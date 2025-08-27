Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал

Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", научи "По света и у нас". Това става точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.
След преглед в столична болница, Паскал е конвоиран до ареста на Националното следствие, тъй като за него е издадено прокурорско постановление за задържане до 72 часа.
Предстои Софийската градска прокуратура да прецени дали да внесе искане в съда за постоянен арест.
Според източници на "По света и у нас" в присъствието на адвокат на Николов е предявено обвинението му за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция.
В нея се твърди, че участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.
От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти.
От МВР също не дават информация за екстрадицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще повярваме когато
18:14 27.08.2025
2 Сърбите кога
18:16 27.08.2025
3 Промяна
Коментиран от #4, #8
18:19 27.08.2025
4 УжасТ
До коментар #3 от "Промяна":Човече, имаш ли си на представа колко неграмотно пишеш ?
Завърши поне 5-ти клас, за да не се излагаш така.
Коментиран от #5, #6
18:23 27.08.2025
5 Изкуствен интелект
До коментар #4 от "УжасТ":Сигурно е чат GPT
18:28 27.08.2025
6 Даа...
До коментар #4 от "УжасТ":Той е от тези 🐭, които се разбират с Боко тиквоний .
"Аз съм npocт и вие сте npocти, затова и се разбираме" - Ту-Туууу
18:28 27.08.2025
7 АЛЕЛУЯ....
18:33 27.08.2025
8 Нищо няма да се случи
До коментар #3 от "Промяна":Нещата могат да потръгнат, само ако Борисов бъде вкаран в затвора.
Коментиран от #10
18:35 27.08.2025
9 Данко Харсъзина
18:40 27.08.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Нищо няма да се случи":В момента тихо, бавно и полека се придвижват Киро и Кокор.
18:42 27.08.2025