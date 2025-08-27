Владислав Панев: Как да спрем да наливаме пари в ББР и енергетиката ни?

Още през февруари в бюджета беше записано, че огромни суми ще се похарчат през увеличения на капитала на ББР и енергетиката, като по този начин се заобиколи изискването за 3% дефицит. Така че днешните решения за 4 млрд. лева за банката и 1.5 млрд. за БЕХ не са изненада. Убеден съм, че ще бъдат "инвестирани" неефективно чрез политически натиск.
Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.
Как можеше това да бъде предотвратено? Ами през приватизация на държавната банка, каквато предлагах през 2023 година.
И през листване на енергийните компании на фондовата борса, каквото предлагаме още от 2018 година. Тогава държавните компании нямаше да могат да се управляват като бащиния.
Тези процеси не бяха стартирани, понеже хората на власт смятаха, че дългосрочно държавното може да се управлява добре.
Сега мисля за всеки е ясно, че това няма как да се случи. Но като сме имали възможност не сме извършили реформите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алекса
17:36 27.08.2025
2 Тази държавна банка
Също като КТБ на КГБ!
Коментиран от #8
17:37 27.08.2025
3 Съдраха я тази дърава
17:37 27.08.2025
4 Обществени поръчки
17:38 27.08.2025
5 Данко Харсъзина
17:46 27.08.2025
6 Седемте козякливи джуджета:
Жена му да "приватизират", че и него!
17:50 27.08.2025
7 Анонимен
18:02 27.08.2025
8 Тиквата Борисов
До коментар #2 от "Тази държавна банка":Тиквата Борисов и ПееФ разпределят пари от тази банка към приближените си фирми. И точно заради това сегашната герберо-пеевска коалиция с подкрепата на ИТН и мазните бесепари, теглят кредити милиарди след милиарди, които влизат в джобовете им.
18:10 27.08.2025
9 Владислав Пенев!!
18:12 27.08.2025
10 Минчо
18:18 27.08.2025
11 Хмм
18:21 27.08.2025
12 К.К
18:25 27.08.2025
13 Жанет
18:29 27.08.2025
14 Пенев казва Колко Много се Краде през
18:40 27.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.