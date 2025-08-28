Новини
България »
Сбиването заради поставена скоба: Има още записи от боя, предстои да бъдат изследвани

Сбиването заради поставена скоба: Има още записи от боя, предстои да бъдат изследвани

28 Август, 2025 08:41 1 086 36

  • побой-
  • цгм-
  • служител

Случаят се развива на улица „Дунав“

Сбиването заради поставена скоба: Има още записи от боя, предстои да бъдат изследвани - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Някак абсурдно и неприятно е непрекъснато да променяме закони, а в редица случаи юмручното право да взема превес. Така стана и във вчерашния ден, когато в центъра на София двама мъже и служители на Центъра за градска мобилност се сбиха заради поставена скоба на автомобил.

Случаят се развива на улица „Дунав“. Това посочи бТВ.

На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В този момент към тях се присъединяват двама служители от Центъра за градска мобилност, с които си разменят няколко реплики и започва саморазправа на улицата.

За инцидента от полицията разбират вчера, малко преди 14:00 ч. като получават два граждански сигнала. Но докато екипите им стигнат на място, конфликтът вече е бил преустановен.

„По отношение на това кой е започнал пръв – динамиката е трудно проследима, но физическите удари са нанесени за първи път от служителя на ЦГМ“, заяви пред bTV Стефан Тотев, зам.-началник на 5 РУ.

Всички участници в конфликта са прегледани в различни болнични заведения в столицата и предстоят различни задълбочени изследвания относно състоянието им. Но от полицията уточниха, че нараняванията са леки.

„Има свидетели и очевидци, които са забелязали какво се случва. Разполагаме и с други записи, които са иззети и предстоят да бъдат изследвани детайлно“, каза още Стефан Тотев.

И обясни: гражданите имат претенции за неправомерно поставена скоба, а от своя страна служителите на ЦГМ заявяват, че тя им е поставена правомерно, но опитът на гражданите да демонтират устройството води до ескалация на напрежението – първо с обидни думи, а после и с физическа саморазправа.

Служителят на ЦГМ е задържан за до 24 часа.

bTV потърси и Центъра за градска мобилност, откъдето ни отговориха, че застават твърдо против всякаква форма на агресия и при доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    26 2 Отговор
    дьржавите са измислени да дерат и тормозят хората

    Коментиран от #3, #10

    08:43 28.08.2025

  • 2 мдааа

    30 3 Отговор
    Градската мобилност първи раздаде шамари. Да си бере последствията .Оня човек ,където го светна кво му беше виновен.

    Коментиран от #6, #12, #15

    08:45 28.08.2025

  • 3 мнение от бяла държава

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    България не е държава, а зверилник.

    08:45 28.08.2025

  • 4 гръндж

    18 1 Отговор
    записи от боя, предстои да бъдат изследвани....ИЗСЛЕДВАЙТЕ ГИ В ЛАБОРАТОРИЯ ЗА БАЛАСТНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЗА НАРКОТИКС.ВЗЕМЕТЕ ИМ ПРОБИ! От боята.

    08:45 28.08.2025

  • 5 А не бе

    10 26 Отговор
    Тези наглеци нямат 20 лв да си платят за скобата. Малко им беше боя.

    Коментиран от #24, #27

    08:46 28.08.2025

  • 6 МВР Пикчърс

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "мдааа":

    От тези кадри, пре спокойно скобаджията, може да каже, че голият му е извадил нож. Колегата му ако трябва ще излъже в съда.

    Коментиран от #31

    08:47 28.08.2025

  • 7 защо стигат дотам

    22 1 Отговор
    вдигнаха глобите . а същите кавгаджии дерат и нападат паркиралите . има и свестни кат видят че за 5 минути е спрял и не му обръщат внимание . а има и за 5 сек без смс веднага го глобяват . като на война . то рефлектира върху шофирането . синя и зелена зона не е за по добро . по лошо стана .

    08:47 28.08.2025

  • 8 провинциалист

    17 3 Отговор
    В развитите западни общества отдавна вместо да си бият шамари някой изпозастрелва където когото намери от време на време, например в училища.

    08:47 28.08.2025

  • 9 Даниел

    19 1 Отговор
    Ще е добър пример за обществото,ако след изтичане на мярката е осъден по бързата процедура!!

    08:47 28.08.2025

  • 10 Ъъъъ

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    България е красива държава, но точно хората не стават! Омразата към другия е толкова голяма, че сами се избивате! Няма уважение, няма култура. Няма общество, още по-малко цивилизовано! Всъщност, работата в България ще отива на много по-зле, защото научавате на това и децата си. За тях, това става норма на живот.

    08:49 28.08.2025

  • 11 "ВРАГ НА НАРОДА"

    14 1 Отговор
    ОБИЧАМ ОТЕЧЕСТВОТО, МРАЗЯ МРЪ$НАТА ПО$ТКОМУНИ$ТИЧ€$КА -МУТР€Н$КА"държава" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО(Б$П и КД$)!
    ТОВА СЪС $КОБИТ€ € ПЪЛНА ПРО$ТОТИЯ И НАРУШАВАН€ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ!
    ПРЕМАХВАНЕ НА $КОБИТ€ НЕЗАБАВНО!
    СНИМАЙТЕ КОЛАТА НА НЕПРАВИЛНО ШОФИРАЛИЯТ(БЕЗПЛАТНО ШОФИРАЛИЯТ), ФИШЧ€ТО ЗА ГЛОБАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И ДОСТАТЪЧНО!

    08:49 28.08.2025

  • 12 Ъъъъ

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "мдааа":

    Е па явно е русофил и се е учил от путлера-като ще е война, да удари пръв. Нали така ви учи путлера, да удряте първи. Е хубаво ви е научил.

    08:50 28.08.2025

  • 13 тези хрантутници дето слагат скобите

    18 2 Отговор
    ги мързи да са на нормална работа и се мислят за шерифи боклуците

    Коментиран от #18

    08:50 28.08.2025

  • 14 Момчето

    14 1 Отговор
    голото до кръста да си подбира приятелите! Истински приятел не би избягал настрана, ако и да бъде глобен и набит! Но, то се справи! Може да е някой келеш, но не се даде и на финала се видя, че сгъна наглата мутра, облечена с власт и светла жилетка! А мухала има голям шанс да си потърси солидно обезщетение, понеже бе цапардосан, без да е направил нищо достойно! И какви са тези шматки!? Толкова ли няма едно магазинче наблизо или да си носят акумулаторен флекс и зът-зът, скобата пада, както сме виждали да правят по нормалните момчета! И кой е доносника, който се обажда на мутрите от ЦГМ, щом сопственика на арестуваната кола се появи!?

    Коментиран от #17

    08:51 28.08.2025

  • 15 Абе

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "мдааа":

    Споменал е майката на момчето.

    08:53 28.08.2025

  • 16 Мутренска държава

    14 4 Отговор
    Не е "се сбиха", а мутрата на субстанции ги нападна. Въпросът е, защо общината взе да наема мутри? Отговор, защото сме мутренска държава

    08:54 28.08.2025

  • 17 Абе

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Момчето":

    Тиа верно са некви селтаци, не знаат къ се реже скоба.

    08:55 28.08.2025

  • 18 Ъъъъ

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "тези хрантутници дето слагат скобите":

    Е вие какво искате бе българи? Искате ред и закони, като ви ги наложат, викате до небесата срещу този ред и закони! Искате всеки да спира кой, както и където може ли? Първо, защо тези започват да се опитват да махат скобата, а не се обадят да им я махнат и да си платят?

    Коментиран от #35

    08:56 28.08.2025

  • 19 000000000000000

    11 4 Отговор
    Скобите са незаконни. Това е наследство от престъпното мислене и поведение на криминалните боклуци от СИК и ВИС. Мутрата побойник на служба, не трябва да излиза от затвора докато не се поправи. . Все пак добре е че мутрите нападатели не са застреляни при самозащита.

    Коментиран от #21

    08:56 28.08.2025

  • 20 Мимч

    7 1 Отговор
    Няма скоба под минимум 30 лв....На мен са ми поставяли докато отида до табелата да видя номера и да пусна есемес,ония в случая поставят скоба през това време.След това глоба минимум 30 лв..

    08:58 28.08.2025

  • 21 Ъъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "000000000000000":

    Кое е незаконно? А законно ли е да се спира незаконно?

    Коментиран от #28

    08:58 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ако

    4 0 Отговор
    мислеха за хората и паркирането, нямаше да поставят скоби, а тези щяха да са на терен и да подпомагат, когато някой има проблем с търсенето на свободно място и да събират таксата, а не човекът да губи време за СМС! Гледам в областен град, софийски номер колица и след малко скоба! Не му е познато на човека, помогнете, когато спря, а не след 5 минути скобата! Другите наоколо с местните номера сигурно всичките изрядни?!

    08:59 28.08.2025

  • 24 Мимч

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "А не бе":

    Няма скоба под минимум 30 лв....На мен са ми поставяли докато отида до табелата да видя номера и да пусна есемес,ония в случая поставят скоба през това време.След това глоба минимум 30 лв..

    08:59 28.08.2025

  • 25 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Взели го тренираничък, ама на тия ако заплатата им е заплатата? Сериозно питам.

    Коментиран от #36

    08:59 28.08.2025

  • 26 Здрасти

    0 0 Отговор
    Въртят правят струват, гражданите ги слагат на топа. Ако четат, нека си заведат дело срещу фирмата, не срещу лицето!

    09:01 28.08.2025

  • 27 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А не бе":

    Не те слуша Главата

    09:02 28.08.2025

  • 28 Мутрокрация

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    В мутрокрацията всичко е незаконно, че ако нормалните неща си станат законни, как общините ще дерат хората? Защо в Гърция като ходя на почивка си паркирам, където си искам, без притеснения, че мутрата наета от общината ще дойде да ме бие? Ми щото не са мутренска държава

    Коментиран от #34

    09:03 28.08.2025

  • 29 Гарантирано от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Горд съм, че живея в държава,
    която за Премиер имаше Мутра и Мафиот, управлявал 20 години,
    който в момента отново е премиер, но в Сянка
    и дърпа конците на правителството.
    В такава държава се управлява с
    Юмръчно право!

    Коментиран от #33

    09:03 28.08.2025

  • 30 Задушаващо тръшване

    1 0 Отговор
    Отдавна трябваше да пуснат хилядите подобни клипчета на центъра за градска дебилност в платените ММА онлайн канали. Ще изкарват много повече кинти.

    09:03 28.08.2025

  • 31 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "МВР Пикчърс":

    Достатъчно е да каже, че тариката го е напсувал на майка, а майка му е болна и той страда за нея или пък е наскоро починала и имаме състояние на афект.

    09:04 28.08.2025

  • 32 Коста

    1 0 Отговор
    Е, щом първи са почнали от ЦГМ няма да има развитие

    09:04 28.08.2025

  • 33 Блез Паскал

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Безсилни да дадат
    Сила на Правото,
    ГЕРБ дават
    Право на Силата!

    09:05 28.08.2025

  • 34 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мутрокрация":

    Е, то и в България по селата никой няма да те глоби! Иди спри в столицата на западна държава и виж дали няма да те глобят, ако не си платил! Па опитай и да режеш скобата! А, ако си русофил, ако искаш и в масква спри, да видиш и там дали няма да те глобят, ако не си платил.

    09:07 28.08.2025

  • 35 мнение от бяла държава

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъъ":

    В България законите обслужват единствено мутрите и не са в интерес на обикновения гражданин, а напротив, цели се единствено да бъде унижен и да му се уронва достойнството.

    09:07 28.08.2025

  • 36 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Aлфа Bълкът":

    Питах колко им е заплата, защото коментарът беше дали не вземат колкото шофьорите
    от градския транспорт и го промених. Затова коментарът остана недомислен.

    09:08 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове