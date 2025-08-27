Премиерът поиска от регионалния министър график за справяне с водната криза в Плевен

Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности, които следва да се изпълнят – с ясни срокове и източници на финансиране и отговорни институции. Това обяви в началото на заседанието на правителството премиерът Росен Желязков във връзка с водната криза в Плевен, цитиран от novini.bg.
Отговорните институции са ВиК ООД - Плевен и Община Плевен. Координацията ще се извършва, както е уточнено, и най-важното е да има засилен граждански контрол, който да контролира както разходването на ресурса, така и изпълняемостта на проектите в срок, заяви Желязков.
Той даде указания на регионалния министър Иван Иванов линейният график днес да бъде качен на сайта на министерството.
Графикът ще бъде динамичен, но най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни, отбеляза още Росен Желязков.
Основният проблем за липса на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.
В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, каза още министър Иванов и допълни, че планът с мерките е предоставен и на премиера Желязков.
Министър Иванов е разпоредил служители на ВиК оператори да са на терен в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, определени като възможни, за да осигуряват допълнителни количества във водоносната мрежа, тъй като са нужни 300 л вода в секунда, каза още той.
1 Ха-ха-ха!
11:23 27.08.2025
2 Данко Харсъзина
11:45 27.08.2025
3 Доц. Бърдарска по НОВА ТВ, днес...
и излезе вода с дебит над 300 куб.м
с много добри питейни качества,
но БЕШЕ ЗАПЕЧАТАН, заради ЧЕРНИ ОСЪМ
И водещата я прекъсна...
Кой беше кмет на Плевен в 1998 г. и кой
управляваше България тогава?
И защо заради ... Черни осъм ?!
12:02 27.08.2025