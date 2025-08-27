Новини
Любослав Костов: 1213 лв. минимална работна заплата не решава въпроса с работещите бедни

Любослав Костов: 1213 лв. минимална работна заплата не решава въпроса с работещите бедни

27 Август, 2025 15:27 745 11

  • любослав костов-
  • минимална работна заплата-
  • работещи бедни

"Ние сме на дъното не само в еврозоната, но България е с най-ниската минимална заплата, дори след този ръст, в целия ЕС. Да не говорим, че се сравняваме със страни като Албания, Сърбия и Северна Македония, където разликата между тяхната и нашата минимална заплата е не повече от 10-15 евро. Имаме още много какво да работим", коментира още главният икономист на КНСБ

Любослав Костов: 1213 лв. минимална работна заплата не решава въпроса с работещите бедни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на труда и социалната политика предлага минималната работна заплата от 1 януари догодина да бъде в размер на 1213 лв. или 620,20 евро. Проектът на постановление на Министерския съвет вече е публикуван за обществено обсъждане. Срокът, в който може да бъдат изразявани мнения по него, е 25 септември.

"Имаме всички и социални, и икономически предпоставки и основания да подкрепим подобен ръст", заяви пред БНР главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

"Няма нищо ново. Министърът на труда и МС чрез проекта на постановлението, което сега ще приеме, спазват закона, където пише, че минималната заплата за следващата година се определя на база 50% от средната за предходните 4 тримесечия. Простата математика показва, че тя трябва да е 1213 лв. Ние подкрепяме подобен ръст - това е около 12,3%. Толкова е ръстът на средната заплата през второто тримесечие на тази година. Съответно този ръст е приемлив и съответства на динамиките на пазара, които се случват със средната заплата. На второ място - вижда се за 12-о или 13-о поредно тримесечие как равнището на безработица е рекордно ниско, заетостта се вдига, макар и с малко, потреблението продължава да бъде основен двигател на растежа", обясни той.
Любослав Костов цитира данни на националната статистика, според които около 460-470 хил. души работят на минимална заплата. Той напомни обаче, че от МРЗ зависят и много други плащания, включително със социален характер.

"Минималната заплата включва хора в пазара на труда. Тя изсветлява, вдигайки по този начин и минималния осигурителен доход. Недекларираната заетост в България е голям дял - масово работодателите осигуряват на по-малко пари и дават в плик остатъка. Колкото по-висока е минималната заплата, толкова повече са парите под формата на осигуровки и данъци", подчерта икономистът.

1213 лв. минимална работна заплата обаче не решава въпроса с работещите бедни, категоричен бе Костов, но допълни, че все пак се движим в правилната посока.

По думите му тази МРЗ ни подрежда на дъното в целия ЕС:

"Ние сме на дъното не само в еврозоната, но България е с най-ниската минимална заплата, дори след този ръст, в целия ЕС. Да не говорим, че се сравняваме със страни като Албания, Сърбия и Северна Македония, където разликата между тяхната и нашата минимална заплата е не повече от 10-15 евро. Имаме още много какво да работим. Влизаме в клуба на богатите. Политиката по доходите трябва да бъде изведена като приоритет и да бъдат таргетирани хоризонтални политики. България и след този ръст от 136 лв., за съжаление, ще бъде на дъното по минимална заплата. В останалите страни-членки, където има минимални заплати - общо 22 на брой, навсякъде има необлагаем минимум, само в България няма такъв".

Влизаме в еврозоната и хората очакват на фона на растящите цени и адекватни доходи, категоричен е икономистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    13 2 Отговор
    а на кое дъно и как съществуват възрастните с минималните си пенсии.

    15:46 27.08.2025

  • 2 провинциалист

    9 1 Отговор
    Разбира се, че не решава този въпрос. Решава въпроса със скритото вдигане на данъци.

    15:51 27.08.2025

  • 3 Читател

    12 1 Отговор
    600 евро заплата в клуба на богатите.

    15:53 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 666

    11 0 Отговор
    Любчо да открие работни места и да дава големи заплати, да го видим тогава.

    16:08 27.08.2025

  • 7 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Като изхраниш тричленно семейство с 20 кила сирене на месец--тогава имаш право да плещиш!

    16:16 27.08.2025

  • 8 Насока

    3 0 Отговор
    Като вдигнат минималната и ще настигнем милиционерите и пак нов дълг за повишаване на полицейските и другите бюджетни служители.....
    Ще стане някаква спирала безкрай...все нов дълг!

    16:18 27.08.2025

  • 9 Не виждате ли

    5 0 Отговор
    Каква криза е започнала, бе? Точно заради това, че всички искат и смятат, че не може да им бъде отказано. А от къде да дойде това, дето ще се дава??? Всичко е математика - от нищо нещо не става и като се сгромоляса цялата икономика, ще разберете, че този живот не е каквото искате, а каквото и колкото може!

    16:22 27.08.2025

  • 10 Точно синдикатите сте виновни!

    1 0 Отговор
    За унизително ниските заплати и за
    РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ в БЪЛГАРИЯ -
    да не говорим, че имаме най-богатото златно
    находище в Европа край Челопеч.

    Синдикатите вие защо съществувате и
    как не ви е срам да гледате българите в очите
    безпомощно и деб илски.

    Вие сте безпомощни структури, но с високи доходи
    от мизерните заплати на "работещите бедни" в България.
    Защо не се борите честно и почтено за нормални човешки заплати
    покриващи разходите за месец на семействата с две деца
    ЗА ДА СЕ ХРАНЯТ С НОРМАЛНА ХРАНА, ЩОТ
    МЛЕЧНИТЕ И МЕСНИТЕ ПРОДУКТИ СА НЕДОСТЪПНИ
    ЗА СТОТИЦИХИЛЯДИ ДЕЦА, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА РИБА
    И ДРУГИ ЗДРАВОСЛОВНИ ЧИСТИ ХРАНИ!

    И не стига това, ами се огъвате и навеждате на властта
    поради конфликт на интереси - близките на синдикалните босове
    са все на високо платени важни държавни службички.

    И при тази беднотия вие юнашки се съгласихте
    ДА ЗАЛИЧИМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ,
    и да се ограбят с 50% спестяванията на българите,
    защото храната не е намаляла с 50% - 2.50 лв. олио, вече е 2 евро!
    А какво ще каже икономиста експерта на синдиката
    Храната се вдига 1:1 !
    Ама синдикатите спинкат безпомощно.. защо съществувате бе?

    16:31 27.08.2025

  • 11 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Пенсионери и цигани, крадци и доячи, хаха,бсигания

    16:49 27.08.2025

