Министър Георгиев: Дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за злоупотреба

27 Август, 2025 11:48

Министерският съвет прие днес решение, с което предлага на президента издаването на укази за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН

Министър Георгиев: Дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за злоупотреба - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Дипломатическата служба е лицето на България пред света и не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за злоупотреба с процедури“, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев преди началото на днешното правителствено заседание.

Министерският съвет прие днес решение, с което предлага на президента издаването на укази за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

Министър-председателят Росен Желязков посочи, че предложенията се разглеждат на закрито заседание. „Това е обичайната практика, тъй като имената на кандидатите не следва да бъдат оповестявани преди получаването на съгласието на приемащите държави. Всички предложения са за кариерни дипломати – няма политически назначения“, категоричен бе премиерът.

„Фактът, че двадесет висококвалифицирани кариерни дипломати ще поемат своите постове, е доказателство, че България отстоява професионализма и спазва всички конституционни и законови изисквания,“ заяви Георгиев. Външният министър допълни, че правителството е извървяло процеса по най-добрия и професионален начин. „Винаги съм твърдял и смятам, че с действията си правителството доказа, че спазва всички конституционни и законови разпоредби. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-увереност излъчваме и толкова по-авторитетно биваме възприемани от нашите партньори“, каза още Георгиев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    11:55 27.08.2025

  • 3 Ти какво подлизурстваш ли

    3 0 Отговор
    Министър малкото име ли е на Георгиев който не е и не може да бъде пожизнен министър че да му изписваш поста все едно му е името.Аман от журналя които не се научихте или пък търсите някакъв дивидент от това че изписваш поста му като пожизнен. Днес е министър утре не е. Какво му пришиваш това министър към името.

    11:55 27.08.2025

  • 4 Киро Канадеца

    3 0 Отговор
    Министърчето е известно с това, че е комсомолско секретарче и целува ръка на Разбойко /мафията, де/.
    Вреден и опасен е за нас

    11:57 27.08.2025

  • 5 Под мазване под масата

    3 0 Отговор
    Министър малкото име на Георгиев ли е. Щото в соца беше така понеже министрите не ги сменяха. Баба цола седя цял живот. Обаче сега не е соц и министрите не са пожизнени. Какво всеки ден им преписвате това министър като да са вечни. Казва се министъра на това или министъра на онова министерство и едва тогава името на който изпълнява длъжността. Аман от слагачи.

    12:06 27.08.2025

  • 6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 1 Отговор
    Гербажии твърдят, че Кокорчо е теглил кредит 9 милиарда и изхарчил 9 милиарда за тоя що духа. Статистиката твърди, че дългът на Република България е намалял докото Кокорчо бе финансов министър. Бюджетът твърди, че докато е бил бюджетът на Кокорчо е изпълнен от Денков до последната точка.
    Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Аз твърдя, че ще тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е ... Точка.

    12:07 27.08.2025

  • 7 две бузи без музи

    1 0 Отговор
    Това възторжено министърче пазеше зайчарника на тиквата в Банкя!

    12:10 27.08.2025

