ЗА КАКВОТО И ПЛАЩАТ ТОВА ЩЕ КАЗВА!

    09:26 27.08.2025

  • 25 Хари

    25 0 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Ако е вярно, тия ушеви са престъпници. Ама те по принцип са си такива, е видяхме колко хора изтрепаха и кви ли не изчадия станаха от тях.

    09:26 27.08.2025

  • 26 Как

    31 0 Отговор
    Електрическо АТВ. Навил масура ускорението е рязко и бързо.За 2 сек е на 60 км. Докато реагира да пусне масура и да натисне спирачката , отиде коня в реката. Шашнал се е от ускорението и не е знаел какво да прави и затова му се струва че педалите са залепнали . Не трябва да карат неопитни в градска зона. Трябва първо на беллюдно място! Да усети машината.Като се качих като дете на картинг и ме лепна за седалката , се носих като камикадзе докато намеря спирачката.Добре че беше на писта.

    09:27 27.08.2025

  • 27 Хмм

    38 0 Отговор
    горкият той, животът му се преобърнал, не е задържан от полицията, домашен арест, средна телесна повреда, а майка и дете берат душа в болницата, защото родителите от любимата полиция на борисов и пеевски, дето им направиха заплатите депутатски, общественият натиск ги накара малко да се задействат, как не ги е срам да се показват изобщо и да защитават престъпник

    09:28 27.08.2025

  • 28 Извинявайте,

    10 16 Отговор
    но когато от провинцията дойдете на морето, се самозабравяте и си мислите, че щом сте на почивка, това означава само удоволствия, забавления и липса на опасности! И губите рефлекс за самосъхранение! Поставете си минусите, но практиката показва точно това - всеки ден спасителите изнемогват при червен флаг, паращутите ви се късат, АТВ - та ви газят., медузи ви хапят., дизентерии, сколопендри, стоножки, комари и така..! Ама, вървите без предимство, като изтървани кози! Как не можете да разберете, че по улицата минава много величествен местен пич с бърза и яростна четириколесна машина и да не се мотаете на платното...!? Елементарно е!

    Коментиран от #45

    09:28 27.08.2025

  • 29 Шумналия

    33 0 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Сега чакайте АТВ-то да се "самозапали" на охраняем от МВР паркинг както Волвото на шуменския Жечко! Пустите му пари, какво ли не правят, даже коли палят!

    Коментиран от #36

    09:29 27.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ад во кат

    28 0 Отговор
    някой го интубирал с марихуана докато е спал, спирачката блокирала, газта се самонатиснала и накрая четирима пешеходци са го ударили... а мама и тате са много свестни милиционери...

    09:32 27.08.2025

  • 32 Урсулиянец

    25 0 Отговор
    Моите пeдaли на спирачката и на гaзта що не зaлепват, щом ставали така тези неща. Надрусал се е на кyче и не е знаел кое му е спиpaчката, кое му е гaзта. Не знаел откъде са го изкарали пoложителен за мapихуана.. ние щото ядем дoматите с кoлците.

    09:32 27.08.2025

  • 33 Мим

    22 0 Отговор
    Е , като честни полицаи това не оправдава синът им.А,че е използвал наркотици това честно ли е .Сега чрез подкупени адвокати се стремите да го оправдаете,без да мислите за пострадалите.Хич не ви е еня за тях....

    09:33 27.08.2025

  • 34 Тая адвокатка

    24 2 Отговор
    Трябва да залепне с една осъдителна присъда за подбуждане към лъжесвидетелстване!
    Ега ще се надпреварват да измислят версии, с които да оневинят това галено и глезено детенце.
    Родителите на убиеца, до сега трябваше да бъдат отстранени от работа. Системата в която работят, трябва да е нетърпима към такива служители, които не могат, а ще се опитат да повлияят на процеса и оневинят един подрастващ убиец.

    Коментиран от #37

    09:33 27.08.2025

  • 35 Тома

    22 2 Отговор
    Ако трябва да се вкарва някой в затвора първо трябва да се вкарват адвокатите.Те най много лъжат

    Коментиран от #106

    09:33 27.08.2025

  • 36 Ах Ох

    16 2 Отговор

    До коментар #29 от "Шумналия":

    Батерията се е навлажнила от дъжда онзи ден.

    09:34 27.08.2025

  • 37 Карлос Друсар

    17 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тая адвокатка":

    Уви, адвокатската мафия знае как да лъже и да е защитена от закона в същото време. Това е някаква лъжлива дъpта кyкyмявка на снимката, никакъв адвокат не е, пародия на човек и бреме за обществото. Ако мисли, че я обиждам, нека да пише, за да си оставя личните данни и да ме съди.

    Коментиран от #63

    09:36 27.08.2025

  • 38 Абе

    24 0 Отговор
    Изключително свестни хора. Такова мило и възпитано дете. Просто недоумявам какво се е случило. Някой е намазал с лепило педала.

    09:39 27.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 гост

    22 0 Отговор
    Стига с тези номера, на обикновенният българин му писна от евтини номера и от хора който се мислчт ,че законите не важат за тях. НЯМА ПРАВИЛНО И ГРЕШНО, ИМА НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ. Този лигльо трябва да си носи отговорността сам, защото до сега всичко му е било на готово.

    09:40 27.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Адвокатите са

    10 0 Отговор
    Бич за българското правосъдие, но уви! До сега няма осъден адвокат, съдия, прокурор и орган на разследването

    09:42 27.08.2025

  • 44 Гост

    21 0 Отговор
    Айде, почна се с изпирането. Замесено ли е МВР, виновни няма.

    09:43 27.08.2025

  • 45 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Извинявайте,":

    Ончо, ми той от морето ма!

    09:44 27.08.2025

  • 46 Не съдебната

    11 0 Отговор
    система раздава справедливост, а само Дон Корлеоне. Запомнете го.

    09:44 27.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Вън на корумпираните полицаи!

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Мозъкът е блакирал на този калпазанин, от марихуаната ще да е. Тати му уреди първата проба да му я вземат в полицейското управление в Несебър и се погрижи да бъде отрицателна! Съд и затвор и на баща му на този безскрупулен наглец Бургазлиев, за подправяне на доказателства! Вън от МВР на корумпираните полицаи!

    09:46 27.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кой лъже????

    18 0 Отговор
    докога ще инфилтрирате едни и същи лъжи???Педалът е залепнал защото младежа го е натиснал докрай и не е вдигнал копитото си от газта.ако нямаше видео можеше да излъжете ,но видеото показва какви ги е вършил.Докога ще лъжете???Какво стана с марихуаната....и там ли някой я е подхвърлил в пробата му?при такова каране ,което видях ..........колата става неуправляема !

    09:47 27.08.2025

  • 52 Такава трагедия

    18 0 Отговор
    Потресаваща, някаква алчна адвокатка се мъчи да измисля версии в защита на наркомана!
    Сега трябва, това леке, всеки ден да го водят при пострадалите, да работи на равно със санитарите!
    Адвокатката, също.

    Коментиран от #95

    09:47 27.08.2025

  • 53 Опс

    15 0 Отговор
    най-популярните извинения - стана ми лошо и спирачките отказаха....
    колко удобно....

    09:48 27.08.2025

  • 54 има закон

    6 0 Отговор
    а е взел дрога 38 часа по рано . след това карал с 38 км/ч много пъти . за денонощие и половина не е спирал . но става инцидента . с много пострадали . над 2-3 . защо крие за наркотика . има проба . а пробата как не излиза след 8-9 месеца . нали не можели бързо . може да го осъдят кат семерджиев . същото е . на семерджиев въпреки буркана и сепц режима такси го препречи и стана . тук някаква нередност , но кормилото не е блокирало . сигурно се е шокирал и не го е завъртял . лошо . за 4 секунди с 38 км/ч са около 150 м пробег .

    09:49 27.08.2025

  • 55 Ирония

    15 0 Отговор
    Начина, по който се опитва да бъде пренаписана реалността чрез адвокатски трикове и медийни маневри е брутална.

    09:50 27.08.2025

  • 56 наглец!

    8 0 Отговор
    Нагло детенце на Милиционери!

    09:50 27.08.2025

  • 57 демократ

    2 5 Отговор
    Марихуаната отдавна е легализирана в белите държави

    09:51 27.08.2025

  • 58 Полицейското синче

    10 0 Отговор
    Той бил шокиран" – класически театър
    Изразът „шокиран бил“, „никога не употребявал“, е до болка познат рефрен от защити в подобни дела. Никой, попаднал в такава ситуация, не си признава от раз. Това е емоционален щит, който цели да предизвика съчувствие, а не да даде обяснение. Ако наистина човекът никога не е употребявал наркотици, какво правят следи от THC в кръвта му? Това не се появява от хомеопатия или грешка в лабораторията. Това е активна субстанция, натрупана от реална употреба.

    09:51 27.08.2025

  • 59 Морален Стожер

    1 3 Отговор
    Ако беше убил като капитан някой ypoдливви чааветтaa на някой "биснесмени" щеше да е за медал! Ама те ще пукнатт в катастроффи тъй ли иначе и ще отидат храна за чeppвеите! Всички бизнесменчета, гнyccнитте и чaaвеета и целите и шиббaaнни семейства така ще свършат. Хpaна за чeppвеитe e на никой, няма му дреме!

    09:51 27.08.2025

  • 60 Радул

    8 0 Отговор
    Ще поискаме втора експертиза" – изпитана стратегия за разводняване
    Когато не ти хареса резултатът, винаги можеш да кажеш „не вярваме на пробата“. Това е изтъркана защита, чиято цел е или да печели време, или да внуши съмнение в обществото. Но когато ДНК тест вече е потвърдил, че пробата е автентична, тази линия на защита се превръща в откровено оспорване на институциите и научната експертиза.

    Коментиран от #84

    09:52 27.08.2025

  • 61 К.К

    4 0 Отговор
    ФАКТИ, не премахвайте обективните, истински коментари на хората, а публикувате коментари пълни с цинизми и псувни. Това е поредното доказателствоза опростаченото население от Бойко Борисов за последните 15 год.

    Коментиран от #82

    09:52 27.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Карлос Друсар":

    Че е дърта кокумявка си личи.Че няма физиономия на адвокатка- също.Ама защо плаче на снимката?Режисюра ли е или така си е родена?

    09:52 27.08.2025

  • 64 Лъжи, лъжи, лъжи...

    8 0 Отговор
    Новата „техническа версия“ – педалът залепнал, спирачката блокирала
    Когато не можеш да оспориш последствията, оспорваш причината. Изведнъж АТВ-то станало виновно – техника, която е управлявана без регистрация, на обществено място, от непълнолетен, превърната в самостоятелно мислещ субект. Но технически неизправности не оправдават избора на човек да управлява моторно превозно средство в средата на курортен комплекс, сред хора. Това е умишлено безразсъдство, не инцидент

    09:52 27.08.2025

  • 65 Дрън-дрън

    6 0 Отговор
    Адвокатски номера.

    09:53 27.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Възмутен

    9 0 Отговор
    Апел към добродетелите на родителите
    Изкарват си парите честно, нямат бизнес, нямат връзки – и какво от това? Това не е съдебна аргументация, а PR ход. Децата на полицаи не са над закона, нито моралът на родителите автоматично се предава по наследство. Тук не се съди родителството, а реалните действия на пълнолетен човек, които са довели до тежко пострадали – включително дете.
    Вместо да се правят внушения, че едва ли не съдбата му е „счупена за 4 секунди“, нека си спомним, че животът на пострадалите е променен завинаги, може би с увреждания, които няма да отшумят след медийното затихване на скандала.

    09:53 27.08.2025

  • 68 Опааа

    7 0 Отговор
    😆😆😆😆Залепнал му е мозъка от марихуаната!

    09:53 27.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Опааа

    4 0 Отговор
    😆😆😆😆Всеки един лев честно изкарвали лилиционерите!

    09:55 27.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Призив!

    8 1 Отговор
    Истинският фокус трябва да е върху жертвите!!!
    Не върху това колко "шокиран" е обвиняемият.
    И нека не забравяме – ако той беше обикновено момче от някое село, без родители в системата, изобщо нямаше да се води този публичен дебат за втора проба, технически повреди и добродетелни семейства.

    09:55 27.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Павел

    1 0 Отговор
    Да си понесе наказанието със цялата строгост на закона.

    09:55 27.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 урко

    3 0 Отговор
    Започна се изпирането на престъпника.. "Ама той е много добро момче.." За малко да се разплача от умиление, но се въздържах, тъй като за разлика от адвокатката аз не съм взел пари за да роня сълзи

    09:57 27.08.2025

  • 79 Другарката

    6 0 Отговор
    адвокат каза ,че от малък познавала това същество и затова се била съгласила да го защитава ! И сега купища от скалъпени сюжети , опашати лъжи , тонове безсрамие и наглост за да бъде оправдан един абсолютен престъпник .

    09:58 27.08.2025

  • 80 Изкукуригал

    3 0 Отговор
    Е като е залепнал защо не нави в някой стълб или стена себе си да пребиеш а в тълпата се вряза това трябва да го подведат пот формата атентат тероризъм а не злополука

    09:58 27.08.2025

  • 81 само питам

    4 0 Отговор
    а бе адвокатчето му дава акъл какво да говори и после ще бъде брокера между съдията и потърпевшия и хоп условна присъза тия адвокати напълнипха с пари съдиите но от потърпевшете така е в Б ългария и така ще бъде в бъдеще

    09:58 27.08.2025

  • 82 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "К.К":

    Моля,моля.Слави Триифонов опростачва поколенията поне от 25 години.Даже се издигна до шеф на парламентарна партия.Сорос е много доволен от това.И опростачените също.

    09:58 27.08.2025

  • 83 Жега

    6 0 Отговор
    Много добро момче, всички се грижат за бъдещето му...
    Жертвата му е в мозъчна смърт и поддържат изкуствено някакви функции, за да не променя прокуратурата смешното обвинение за нанесена средна телесна повреда...
    На кого му пука за истината. Какво е това справедливост, някой знае ли?

    09:58 27.08.2025

  • 84 демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Радул":

    Няма никъде днк тест тука

    Коментиран от #90, #97

    09:59 27.08.2025

  • 85 Адвокат

    4 0 Отговор
    Никола Бургазлиев е пълнолетен и носи пълна отговорност за действията си. В съдебния процес решаващи са фактите и доказателствата, а не емоционални внушения или семейно положение. Родителите му нямат никакво отношение към инцидента и не могат да служат като смекчаващо обстоятелство. Ако искаме справедливост, трябва да се гледа само истината и законът, без компромиси и двойни стандарти.

    09:59 27.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Вуйнеее

    2 3 Отговор
    Само да те питам! Ако беше твоето дете или внуче, така ли щеше да говориш?

    Коментиран от #91

    10:02 27.08.2025

  • 90 Напротив

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "демократ":

    В случая с Никола Бургазлиев действително е извършен ДНК тест, пише го в други медии. Той е направен, за да се потвърди, че пробата за наркотици, взета по време на разследването, принадлежи именно на него. Това е стандартна практика, за да се изключи възможността пробата да е била объркана или манипулирана. Така че да — ДНК тестът е факт и е използван като допълнителна гаранция за автентичността на пробата. Защото първата проба обаче не е взета "на място", както изисква Закона, а в полицейското управление на Несебър, което е много съмтително и там може друг да даде проба вместо него, за да излезе чист за наркотици.

    10:03 27.08.2025

  • 91 демократ

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Вуйнеее":

    Всеки има право на защита.

    Коментиран от #94

    10:03 27.08.2025

  • 92 съдбата

    7 0 Отговор
    И това доживяхме,убиеца да пита адвоката си как е възможно да бъде арестуван.Забелязвате ли как е възпитан да разсъждава?В духа,че е недосегаем,че е над обществените норми и закона.

    10:04 27.08.2025

  • 93 Блокирал

    7 0 Отговор
    Ти е мозакът Адвокатски. Я кажи мама и тати, колко ти платиха?

    10:05 27.08.2025

  • 94 Е така е Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "демократ":

    Ама нали не е на твоята глава. На чужд гръб и 100 тояги са малко.

    10:07 27.08.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Ама цялата работа е там , че след катастрофата АТВ то не са го изделия като веществени доказателство . В медиите излязоха снимки как това АТВ е паркирано пред фирмата , която продължавала да го предлага за каране под наем . То е иззети едва след като пострадалата изпадна в мозъчна смърт и работата се размириса и излезе извън контрола на несебърската полицейска и съдебна мафии. Тогава на убиецът се сетиха да му вземат и кръвна проба, и да изземат АТВто за експертизи и веществени доказателство . А това е било работа на несебърската полиция и контролирания случая несебърски прокурор . Следствието което е към съдебната система разследва само убийства и престъпления срещу националната сигурност , например шпионаж . През останалото време следователите плюят карти и играят на компютрите. Докато не е починала жената с инцидента са се занимавали дознателите от Несебър , които са част от полицията . Трасологични и други следи от инцидента са вземани и констатирани от Криминален Отдел , чийто шеф е бащата на наркоманчето . Има ли изненадани, че АТВ не е иззето на момента , а е върнато на собственика и проби за алкохол, и дрога също не са взети на местопроизшествието , а в РПУ и по този начин разследването е опорочено ?

    10:10 27.08.2025

  • 97 Хуан

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "демократ":

    ДНК тестът е направен върху първата проба, взета за наркотичен анализ, за да се удостовери, че пробата действително е от Никола Бургазлиев. Това е ключово, защото по този начин се потвърждава автентичността на първоначалния тест, преди да се разглеждат резултатите от него или евентуално да се прави втора проба.

    10:10 27.08.2025

  • 98 Абдал

    2 0 Отговор
    Работели честен труд в системата на мвр, демек
    взимам рушвет, затварям си очите и бия безнаказано

    10:13 27.08.2025

  • 99 Мама, тати, ала-бала

    2 0 Отговор
    Никола Бургазлиев е на 18 години, което го прави напълно отговорен за своите действия според българското законодателство. Всякакви опити за прехвърляне на вина или омаловажаване на неговите действия с позоваване на родителите му са юридически необосновани и морално неподходящи.

    10:13 27.08.2025

  • 100 Доказателства, а не чувства!

    1 0 Отговор
    Делото се базира на доказателства, а не на чувства
    Съдебният процес трябва да разглежда факти, а не емоционални внушения. Следите от забранени вещества в кръвта, техническите данни за управлението на АТВ и показанията на пострадалите са в основата на оценката на поведението на обвиняемия.

    10:14 27.08.2025

  • 101 1917

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Откъде се намират такива хора като адвокат Колева - вярно е, че адвокатите могат да защитават и престъпници, но с какво сърце тази жена се е съгласила да защитава този убиец. Утре и нейното дете може да попадне под гумите на "друг светец"!!!

    10:14 27.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 мдааа, прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    кога почва да лъже един адвокат,.....? когато започва да говори!

    10:15 27.08.2025

  • 107 Родители не играят роля, той е на 18.

    1 0 Отговор
    Родителите НЕ са част от обвинението.
    Техният професионален статус и морална репутация нямат отношение към съществените въпроси по делото. Законът е равен за всички и не допуска двойни стандарти.

    10:15 27.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Отговорност за последиците

    1 0 Отговор
    Независимо от причините за инцидента, Бургазлиев носи отговорност за последствията, при които са пострадали невинни хора, включително дете. Това изисква справедливост и безпристрастно разглеждане на случая.

    10:16 27.08.2025

  • 111 Мнение

    1 0 Отговор
    Това, че някой изглежда разкаян или "бил в шок", не отменя действията му.
    Обществото има право да изисква обективно правосъдие, не емоционално извинение.

    10:18 27.08.2025

  • 112 Да бе

    0 0 Отговор
    Адвокатски шашарми. Толкова лъжи се изговориха, че стигат за поне десет престъпления.

    10:19 27.08.2025

  • 113 Фактите са си факти

    1 0 Отговор
    Защитната стратегия е "когато фактите са неудобни, се търси съчувствие."
    Когато:
    • има пострадали (вкл. дете),
    • има доказателства за употреба на наркотици,
    • има тежки последствия от действията на обвиняемия,
    ...тогава е почти невъзможно да се оправдаеш със сухи факти. Вместо това, адвокатът играе на чувствата – за да влияе на общественото мнение, а понякога и на съда, ако делото се води под обществен натиск.

    10:20 27.08.2025

  • 114 Ганьо

    1 0 Отговор
    И кво пускаме го да си ходи той билнот добро семейство и може да мачка хората без наказано така ли абе адвокатката ходи се грамни некаде

    10:20 27.08.2025

  • 115 Виновен е!

    1 0 Отговор
    Когато адвокатът казва:
    • „Животът му се преобърна за 4 секунди“
    • „Бил шокиран“
    • „Никога не е употребявал“
    • „Родителите му са свестни хора“
    ...той се опитва да представи обвиняемия не като безотговорен водач на АТВ, блъснал майка и дете, а като обикновено, объркано момче, което просто имало „лош късмет“. Това е опит за емоционално разреждане на вината, за да се смекчи възприятието към него.

    10:21 27.08.2025

  • 116 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Не спирачката е била "блокирана" !
    Мозъка на това безгръбначни мамино детенце Е БИЛ БЛОКИРАН !

    10:21 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове