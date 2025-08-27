Новини
България »
Желязков: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата в Плевен

27 Август, 2025 12:44 443 13

  • росен желязков-
  • мррб-
  • водна криза-
  • плевен-
  • безводие

МРРБ да го качат на сайта си незабавно, каза премиерът

Желязков: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата в Плевен - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности с ясни срокове за решаване на проблема с водата в Плевен. Графикът е готов и разпореждам на МРРБ да го качат на сайта си незабавно”. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание днес. Премиерът настоя за включване на гражданите в наблюдението по изпълнението на графика и контролирането на дейностите по него. „Най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни“, категоричен бе Желязков.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов докладва, че в спешен порядък са предприети действия, най-важните от които са осигуряване на необходимите средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Министърът е разпоредил служители на ВиК оператори от цялата страна да се командироват в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, както и да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, за да се осигурят допълнителни количества вода, тъй като са нужни 300 л вода в секунда. Иван Иванов заяви още, че щабът, сформиран в региона заради кризата, работи непрекъснато заедно с командировани служители от министерството и ВиК холдинга. „Изготвен е план със съответните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия, включително и за дългосрочна визия и построяването на язовир „Черни Осъм“, защото това е единствения вариант за трайно водоподаване както в Плевен, така и в Ловеч“, подчерта още министър Иванов.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.



  • 1 Сложи

    9 0 Отговор
    си го у вас !

    12:46 27.08.2025

  • 2 Хмм

    10 0 Отговор
    всяка втора статия за 8-апартаментовия екскурзиант

    12:46 27.08.2025

  • 3 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 1 Отговор
    Путин сигурно е виновен за безводието в Плевен с този Турско - Балкански поток, но сега само Путин може да реши проблема на града, който Руската армия освободи от робството!

    Оказва се, че когато Борисов и Пеевски строят под надзора на Путин, го правят бързо, качествено и най-вече - крадат доста под стандарта си за кражби от строителството!
    През 2020 “само” с 3 милиарда от нашите пари и зад гърба на Херо Мустафа Борисов и Пеевски положиха и построиха цели 480 километра тръби от Турски поток САМО за някакви си 14 месеца, за тръгне руският газ за Европа и Путин спокойно да стартира с войната в Украйна.
    Това означава, че са строили по 40 километра сложен газопровод на месец! Горе - долу толкова километра (40-50) трябват и за Плевен, за да се докара вода от някой дълбок сондаж и поне временно да се реши проблемът на хората. Тоест за един месец проблемът може да бъде решен.
    Да, ама не. За да стане това Путин трябва да нареди на двамата си слуги в България да оправят бакиите с разбития водосборен източник при Крушовица, докато строят Турско - Балкански поток, и да хващат лопатите. Ако Двамата Шишковци строяха тръби за вода на българските си избиратели, щяха да откраднат 3-те милиарда още преди да започнат да копат, както направиха с онзи милиард инхсус за АМ Хемус и с онзи половин милиард за ремонта на язовирите и с онези 6 милиарда от ЕС за подновяване на ВиК мрежата - т.н. водни цикли.

    Едно е сигурно - под надзора на цигулките от военния оркестър “Ва

    12:53 27.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    С график чешма вода не пуска

    Коментиран от #7

    12:55 27.08.2025

  • 5 честен ционист

    5 0 Отговор
    Проблемът на Плевен и плевенчани е, че си имат много крадлива управа. Тези 300л/сек ми звучи като, трябва да имаме 100 болни на 10000, за да ви пуснем да щъкате из мола. Срарите градове по правило се основават до постоянни източници на вода, а Плеен е доста стар град, със сигурност преди да се пръкне Шайката.

    12:56 27.08.2025

  • 6 К.К

    4 0 Отговор
    След 5 - 10год. Ако са живи, плевенчани може и да имат вода!

    12:57 27.08.2025

  • 7 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Тя и магистрала Хемус по график е готова от няколко петилетки,а с БДЖ от догодина ще се движим с 160 км.ч.А електронното правителство на Т.Дончев догодина ще чества 25- годишнина.

    13:00 27.08.2025

  • 8 Репане

    4 0 Отговор
    Вие сте всички за

    13:02 27.08.2025

  • 9 все едно печата бюлетини

    4 0 Отговор
    Този глупендер може ли да сметне колко водоноски са нужни на 30 хил квартал, за да има постоянно вода за всички?

    13:03 27.08.2025

  • 10 Хмм

    4 0 Отговор
    и какво може да направи министър на БСП срещу областен управител и кмет на ГЕРБ?

    13:04 27.08.2025

  • 11 Айде

    3 0 Отговор
    И много полиция, разбира се! Току виж, тръгнали да завират някъде тоя график!

    13:05 27.08.2025

  • 12 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Борисов предизборно напяваше в Плевен - искате ли магистрала гласувайте за ГЕРБ.Трябва да отбележим - за вода да имат не е обещавал,не за друго - толкова му рабира чутурата от управление на държава...Цялата партия е една ОПГ разбираща само от опоскване на националното богатство.В тази област са много изобретателни....и - как е възможно при такива кражби да остане и нещо за просперитета на гражданското общество,как да стане това???

    13:18 27.08.2025

  • 13 Дъжд

    0 0 Отговор
    Като завали първия хубав есенен дъжд и всичко ще си остане по старому!

    13:51 27.08.2025


