Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал

27 Август, 2025 18:09 495 10

  • паскал-
  • обвинение-
  • контрабанда

Предстои Софийската градска прокуратура да прецени дали да внесе искане в съда за постоянен арест

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", научи "По света и у нас". Това става точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

След преглед в столична болница, Паскал е конвоиран до ареста на Националното следствие, тъй като за него е издадено прокурорско постановление за задържане до 72 часа.

Предстои Софийската градска прокуратура да прецени дали да внесе искане в съда за постоянен арест.

Според източници на "По света и у нас" в присъствието на адвокат на Николов е предявено обвинението му за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция.

В нея се твърди, че участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти.

От МВР също не дават информация за екстрадицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще повярваме когато

    9 3 Отговор
    В затвора заедно с Паскал се озове Тиквата и Шиши.

    18:14 27.08.2025

  • 2 Сърбите кога

    7 1 Отговор
    ще ни предадат банкера от КТБ? Плаща ли им?

    18:16 27.08.2025

  • 3 Промяна

    1 0 Отговор
    Дасе разследва докрай и някои да не се крият зад шофьорът си

    Коментиран от #4, #8

    18:19 27.08.2025

  • 4 УжасТ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Човече, имаш ли си на представа колко неграмотно пишеш ?
    Завърши поне 5-ти клас, за да не се излагаш така.

    Коментиран от #5, #6

    18:23 27.08.2025

  • 5 Изкуствен интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "УжасТ":

    Сигурно е чат GPT

    18:28 27.08.2025

  • 6 Даа...

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "УжасТ":

    Той е от тези 🐭, които се разбират с Боко тиквоний .

    "Аз съм npocт и вие сте npocти, затова и се разбираме" - Ту-Туууу

    18:28 27.08.2025

  • 7 АЛЕЛУЯ....

    1 1 Отговор
    ВСИЧКО ТОВА КОЕТО СЕ СЛУЧВА В СЪДЕБНАТА НИ СИСТЕМА Е ОТВРАТИТЕЛНО. КРАДЕШ УБИВАШ МАНИПУЛИРАШ ЛЪЖЕШ РЕКЕТИРАШ И НАКРАЯ СЛЕД ГОДИНИ ТИ ПОВДИГАТ НЕЩО КАТО ОБВИНЕНИЕ. ТИ СИ НЯКЪДЕ НА СВОБОДА ИЛИ ДОМ. АРЕСТ. ЖИВЕЕШ СИ СПОКОЙНО. ЗА МЕН ПОГОВОРКАТА ЖЕЛЯЗОТО СЕ КОВЕ ДОКАТО Е ГОРЕЩО ВАЖИ ЗА ТЕЗИ ГОРЕ ИЗБРОЕНИ. ЗАЩОТО ПОСЛЕ СЕ ЗАБРАВЯ ЗАМИТА И НАКРАЯ НЕВИНЕН ИЛИ МАЛКО ВИНОВАТ. СИСТЕМАТА ЗАКОНИТЕ ХОРАТА ПРОКУРИ СЛЕДСТВИЕ СЪД В БОЛШЕНСТВОТО СА КОРУМПИРАНИ.

    18:33 27.08.2025

  • 8 Нищо няма да се случи

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Нещата могат да потръгнат, само ако Борисов бъде вкаран в затвора.

    Коментиран от #10

    18:35 27.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Тиквата и Шишко го домъкнаха го за да смачкат Кокор и Киро Умния, а чрез тях и ПП ДБ. Води се разследване срещу бившата шефка на митниците и разни пудели, а този ще е основен свидетел. Вижда се от космоса.

    18:40 27.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо няма да се случи":

    В момента тихо, бавно и полека се придвижват Киро и Кокор.

    18:42 27.08.2025

