Желязков: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата в Плевен

„Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности с ясни срокове за решаване на проблема с водата в Плевен. Графикът е готов и разпореждам на МРРБ да го качат на сайта си незабавно”. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание днес. Премиерът настоя за включване на гражданите в наблюдението по изпълнението на графика и контролирането на дейностите по него. „Най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни“, категоричен бе Желязков.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов докладва, че в спешен порядък са предприети действия, най-важните от които са осигуряване на необходимите средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Министърът е разпоредил служители на ВиК оператори от цялата страна да се командироват в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, както и да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, за да се осигурят допълнителни количества вода, тъй като са нужни 300 л вода в секунда. Иван Иванов заяви още, че щабът, сформиран в региона заради кризата, работи непрекъснато заедно с командировани служители от министерството и ВиК холдинга. „Изготвен е план със съответните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия, включително и за дългосрочна визия и построяването на язовир „Черни Осъм“, защото това е единствения вариант за трайно водоподаване както в Плевен, така и в Ловеч“, подчерта още министър Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сложи
12:46 27.08.2025
2 Хмм
12:46 27.08.2025
3 Николай Бареков бивш евродепутат
Оказва се, че когато Борисов и Пеевски строят под надзора на Путин, го правят бързо, качествено и най-вече - крадат доста под стандарта си за кражби от строителството!
През 2020 “само” с 3 милиарда от нашите пари и зад гърба на Херо Мустафа Борисов и Пеевски положиха и построиха цели 480 километра тръби от Турски поток САМО за някакви си 14 месеца, за тръгне руският газ за Европа и Путин спокойно да стартира с войната в Украйна.
Това означава, че са строили по 40 километра сложен газопровод на месец! Горе - долу толкова километра (40-50) трябват и за Плевен, за да се докара вода от някой дълбок сондаж и поне временно да се реши проблемът на хората. Тоест за един месец проблемът може да бъде решен.
Да, ама не. За да стане това Путин трябва да нареди на двамата си слуги в България да оправят бакиите с разбития водосборен източник при Крушовица, докато строят Турско - Балкански поток, и да хващат лопатите. Ако Двамата Шишковци строяха тръби за вода на българските си избиратели, щяха да откраднат 3-те милиарда още преди да започнат да копат, както направиха с онзи милиард инхсус за АМ Хемус и с онзи половин милиард за ремонта на язовирите и с онези 6 милиарда от ЕС за подновяване на ВиК мрежата - т.н. водни цикли.
Едно е сигурно - под надзора на цигулките от военния оркестър “Ва
12:53 27.08.2025
4 Хасковски каунь
Коментиран от #7
12:55 27.08.2025
5 честен ционист
12:56 27.08.2025
6 К.К
12:57 27.08.2025
7 Лост
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Тя и магистрала Хемус по график е готова от няколко петилетки,а с БДЖ от догодина ще се движим с 160 км.ч.А електронното правителство на Т.Дончев догодина ще чества 25- годишнина.
13:00 27.08.2025
8 Репане
13:02 27.08.2025
9 все едно печата бюлетини
13:03 27.08.2025
10 Хмм
13:04 27.08.2025
11 Айде
13:05 27.08.2025
12 Наивник на средна възраст
13:18 27.08.2025
13 Дъжд
13:51 27.08.2025