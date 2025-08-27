Новини
Христов, СДС: Искаме от Румен Радев не да ни помага - просто да не ни пречи

Христов, СДС: Искаме от Румен Радев не да ни помага - просто да не ни пречи

27 Август, 2025 09:52 509 28

  • румен христов-
  • румен радев

По думите на Христов водната криза в Плевен се дължи на дългогодишна политика, в която са отсъствали важни решения. Според него климатичните промени също са повлияли върху кризата

Христов, СДС: Искаме от Румен Радев не да ни помага - просто да не ни пречи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Функциите на държавния глава не са да търси инвеститори, ние от него искаме не да ни помага – просто да не ни пречи. Това заяви пред бТВ Румен Христов, председател на СДС.

Христов заяви, че от месеци има срещи между представители на правителството и "Райнметал", която изгради заводи за артилерийски снаряди и за барут у нас.

"Със сегашното правителство беше избрана площадката на ВМЗ-Сопот за разширяване. Той ги няма тези прерогативи. Ако не пречи, могат да се случат много неща в държавата.

По думите на Христов водната криза в Плевен се дължи на дългогодишна политика, в която са отсъствали важни решения. Според него климатичните промени също са повлияли върху кризата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 26 Отговор
    ушатото руско параШУТистче дръпна беге назад с поне 10 г (колкото му е мандата)

    Коментиран от #19

    09:58 27.08.2025

  • 2 нано

    33 1 Отговор
    Радев е единствената опозиция на двете мутри!

    09:58 27.08.2025

  • 3 ЧУДЯ СЕ

    27 0 Отговор
    ТОЯ ВЕРВА ЛИ СИ ЧЕ Е НЯКОЙ........ ОСВЕН НА БУЦИ ДА НОСИ И-Б-Р-И-К-А..........???

    10:01 27.08.2025

  • 4 Хмм

    27 0 Отговор
    точно пък този беше сред ликвидаторите на българската икономика, сега президентът им пречи, а не екскурзиантът премиер дето само за месец ходи три пъти в Италия, на следващия месец още веднъж, къде що има среща той там, а 8-те апартамента, Радев ли ги има или премиерът?

    10:01 27.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 0 Отговор
    НЯМА ДА Е РАДЕВ В НОЩТА НА
    ГОЛЕМИТЕ БРАДВИ
    .....
    НАРОДА ЩЕ ИЗБИВА СИНИТЕ ДЕБИЛИ КОИТО
    ЗАТРИХА БЪЛГАРИЯ

    10:02 27.08.2025

  • 6 СДС хрантутляк

    24 0 Отговор
    Пребоядисан милиционер доносник.

    10:02 27.08.2025

  • 7 Хаха

    24 0 Отговор
    Кой беше този нещастник?

    10:03 27.08.2025

  • 8 Бившия евродепутат...Бареков

    16 0 Отговор
    Е публикувал снимки на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов и публикувал -

    Представете си щом Росен Желязков, който цял живот е на държавна и общинска заплата като министър, депутат и чиновник, има Японски хотел с частен водопад на пъпа на Зелена София, колко ли хотели и небостъргачи имат в Дубай на Палмата и в Гърция и къде ли не по света неговите надзорници Пеевски и Борисов?
    А на КПК не им пука ни за хотела на Желязков, ни за небостъргачите на неговите началници. “Журналистите” от БТВ и Нова ТВ също са в будна кома за тези тримата долу на снимката👇👀

    10:04 27.08.2025

  • 9 Левски

    20 0 Отговор
    А ние искаме вие да сте в Белене.

    10:04 27.08.2025

  • 10 Зузу

    13 0 Отговор
    Боко, обича да обкръжен от сороси-путинофоби, антиорбанисти, урсороси и пр. и ми е чудно, с какви очи ходи при Тръмп да му се мазни?!

    10:05 27.08.2025

  • 11 Хаджи Тошко Йорданов

    2 13 Отговор
    Председател на ПГ на ИТН

    Коментиран от #23

    10:06 27.08.2025

  • 12 Пречи ви да крадете от народа.

    17 0 Отговор
    Примери колкото искаш.

    10:07 27.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 зоро

    9 0 Отговор
    Радев е вреден, но по-вредни са всички герберски калинки, кметове, шефчета, далавераджии и връзкари.

    10:07 27.08.2025

  • 15 Колю

    16 0 Отговор
    СДС е политически труп просто една значка, закачена на ревера на Тулупа!
    Едни хрантутници по медиите на Сорос ТВ!

    10:07 27.08.2025

  • 16 Да,да

    10 0 Отговор
    Явно ви пречи в краденето.

    10:08 27.08.2025

  • 17 Ташо

    5 0 Отговор
    Прасето и теб да та гепни ще тъ цепне

    10:10 27.08.2025

  • 18 17 милиарда нов дълг го откраднахте

    9 0 Отговор
    Просто да не ви пречи да крадете, е не става.

    10:11 27.08.2025

  • 19 Коментиращ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Абе кога вие платените драскатори ще осъзнаете най-после, че сте нищожна част от нашия народ, която НЯМА ПРАВО ДА ДАВА НАКЛОН НА МНОЗИНСТВОТО!

    НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ (МНОЗИНСТВОТО ОТ НАД 75%) Е ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ!

    НЕ ВЯРВАШ ЛИ?!
    НЕКА ИМА ТОГАВА РЕФЕРЕНДУМ ПО ТЕМАТА?!

    ИДЕ ВИДОВ ДЕН!
    И ВСИЧКИ ПРЕДАТЕЛИ И ПРЕСТЪПНИЦИ ЩЕ ПЛАЩАТ СМЕТКАТА!

    10:11 27.08.2025

  • 20 а ние Искаме от вас паразитни

    6 0 Отговор
    бръмбари да се махнете
    да не ни пречите за нормален живот
    и в затвора

    10:13 27.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Василеску

    2 0 Отговор
    Един от най-мухлясалите на партийна и корпоративна хранилка. Срам за 1989-а.

    10:13 27.08.2025

  • 23 Объркал си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаджи Тошко Йорданов":

    Реда на фотографиите.

    10:13 27.08.2025

  • 24 Този тулуп

    3 0 Отговор
    е пълен простак

    10:15 27.08.2025

  • 25 Читател

    3 0 Отговор
    Какво даде ти на държавата си,сдс некадърие?Трупаш килограми,трупаш пари,а жалките ти избиратели колкото са останали,вятър ги вей...

    10:15 27.08.2025

  • 26 Румен Първанов

    1 0 Отговор
    Да не ви пречи ли ? Да крадете ?

    10:16 27.08.2025

  • 27 Гост

    1 0 Отговор
    Викаш, да не ви пречи на грабенето, а белобрадий дядка?

    10:18 27.08.2025

  • 28 Вижда се

    0 0 Отговор
    пречи на крадците !

    10:21 27.08.2025

