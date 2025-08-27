Владислав Панев: Как да спрем да наливаме пари в ББР и енергетиката ни?

Още през февруари в бюджета беше записано, че огромни суми ще се похарчат през увеличения на капитала на ББР и енергетиката, като по този начин се заобиколи изискването за 3% дефицит. Така че днешните решения за 4 млрд. лева за банката и 1.5 млрд. за БЕХ не са изненада. Убеден съм, че ще бъдат "инвестирани" неефективно чрез политически натиск.

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Как можеше това да бъде предотвратено? Ами през приватизация на държавната банка, каквато предлагах през 2023 година.

И през листване на енергийните компании на фондовата борса, каквото предлагаме още от 2018 година. Тогава държавните компании нямаше да могат да се управляват като бащиния.

Тези процеси не бяха стартирани, понеже хората на власт смятаха, че дългосрочно държавното може да се управлява добре.

Сега мисля за всеки е ясно, че това няма как да се случи. Но като сме имали възможност не сме извършили реформите.