Новини
България »
Всички градове »
Премиерът поиска от регионалния министър график за справяне с водната криза в Плевен

Премиерът поиска от регионалния министър график за справяне с водната криза в Плевен

27 Август, 2025 11:09 385 3

  • премиер-
  • регионален министър-
  • график-
  • водна криза-
  • плевен

Основният проблем за липса на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов

Премиерът поиска от регионалния министър график за справяне с водната криза в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности, които следва да се изпълнят – с ясни срокове и източници на финансиране и отговорни институции. Това обяви в началото на заседанието на правителството премиерът Росен Желязков във връзка с водната криза в Плевен, цитиран от novini.bg.
Отговорните институции са ВиК ООД - Плевен и Община Плевен. Координацията ще се извършва, както е уточнено, и най-важното е да има засилен граждански контрол, който да контролира както разходването на ресурса, така и изпълняемостта на проектите в срок, заяви Желязков.

Той даде указания на регионалния министър Иван Иванов линейният график днес да бъде качен на сайта на министерството.

Графикът ще бъде динамичен, но най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни, отбеляза още Росен Желязков.
Основният проблем за липса на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, каза още министър Иванов и допълни, че планът с мерките е предоставен и на премиера Желязков.

Министър Иванов е разпоредил служители на ВиК оператори да са на терен в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, определени като възможни, за да осигуряват допълнителни количества във водоносната мрежа, тъй като са нужни 300 л вода в секунда, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха!

    5 0 Отговор
    Абе, Дърварков, пардон - Желязков! Абе, нищожество долно и лакей на мутрата от СИК и на началника му - уродливото туловище Дебелян Пеевски! Що ли не си остана печатар и да печаташ готови попълнени бюлетини за ГЕРБерастката престъпна ашйак, ами се слагаш и за "премиер"?! ти срам нямаш ли еб, Дърварков, пардон - Желязков!

    11:23 27.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    За справяне с кризата трябват поне 20 години. Тези нещастници на идея си нямат за какво идва реч. Плевен скоро няма да има вода. Но ще се окрадат едни пари. Обичайното. И нищо няма да се направи.

    11:45 27.08.2025

  • 3 Доц. Бърдарска по НОВА ТВ, днес...

    1 0 Отговор
    През 1998 г. направихме ДЪЛБОК сондаж
    и излезе вода с дебит над 300 куб.м
    с много добри питейни качества,
    но БЕШЕ ЗАПЕЧАТАН, заради ЧЕРНИ ОСЪМ
    И водещата я прекъсна...
    Кой беше кмет на Плевен в 1998 г. и кой
    управляваше България тогава?
    И защо заради ... Черни осъм ?!

    12:02 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол