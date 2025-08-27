Новини
Млекопреработвателите: Разпространява се сред бранша тезата, че с различни мерки искат да унищожат животновъдството

27 Август, 2025 10:38

Лека полека ние вървим към гръцкия сценарии, който категорично за нас не е приемлив. Там от 1 година се борят с това заболяване и вече имат над 200 000 евтаназирани животни. Ние вече имаме лошия опит до нас и затова не сме съгласни с него. Това е една психологическа атака към всички животновъди, което не е окей, коментира Симеон Караколев - съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Сложна остава обстановката с развитието на шарката по дребните преживни животни. Точно поради тази причина вчера от БАБХ удължиха срока на действието на мерките.
"Всички са губещи в тази ситуация, най-вече животновъдите, но има и причини за това нещо и те трябва да се изследват. Не е тайна, че България е входна врата, както и Гърция, за болестите и заразите, влизащи от Азия и Турция. В края на краищата и Европейската комисия това го знае и заради това Турция ваксинира и въпреки това изнася за цял свят своите продукти. ЕС трябва да защити интереса на страните, които са пушечното месо. Разпространява се сред бранша тезата, че с различни мерки искат да унищожат животновъдството. Подпомагането на България е два пъти по-малко от другите държави", заяви пред bTV Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите.

Имаме вече транзирани около 15 000 животни. Лека полека ние вървим към гръцкия сценарии, който категорично за нас не е приемлив. Там от 1 година се борят с това заболяване и вече имат над 200 000 евтаназирани животни. Ние вече имаме лошия опит до нас и затова не сме съгласни с него. Това е една психологическа атака към всички животновъди, което не е окей, коментира Симеон Караколев - съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Според Караколев трябва да се премине към ваксинация. Ваксинацията има два аспекта - локално приложение на ваксинацията или посъвместното/национално. "На този етап мислим, че локалното приложение на ваксинацията е подходящо. Самите ветеринарни лекари трябва да направят своята организация", заяви Караколев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Деций

    8 0 Отговор
    Добо утро!Никой не ви мисли доброто,а от там и на нас всички.Приятели съюзници,и прочие сган,с едната цел да ти ликвидират като конкорент,да ти вземт пазарите и от производител да те превърнат в потребител,а от там да загубиш хранителният суверинитет,който е основна част от националната сигурност!Дори и да имате най добри условия,в този разграден двор всеки може да проникне и да Ви метне всякакви болести и зарази! Повечето от тези неща като луда крава ,птичи грип ,чума, и други не са плод на случайност или възникнали по естествен път.

    Коментиран от #6

    11:08 27.08.2025

  • 3 ники

    8 0 Отговор
    Като ефтаназират добитъка, следващите са хората. В България отдавна е налице "социален геноцид"...

    11:11 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мерлин

    3 0 Отговор
    Червеи и хлебарки ще заместят месото.

    11:14 27.08.2025

  • 6 Вазов

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Деций":

    Съюзници разбойници.

    11:16 27.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Урсула договори огромни количества безмитно месо и млечни продукти от Южна Америка и унищожава земеделието и животновъдството в Европа.

    Коментиран от #11

    11:16 27.08.2025

  • 8 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Пак да гласувате за герп

    11:16 27.08.2025

  • 9 ЯСНО КАТО БЯЛ ДЕН

    3 0 Отговор
    ИСКАТ ДА УНИЩОЖАТ ЖИВОТНИТЕ И НА ПАСИЩАТА ДА РАЗПОЛОЖАТ ФОТОВОЛТАИЦИ

    11:23 27.08.2025

  • 10 Ами сега?

    4 0 Отговор
    Днес шарка, утре чума по свинете, после червенка, птичи грип, шап, син език и каквото още нелечимо или трудно лечимо се сетим. По скоро някой се опитва да промени цената на млякото и месото, а от там и всички животински продукти в посока нагоре, за да внася евтино.

    11:25 27.08.2025

  • 11 1917

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Наоли Окарината трябва да си пласира радиоактивното мляко!

    11:27 27.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ццц

    0 0 Отговор
    Ааа, усетил се е двукракия дoбитъk най-накрая! Разбира се, че искат да ви унищожат, даже го има написано. Не е предвидено България да произвежда храна. Скоро ще ядете лабораторно месо и кой каквито зеленчуци успее да си произведе преди да са забранили отглеждането в личното стопанство. Ако продължавате да спите и да не се противопоставяте де.....

    11:41 27.08.2025

Новини по градове:
