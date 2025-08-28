Сбиването заради поставена скоба: Има още записи от боя, предстои да бъдат изследвани

Някак абсурдно и неприятно е непрекъснато да променяме закони, а в редица случаи юмручното право да взема превес. Така стана и във вчерашния ден, когато в центъра на София двама мъже и служители на Центъра за градска мобилност се сбиха заради поставена скоба на автомобил.
Случаят се развива на улица „Дунав“. Това посочи бТВ.
На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В този момент към тях се присъединяват двама служители от Центъра за градска мобилност, с които си разменят няколко реплики и започва саморазправа на улицата.
За инцидента от полицията разбират вчера, малко преди 14:00 ч. като получават два граждански сигнала. Но докато екипите им стигнат на място, конфликтът вече е бил преустановен.
„По отношение на това кой е започнал пръв – динамиката е трудно проследима, но физическите удари са нанесени за първи път от служителя на ЦГМ“, заяви пред bTV Стефан Тотев, зам.-началник на 5 РУ.
Всички участници в конфликта са прегледани в различни болнични заведения в столицата и предстоят различни задълбочени изследвания относно състоянието им. Но от полицията уточниха, че нараняванията са леки.
„Има свидетели и очевидци, които са забелязали какво се случва. Разполагаме и с други записи, които са иззети и предстоят да бъдат изследвани детайлно“, каза още Стефан Тотев.
И обясни: гражданите имат претенции за неправомерно поставена скоба, а от своя страна служителите на ЦГМ заявяват, че тя им е поставена правомерно, но опитът на гражданите да демонтират устройството води до ескалация на напрежението – първо с обидни думи, а после и с физическа саморазправа.
Служителят на ЦГМ е задържан за до 24 часа.
bTV потърси и Центъра за градска мобилност, откъдето ни отговориха, че застават твърдо против всякаква форма на агресия и при доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред.
