Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в студиото на "Здравей, България" по Нова тв.

"Изпратил съм писмо до ресорния еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, което да се превърне в директива, за да се забрани злоупотребата с пътниците. Недопускането на дете на борда на самолет на Ryanair заради надвишен размер на инвалидна количка, всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро", заяви Караджов.

Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията. Последният от тях е отново от летище "Васил Левски - София" - между онкоболна жена, тръгнала за лечение в Италия, и служителите на аеропорта. Спорът възникнал, след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали и не ѝ било позволено да се качи на самолета. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус и пътят ѝ отнема 22 часа.

"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.

Проблемите с атракционите

"Има разпокъсано законодателство по отношение на атракционите. Те не са рискови места, иначе щяха да са забранени. Но на тях трябва да се спазват правила за безопасност. Държавата контролира вида на въжетата, парашутите, както и правоспобността на капитана по парасейлинг, но не и дали конкретните уреди са изправни. Даваме общите правила на безопасност и условията за отваряне на атракцион, не регулираме. В момента опаковаме общо законодателство за безопасността. Няма как да има орган, който да разбира от всички видове атракциони. Предлагаме да се създаде електронен регистър, а изискването за вписване ще бъде налична застраховка за всяко атракционно място. Освен това да има план за безопасност и в декларация да се опишат всички рискове. Преди отваряне на конкретния атракцион, фирми ще проверят дали уредите са изправни. Въвеждаме наказателна отговорност за фиктивен контрол. Предлагаме още лица под 18 години да не могат да карат джетове", подчерта министърът.

По думите му държавните контролни органи продължават да проверяват това, за което отговарят: "Морска администрация" - водните атракциони, ГВА - парашути и парапланери, "Автомобилна администрация" - влакчета, каравани.

Едно от момичетата, скочили от влак край Клисура, е починало, съобщи вицепремиерът.

„За съжаление, изходът за едното дете е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките! Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам, момичетата са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той.

Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас – София в движение малко след гара Клисура.

"Промяната на пазара е поет ангажимент по ПВУ. Аз го изпълнявам, защото той е сключен между България и ЕК. От 6-7 години сме в либерализиран пазар на влаковите превози, но няма желаещи да возят. Държавата харчи 85% от разходите, от билетчетата остават 10-15% - приходи за БДЖ. Разделяме субсидирания сектор на три части, като оставяме една по-голяма, в която оператор с над 6 години опит да работи по основната мрежа. В другите две, които са по-малки, даваме възможност на всички желаещи пътнически жп превозвачи. До момента българските са само три", обясни Караджов.