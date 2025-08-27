Новини
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
  Тема: Войната на пътя

След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа

27 Август, 2025 18:41

Към настоящия момент се извършват процесуални действия

След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В СДВР беше образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност.

Днес в 13.50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в гр. София.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор "Общинска полиция", които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари.

Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Предстои доклад на материалите в прокуратурата.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Гошо

    3 1 Отговор
    Да го фкарат в затвора тоя хайванин. Ша бий хората

    18:43 27.08.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор
    Вече ще бият за неправилно паркиране А за неправилно изпреварване разстрел

    18:45 27.08.2025

  • 3 Сталин

    6 1 Отговор
    Крайно време е и в България да се приеме втората поправка на конституцията както при нашия господар от САЩ и всеки да има право на оръжие и тогава мутрите ще лежат в канавката с изваден мозък

    18:46 27.08.2025

  • 4 Гошо

    4 1 Отговор
    В изпълнение на служебни задължения
    Май-таааа ви скапана
    Тоя офчар софийско новоселски ще олекне с доста кинти
    Бая скоби ще трябва да слага следващите 5 годинки

    18:47 27.08.2025

  • 5 665

    0 0 Отговор
    Изгоре с работа и 10-15 хиляди йоуро. Не трябваше да се застрахова удряйки облечения.

    18:51 27.08.2025

