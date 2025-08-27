Новини
България »
Владислав Панев: Как да спрем да наливаме пари в ББР и енергетиката ни?

27 Август, 2025 17:28 1 048 15

  • владислав панев-
  • ббр-
  • енергетика-
  • финансова инжекция

Тези процеси не бяха стартирани, понеже хората на власт смятаха, че дългосрочно държавното може да се управлява добре

Владислав Панев: Как да спрем да наливаме пари в ББР и енергетиката ни? - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Още през февруари в бюджета беше записано, че огромни суми ще се похарчат през увеличения на капитала на ББР и енергетиката, като по този начин се заобиколи изискването за 3% дефицит. Така че днешните решения за 4 млрд. лева за банката и 1.5 млрд. за БЕХ не са изненада. Убеден съм, че ще бъдат "инвестирани" неефективно чрез политически натиск.

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Как можеше това да бъде предотвратено? Ами през приватизация на държавната банка, каквато предлагах през 2023 година.

И през листване на енергийните компании на фондовата борса, каквото предлагаме още от 2018 година. Тогава държавните компании нямаше да могат да се управляват като бащиния.

Тези процеси не бяха стартирани, понеже хората на власт смятаха, че дългосрочно държавното може да се управлява добре.

Сега мисля за всеки е ясно, че това няма как да се случи. Но като сме имали възможност не сме извършили реформите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекса

    15 6 Отговор
    Тоя е от говорещите глави в телевизиите ! Един от гробокопачите на България !

    17:36 27.08.2025

  • 2 Тази държавна банка

    18 1 Отговор
    е създадена за крадене!
    Също като КТБ на КГБ!

    Коментиран от #8

    17:37 27.08.2025

  • 3 Съдраха я тази дърава

    17 0 Отговор
    Кражбите могат да се спрат само с висилки

    17:37 27.08.2025

  • 4 Обществени поръчки

    16 0 Отговор
    за свои хора!

    17:38 27.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    В Енергетиката наливаше пари Живков. Откакто го свалиха от власт, от енергетиката само се взема. Нищо не и се дава.

    17:46 27.08.2025

  • 6 Седемте козякливи джуджета:

    7 2 Отговор
    Предлагал приватизация?!
    Жена му да "приватизират", че и него!

    17:50 27.08.2025

  • 7 Анонимен

    5 4 Отговор
    Асен Василев прибра от БЕХ 5 МИЛИАРДА И заминаха незнайно къде Асен Василев е НОД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ

    18:02 27.08.2025

  • 8 Тиквата Борисов

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тази държавна банка":

    Тиквата Борисов и ПееФ разпределят пари от тази банка към приближените си фирми. И точно заради това сегашната герберо-пеевска коалиция с подкрепата на ИТН и мазните бесепари, теглят кредити милиарди след милиарди, които влизат в джобовете им.

    18:10 27.08.2025

  • 9 Владислав Пенев!!

    7 0 Отговор
    Енергетиката е като Банкомат, Дойна Крава, Безочетна Банка! През Енергетикатасе Крадат Милиарди!! ЧАИРА Е ЯРЪК ПРИМЕР ЗА ГОЛЯМО КРАДЕНЕ!!

    18:12 27.08.2025

  • 10 Минчо

    5 2 Отговор
    Тоя пътешественик защо му се дава трибуна.Като какъв се изказва?Когато е в България обикаля студиата да дава акъл.

    18:18 27.08.2025

  • 11 Хмм

    5 1 Отговор
    този го помня как си правеше селфита с пеевски

    18:21 27.08.2025

  • 12 К.К

    3 1 Отговор
    Ще ги спрем като изгоним с камъни и дърве виновните затова, а всички ние много добре знаем кои са. Ако продължаваме да мълчим и траем, още по- лошо ще става, затова спрете да понасяте тази гавра.

    18:25 27.08.2025

  • 13 Жанет

    2 0 Отговор
    Не се ли рестартира основно тази държава нищо няма да се получи.Груба политическа грешка беше повишението на заплатите в полицията.Никоя държава не си позволява това-полуграмотен полицай с шест месеца курс да получава колкото университетски преподавател който е учил 20 години и продължава да учи за да е в крак с новостите в науката.Много груба грешка.Народа мълчи но ще има отзиви на изборите.

    18:29 27.08.2025

  • 14 Пенев казва Колко Много се Краде през

    2 0 Отговор
    Енергетиката! Не Дава Акъл! Но Пролкуратурата Оглушително Мълчи! Ни Чули, ни Видяли! Тази Банка щее Източат Наши фирми и ще Отиде в Кошчето като КТБ!! Узаконено Крадене на Милиарди, като за Последно!! Ще има за Прасетата най много и за Патериците залци от Баницата! После всички тея Мафиоти, ще се разпилеят по Света!!

    18:40 27.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

