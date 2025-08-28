Говори шофьорът от боя със служител на ЦГМ: Те дойдоха нервни, имахме талончета

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност служителя на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София, който беше задържан след побой при инцидент за поставена скоба на автомобил.
Само пред bTV говори един от двамата мъже, решили да свалят ограничителя.
Те са строителни работници в обект на бул. „Дондуков“. Единият разказва, че е получил SMS за поставена скоба. По негово желание не показваме лицето му
„Следователно се обадихме да дойдат от ЦГМ и ги чакахме половин час да дойдат. Те дойдоха нервни. Ние ги питахме защо имаме скоба, като имаме талончета. Едното било застъпено и не се виждало. Имали сме право на два часа, а не на четири“, разказва мъжът.
Обяснява, че миналата седмица отново са били глобени.
„Платихме си скоби и така нататък, ама вече ни писна“, казва още мъжът.
Така вчера решават да вземат нещата в свои ръце.
„Ние им казахме, че ще махнем тази скоба, защото сме в правото си и ще я занесем в Градска мобилност“, разказа мъжът.
По думите му служителят от ЦГМ го е провокирал.
„И ме снима с телефона и ми вика - е сега ще те направя известен в медиите. И с моята лявата ръка посегнах към неговия телефон и го бутнах. Не съм искал да го ударя. Ако исках, щях да го ударя с дясната. Със слизането - на какъв се правиш ти, на тарикат ли? Викам да! И ми удари една глава. Следващият удар е върху колегата ми и от там ние продължихме... така да се каже да се бориме“, казва още мъжът.
„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на Градската мобилност“, каза комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето районно управление.
В позиция от ЦГМ обясниха, че техният служител е бил провокиран, а ако се докаже вината му, ще бъде санкциониран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И цгм
Коментиран от #2
18:25 28.08.2025
2 БИЛО Е НАПУШЕНО
До коментар #1 от "И цгм":МОМЧЕТО С ГЛАВИЧКИТЕ НО НИКОИ НЕ ВЗЕ ПРОБА
18:31 28.08.2025
3 Цгм е част от мафията за рекет и изнудва
18:31 28.08.2025
4 Някой
18:36 28.08.2025
5 Българин
Коментиран от #7, #14, #27
18:38 28.08.2025
6 Сталин
18:45 28.08.2025
7 Тоз пък
До коментар #5 от "Българин":Това да не ти е социализъм. В капитализма не се мисли за блатото на обществото.
Коментиран от #20
18:50 28.08.2025
8 Гост
Коментиран от #11
18:50 28.08.2025
9 Държавните
юнаци.Направо си го почна човечеца ама ако ги отупаш ще пищят и жалят до небесата
18:51 28.08.2025
10 Гошо
18:52 28.08.2025
11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #8 от "Гост":САМО РЕЖЕШ МУ МАНЕРКАТА НА МЯСТО ..ТЕЗИ ТРЯБВА ДА СЕ КОЛЯТ КАТО ПРАСЕТА НА КОЛЕДА..
18:55 28.08.2025
12 Как
18:56 28.08.2025
13 гост
18:57 28.08.2025
14 Ветеран от Протеста
До коментар #5 от "Българин":Тротоарите и улиците са собственост на Софийска община.Щом паркираш в чужда собственост - ще плащаш бе,тарикат !!!Ако аз паркиран в двора на къщата ти ,ще ми искаш ли Наем ???Ще ми искаш !!!А ти що не щеш да плащаш на ЦГМ като паркираш ???
Коментиран от #18, #26, #34
18:58 28.08.2025
15 Софийски
Закривай
19:03 28.08.2025
16 Цвете
19:04 28.08.2025
17 Време е
Коментиран от #25
19:05 28.08.2025
18 Баю
До коментар #14 от "Ветеран от Протеста":Тротоарите и улиците са на софиянци не на общината, администрацията също е на заплата от софиянци, не им е бащиния както си мисли тиквата и фанъкова.
19:08 28.08.2025
19 Много витиевато
19:09 28.08.2025
20 Фирмата,
До коментар #7 от "Тоз пък":През соца, се казваше “ паркинги и гаражи”. Още от 1980 година има платено паркиране, с София ! Тошо монтира апарати, по бул”Стамболийски
19:13 28.08.2025
21 безумието продължава,можете да триете
19:14 28.08.2025
22 Мдааааа
Коментиран от #29
19:16 28.08.2025
23 665
Правили са някакви шмекерии с талончета , останалите балъъци пускаме смс.
Но тъпанарът от Цгм трябва си понесе отговорността . Вместо да слиза на бой, само трябваше да звънне на дежурния в районното. Куките щяха пристигнат за минута.
p.s.
..а радетелите за свободно
паркиране в центъра са кухи тролове на свободна практика.
Коментиран от #33
19:17 28.08.2025
24 Бок
А човека трябва да го съди. Този трябва да влезе в затвора.
Но.. Кой разбойник е влязъл, че и този
19:18 28.08.2025
25 Твърдо
До коментар #17 от "Време е":За съм
19:18 28.08.2025
27 Така е
До коментар #5 от "Българин":Всички плащаме данъци за МПС-та си...
Местни данъци...СВИНЕТКИ...
От къде на къде ще ме дерат де съм си паркирал МПС--то на място де по Закона за движение няма забрана?
Водач съм от половин век
Коментиран от #30
19:19 28.08.2025
28 Център за Градска Дебилност
19:20 28.08.2025
29 Пробват ни
До коментар #22 от "Мдааааа":Първо идват тия от ЦГМ и бият хората по улиците, ако няма реакция, ще дойдат и тия от ТЦК. Кой разбрал, разбрал
19:20 28.08.2025
30 Това е
До коментар #27 от "Така е":Чист...РЕКЕТ
19:22 28.08.2025
31 Тези от ЦГМ
19:25 28.08.2025
32 Тома
19:25 28.08.2025
33 566
До коментар #23 от "665":ДТГН келеш...
19:26 28.08.2025
34 Всичко е на някой!
До коментар #14 от "Ветеран от Протеста":Общината на кого е собственост?
Кога общината си купи улици и тротоари?
С чии пари ги строи?Не са ли това блага платени с пари от данъци?Без значение административното деление и организация България не частна собственост и е на хората.Общината и кмета са прокуристи назначени от софиянци.
19:27 28.08.2025
35 Жалки плъхове
19:29 28.08.2025
36 Иво
19:31 28.08.2025
37 Общински мутри
19:32 28.08.2025
38 пак
19:32 28.08.2025