Христов, СДС: Искаме от Румен Радев не да ни помага - просто да не ни пречи

Функциите на държавния глава не са да търси инвеститори, ние от него искаме не да ни помага – просто да не ни пречи. Това заяви пред бТВ Румен Христов, председател на СДС.

Христов заяви, че от месеци има срещи между представители на правителството и "Райнметал", която изгради заводи за артилерийски снаряди и за барут у нас.

"Със сегашното правителство беше избрана площадката на ВМЗ-Сопот за разширяване. Той ги няма тези прерогативи. Ако не пречи, могат да се случат много неща в държавата.

По думите на Христов водната криза в Плевен се дължи на дългогодишна политика, в която са отсъствали важни решения. Според него климатичните промени също са повлияли върху кризата.