Важните новини във ФАКТИ на 27.08.2025 г.

27 Август, 2025 22:30 965 2

На място е повикан полицейски екип

Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София ВИДЕО

Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) се сбиха с двама мъже в центъра на София заради опит да бъде премахната поставена скоба.

Нови над 10 млн. лева са изплатени на овощари за пропаднали площи през 2025 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) продължава поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Нови над 10 млн. лв. (10 048 342 лв.) са изплатени на 684 земеделски стопани. Бюджетът по помощта е 32 млн. лв.

Сигнали за задушлива миризма край Несебър

Сигнали на жители на Несебър за потенциална опасност в Бургаския залив в последните седмици предизвикаха хипотези и съмнения.

Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции

Увеличава се капитала на ББР С 4 милиарда лева. Tова реши Министерски съвет на редовното си заседание.

Цеков: Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените, а за повече места за паркиране

Поведението на лицата с пикапа е нарушение на закона. Но бруталната физическа разправа, към която преминава общинският чиновник, е още по-голямо нарушение на закона, а вероятно и престъпление.

1:0 за Румен Радев: Президентът присъства на откриването на завод на "Райнметал" в Германия

Изпълнителният директор на германския концерн "Райнметал" Армин Папергер анонсира, че очаква до три седмици да се подпишат и договори с България за изграждане у нас на фабрики за производство на боеприпаси и барут.

След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа

В СДВР беше образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност.

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал

Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", научи "По света и у нас". Това става точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

Владислав Панев: Как да спрем да наливаме пари в ББР и енергетиката ни?

Още през февруари в бюджета беше записано, че огромни суми ще се похарчат през увеличения на капитала на ББР и енергетиката, като по този начин се заобиколи изискването за 3% дефицит. Така че днешните решения за 4 млрд. лева за банката и 1.5 млрд. за БЕХ не са изненада. Убеден съм, че ще бъдат "инвестирани" неефективно чрез политически натиск.

Променят НВО по математика за 7. и 10. клас

Министерството на образованието и науката публикува две заповеди, с които въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7. и 10. клас още от тази учебна година.

Ураганен вятър и градушка в Кесарево

Вече близо седмица стражишкото село Кесарево е в частично бедствено положение. Причината е ураганен вятър, придружен със силен дъжд и градушка, които нанесоха значителни щети.

Кирил Петков: Новите 4 млрд. лв. за ББР на колко фирми ще бъдат дадени и колко ще са близки до Пеевски и Борисов?

Миналия път, по времето на Борисов, ББР раздаде 1 млрд. лв. на 8 фирми, някои от които имаха връзка с Пеевски.
Въпросът е: този път новите 4 млрд. лв. за ББР – които нашите деца ще трябва да плащат, защото идват от заеми на държавата – на колко фирми ще бъдат дадени и колко от тях ще са свързани с Пеевски и Борисов?
Тези хора гледат на нашите данъци и на данъците на бъдещите поколения като на тяхна собственост. Но, както баба ми казваше: „Не е луд този, който е изял една баница, луд е този, който му я е дал.“
Колко още баници ще им даваме на тези двамата?!
(Снимката е от 2017, а и днес е актуална… за съжаление)

Ревизоро: Водата на Плевен е била замърсена при строителството на "Южен поток"

Водата на Плевен е била замърсена при строителството на газопровода "Южен поток", но е не влязла в града. Това заяви на пресконференция Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите (2020 - 2021 г.) в кабинета "Борисов 3", цитиран от БТА.

Нинова: Засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря

Вижте как през 2022 г. засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря. Разсекретете доклада и кажете истината на хората. Ще ви разкажа една лична история от борбата ми с водната мафия от години наред. Това заяви Корнелия Нинова и допълни:

Потвърдиха ваканциите на учениците: Есенна - 4 дни, Коледна - 12

Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане. Както Просветното министерство първоначално предложи почивни ще са дните от 31 октомври и до 3 ноември включително.

Любослав Костов: 1213 лв. минимална работна заплата не решава въпроса с работещите бедни

Министерството на труда и социалната политика предлага минималната работна заплата от 1 януари догодина да бъде в размер на 1213 лв. или 620,20 евро. Проектът на постановление на Министерския съвет вече е публикуван за обществено обсъждане. Срокът, в който може да бъдат изразявани мнения по него, е 25 септември.

Влак излезе от релсите в Промишлена зона "Искър" в София

Товарен влак излезе от релсите в Промишлена зона "Искър" в София. Инцидентът се е случил на ул. 5010.

Дрогиран шофьор блъсна жена в Бургас

32-годишен мъж от Поморие е блъснал възрастна жена в квартал "Братя Миладинови" в Бургас, съобщи бТВ.

Студентката, скочила от влак край Клисура, е в критично състояние

Инцидент с бързия влак Бургас–София изпрати две млади момичета в болница, след като вчера те скочиха от влак в движение малко след гара Клисура. Пострадалите са 20-годишна българка и 21-годишна полякиня, пътували заедно. 20-годишната студентка е с опасност за живота и е настанена в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. В същото лечебно заведение, но в друго отделение, е приета и нейната приятелка, която също е пострадала при скока.

Прокуратурата и ГДБОП удариха продавачите на фалшиви стоки в „Слънчев бряг“

Районната прокуратура в Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за продажба на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.

Мая Манолова подари водомер на шефа на "Софийска вода"

Процедурата за приемане на общите условия на „Софийска вода“ е незаконна, докато не бъдат премахнати неравноправните клаузи.
„Промените в Общите условия на „Софийска вода“ засягат 2 милиона столичани. Неприемливо е, че нито КЕВР, нито концесионерът, нито Столичният общински съвет проведоха обществено обсъждане, за да попитат хората какво мислят за предложенията на монополиста.“


