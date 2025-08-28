Новини
Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

28 Август, 2025

Мерките са предизвикани от няколко случая на недопуснати на борда пътници на нискотарифна компания

Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова

Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в студиото на "Здравей, България" по Нова тв.

"Изпратил съм писмо до ресорния еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, което да се превърне в директива, за да се забрани злоупотребата с пътниците. Недопускането на дете на борда на самолет на Ryanair заради надвишен размер на инвалидна количка, всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро", заяви Караджов.

Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията. Последният от тях е отново от летище "Васил Левски - София" - между онкоболна жена, тръгнала за лечение в Италия, и служителите на аеропорта. Спорът възникнал, след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали и не ѝ било позволено да се качи на самолета. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус и пътят ѝ отнема 22 часа.

"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.

Проблемите с атракционите

"Има разпокъсано законодателство по отношение на атракционите. Те не са рискови места, иначе щяха да са забранени. Но на тях трябва да се спазват правила за безопасност. Държавата контролира вида на въжетата, парашутите, както и правоспобността на капитана по парасейлинг, но не и дали конкретните уреди са изправни. Даваме общите правила на безопасност и условията за отваряне на атракцион, не регулираме. В момента опаковаме общо законодателство за безопасността. Няма как да има орган, който да разбира от всички видове атракциони. Предлагаме да се създаде електронен регистър, а изискването за вписване ще бъде налична застраховка за всяко атракционно място. Освен това да има план за безопасност и в декларация да се опишат всички рискове. Преди отваряне на конкретния атракцион, фирми ще проверят дали уредите са изправни. Въвеждаме наказателна отговорност за фиктивен контрол. Предлагаме още лица под 18 години да не могат да карат джетове", подчерта министърът.

По думите му държавните контролни органи продължават да проверяват това, за което отговарят: "Морска администрация" - водните атракциони, ГВА - парашути и парапланери, "Автомобилна администрация" - влакчета, каравани.

Едно от момичетата, скочили от влак край Клисура, е починало, съобщи вицепремиерът.

„За съжаление, изходът за едното дете е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките! Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам, момичетата са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той.

Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас – София в движение малко след гара Клисура.

"Промяната на пазара е поет ангажимент по ПВУ. Аз го изпълнявам, защото той е сключен между България и ЕК. От 6-7 години сме в либерализиран пазар на влаковите превози, но няма желаещи да возят. Държавата харчи 85% от разходите, от билетчетата остават 10-15% - приходи за БДЖ. Разделяме субсидирания сектор на три части, като оставяме една по-голяма, в която оператор с над 6 години опит да работи по основната мрежа. В другите две, които са по-малки, даваме възможност на всички желаещи пътнически жп превозвачи. До момента българските са само три", обясни Караджов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен циониост

    1 0 Отговор
    Гонете ги тия Раян и на тяхно място да идва S7 на другаря Филев.

    09:28 28.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Колкото драстичното увеличение на глобите за шофьорите намали катастрофите....
    Този чалгар е идиот.

    09:31 28.08.2025

  • 3 да , и за бедежистите

    1 0 Отговор
    25 г е а скачат от прозорците . други обръщат цистерните , тировете се пречкат , а олигарсите дрифтят .

    09:36 28.08.2025

  • 4 име

    1 0 Отговор
    Само бойкот на тия мизерници райънеър!

    09:41 28.08.2025

  • 5 Правилно

    0 0 Отговор
    Така всички нискотарифни авиокомпании ще избягат и ще остане само ТИМ Еър. Така се прави, все пак е национален превозвач.

    09:47 28.08.2025

  • 6 Здрасти

    1 0 Отговор
    "човекът" от НПО отворено общество.

    09:58 28.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гонзо

    1 1 Отговор
    Яяяя какъв хубав тен в хванал баровеца!!!

    10:02 28.08.2025

  • 9 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    А ако стане нещо, недай си боже, Гроздан ли ще отговаря?
    Най добре ще е Наш Гроздан да промени световните правила в авио превозите на пътници .Кого да качват и кого ка свалят

    10:14 28.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Един

    0 2 Отговор
    Този май ще стане за министър... държи се по отговорен и ги дяла такива който шмекеруват.Само така

    10:37 28.08.2025

  • 12 дядо поп

    1 0 Отговор
    Грозданчо грозен , скоро гроздето ще го мачкат за вино и ракия , умната!

    10:49 28.08.2025

  • 13 Неможачите да управляват държавата!

    1 0 Отговор
    Вие сте ПЪЛЕН ПРОВАЛ, тотално се самокомпрометирахте
    от егоизъм алчност и НЕзнание, факт!

    Държавната компания БДЖ ще пуска частни пътически влакове,
    защото некадърниците по високите етажи НЕ ЗНАЯТ и НЕ МОГАТ
    да управляват имуществото на държавата респ. на Българския народ.

    Министре, ти и всичките ти подчинени агенции и агенцийки
    щом не можете да управлявате ефективно отговорно и с перспектива
    България, и така да служите на народа, който ви е пратил да работите
    за благото и просперитета на държавата и българската нация

    ВСИЧКИ ВИЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ, КОИТО СТЕ ПОЛУЧАВАЛИ
    за да служите на народа, а не да давате имуществото и дейностите -
    отговорност на държавата България, да ги давате на
    разни сульовци и пульовци от чужбина, уж "инвеститори",
    а на практика ограбващи българския народ.
    Оставка!
    ВЪРНЕТЕ ВСИЧКИТЕ СИ ЗАПЛАТИ!

    11:01 28.08.2025

