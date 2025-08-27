Христов, СДС: Искаме от Румен Радев не да ни помага - просто да не ни пречи

Функциите на държавния глава не са да търси инвеститори, ние от него искаме не да ни помага – просто да не ни пречи. Това заяви пред бТВ Румен Христов, председател на СДС.
Христов заяви, че от месеци има срещи между представители на правителството и "Райнметал", която изгради заводи за артилерийски снаряди и за барут у нас.
"Със сегашното правителство беше избрана площадката на ВМЗ-Сопот за разширяване. Той ги няма тези прерогативи. Ако не пречи, могат да се случат много неща в държавата.
По думите на Христов водната криза в Плевен се дължи на дългогодишна политика, в която са отсъствали важни решения. Според него климатичните промени също са повлияли върху кризата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #19
09:58 27.08.2025
2 нано
09:58 27.08.2025
3 ЧУДЯ СЕ
10:01 27.08.2025
4 Хмм
10:01 27.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГОЛЕМИТЕ БРАДВИ
.....
НАРОДА ЩЕ ИЗБИВА СИНИТЕ ДЕБИЛИ КОИТО
ЗАТРИХА БЪЛГАРИЯ
10:02 27.08.2025
6 СДС хрантутляк
10:02 27.08.2025
7 Хаха
10:03 27.08.2025
8 Бившия евродепутат...Бареков
Представете си щом Росен Желязков, който цял живот е на държавна и общинска заплата като министър, депутат и чиновник, има Японски хотел с частен водопад на пъпа на Зелена София, колко ли хотели и небостъргачи имат в Дубай на Палмата и в Гърция и къде ли не по света неговите надзорници Пеевски и Борисов?
А на КПК не им пука ни за хотела на Желязков, ни за небостъргачите на неговите началници. “Журналистите” от БТВ и Нова ТВ също са в будна кома за тези тримата долу на снимката👇👀
10:04 27.08.2025
9 Левски
10:04 27.08.2025
10 Зузу
10:05 27.08.2025
11 Хаджи Тошко Йорданов
Коментиран от #23
10:06 27.08.2025
12 Пречи ви да крадете от народа.
10:07 27.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 зоро
10:07 27.08.2025
15 Колю
Едни хрантутници по медиите на Сорос ТВ!
10:07 27.08.2025
16 Да,да
10:08 27.08.2025
17 Ташо
10:10 27.08.2025
18 17 милиарда нов дълг го откраднахте
10:11 27.08.2025
19 Коментиращ
До коментар #1 от "1488":Абе кога вие платените драскатори ще осъзнаете най-после, че сте нищожна част от нашия народ, която НЯМА ПРАВО ДА ДАВА НАКЛОН НА МНОЗИНСТВОТО!
НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ (МНОЗИНСТВОТО ОТ НАД 75%) Е ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ!
НЕ ВЯРВАШ ЛИ?!
НЕКА ИМА ТОГАВА РЕФЕРЕНДУМ ПО ТЕМАТА?!
ИДЕ ВИДОВ ДЕН!
И ВСИЧКИ ПРЕДАТЕЛИ И ПРЕСТЪПНИЦИ ЩЕ ПЛАЩАТ СМЕТКАТА!
10:11 27.08.2025
20 а ние Искаме от вас паразитни
да не ни пречите за нормален живот
и в затвора
10:13 27.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Василеску
10:13 27.08.2025
23 Объркал си
До коментар #11 от "Хаджи Тошко Йорданов":Реда на фотографиите.
10:13 27.08.2025
24 Този тулуп
10:15 27.08.2025
25 Читател
10:15 27.08.2025
26 Румен Първанов
10:16 27.08.2025
27 Гост
10:18 27.08.2025
28 Вижда се
10:21 27.08.2025