Говори шофьорът от боя със служител на ЦГМ: Те дойдоха нервни, имахме талончета

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност служителя на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София, който беше задържан след побой при инцидент за поставена скоба на автомобил.

Само пред bTV говори един от двамата мъже, решили да свалят ограничителя.

Те са строителни работници в обект на бул. „Дондуков“. Единият разказва, че е получил SMS за поставена скоба. По негово желание не показваме лицето му

„Следователно се обадихме да дойдат от ЦГМ и ги чакахме половин час да дойдат. Те дойдоха нервни. Ние ги питахме защо имаме скоба, като имаме талончета. Едното било застъпено и не се виждало. Имали сме право на два часа, а не на четири“, разказва мъжът.

Обяснява, че миналата седмица отново са били глобени.

„Платихме си скоби и така нататък, ама вече ни писна“, казва още мъжът.

Така вчера решават да вземат нещата в свои ръце.

„Ние им казахме, че ще махнем тази скоба, защото сме в правото си и ще я занесем в Градска мобилност“, разказа мъжът.

По думите му служителят от ЦГМ го е провокирал.

„И ме снима с телефона и ми вика - е сега ще те направя известен в медиите. И с моята лявата ръка посегнах към неговия телефон и го бутнах. Не съм искал да го ударя. Ако исках, щях да го ударя с дясната. Със слизането - на какъв се правиш ти, на тарикат ли? Викам да! И ми удари една глава. Следващият удар е върху колегата ми и от там ние продължихме... така да се каже да се бориме“, казва още мъжът.

„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на Градската мобилност“, каза комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето районно управление.

В позиция от ЦГМ обясниха, че техният служител е бил провокиран, а ако се докаже вината му, ще бъде санкциониран.