Говори шофьорът от боя със служител на ЦГМ: Те дойдоха нервни, имахме талончета

28 Август, 2025 18:16 2 164 38

Мъжът обяснява, че миналата седмица отново са били глобени. „Платихме си скоби и така нататък, ама вече ни писна“

Говори шофьорът от боя със служител на ЦГМ: Те дойдоха нервни, имахме талончета - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност служителя на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София, който беше задържан след побой при инцидент за поставена скоба на автомобил.

Само пред bTV говори един от двамата мъже, решили да свалят ограничителя.
Те са строителни работници в обект на бул. „Дондуков“. Единият разказва, че е получил SMS за поставена скоба. По негово желание не показваме лицето му

„Следователно се обадихме да дойдат от ЦГМ и ги чакахме половин час да дойдат. Те дойдоха нервни. Ние ги питахме защо имаме скоба, като имаме талончета. Едното било застъпено и не се виждало. Имали сме право на два часа, а не на четири“, разказва мъжът.
Обяснява, че миналата седмица отново са били глобени.

„Платихме си скоби и така нататък, ама вече ни писна“, казва още мъжът.

Така вчера решават да вземат нещата в свои ръце.

„Ние им казахме, че ще махнем тази скоба, защото сме в правото си и ще я занесем в Градска мобилност“, разказа мъжът.
По думите му служителят от ЦГМ го е провокирал.

„И ме снима с телефона и ми вика - е сега ще те направя известен в медиите. И с моята лявата ръка посегнах към неговия телефон и го бутнах. Не съм искал да го ударя. Ако исках, щях да го ударя с дясната. Със слизането - на какъв се правиш ти, на тарикат ли? Викам да! И ми удари една глава. Следващият удар е върху колегата ми и от там ние продължихме... така да се каже да се бориме“, казва още мъжът.
„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на Градската мобилност“, каза комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето районно управление.

В позиция от ЦГМ обясниха, че техният служител е бил провокиран, а ако се докаже вината му, ще бъде санкциониран.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И цгм

    57 3 Отговор
    ли станаха рекетьори ????? България загива бавно но славно !

    Коментиран от #2

    18:25 28.08.2025

  • 2 БИЛО Е НАПУШЕНО

    48 3 Отговор

    До коментар #1 от "И цгм":

    МОМЧЕТО С ГЛАВИЧКИТЕ НО НИКОИ НЕ ВЗЕ ПРОБА

    18:31 28.08.2025

  • 3 Цгм е част от мафията за рекет и изнудва

    53 3 Отговор
    Изнудване

    18:31 28.08.2025

  • 4 Някой

    32 0 Отговор
    Кмета каза да "оптимизират" приходите.

    18:36 28.08.2025

  • 5 Българин

    41 8 Отговор
    Паркирането трябва да е безплатно навсякъде! Всеки трябва да може да паркира, там където му е удобно!

    Коментиран от #7, #14, #27

    18:38 28.08.2025

  • 6 Сталин

    38 4 Отговор
    Тези от ЦГМ са мутрите на Тиквата,това са същите бандити които навремето бяха ортаци с Тиквата в бизнеса с рекетирането ,тези негодници трябва да се стрелят на място

    18:45 28.08.2025

  • 7 Тоз пък

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Това да не ти е социализъм. В капитализма не се мисли за блатото на обществото.

    Коментиран от #20

    18:50 28.08.2025

  • 8 Гост

    24 1 Отговор
    Безсрамник. И посяга да бие хората тоа чапкънин. Да го укарат сега 3 години у затворо.

    Коментиран от #11

    18:50 28.08.2025

  • 9 Държавните

    26 1 Отговор
    Служителчета сещайте се лапачи и мързели нещо много взеха да се правят на
    юнаци.Направо си го почна човечеца ама ако ги отупаш ще пищят и жалят до небесата

    18:51 28.08.2025

  • 10 Гошо

    26 1 Отговор
    Тоа де не е друсан от ЦГМ? Нещо го избива на стриитфайтър. ДрогЧек има ли направен? Все пак е служебно лице, инцидент е станал.....

    18:52 28.08.2025

  • 11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    САМО РЕЖЕШ МУ МАНЕРКАТА НА МЯСТО ..ТЕЗИ ТРЯБВА ДА СЕ КОЛЯТ КАТО ПРАСЕТА НА КОЛЕДА..

    18:55 28.08.2025

  • 12 Как

    25 1 Отговор
    Тези двамата от ЦГМ трябва да бъдат уволнени дисциплинарно веднага ,а бияча да поседи в затвора поне година! Искали пари да махнат скобата не им дали и налетяли на бой!

    18:56 28.08.2025

  • 13 гост

    3 1 Отговор
    Соломоновско решение на съда.

    18:57 28.08.2025

  • 14 Ветеран от Протеста

    4 22 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Тротоарите и улиците са собственост на Софийска община.Щом паркираш в чужда собственост - ще плащаш бе,тарикат !!!Ако аз паркиран в двора на къщата ти ,ще ми искаш ли Наем ???Ще ми искаш !!!А ти що не щеш да плащаш на ЦГМ като паркираш ???

    Коментиран от #18, #26, #34

    18:58 28.08.2025

  • 15 Софийски

    19 1 Отговор
    Тава не е услуга а рекет на софиянци
    Закривай

    19:03 28.08.2025

  • 16 Цвете

    14 0 Отговор
    А не санкциониран, А ОТСТРАНЕН ЗАВИНАГИ.ТЕ МНОГО СИ ПОЗВОЛЯВАТ И СЕ ДЪРЖАТ ОТВРАТИТЕЛНО. ТОВА НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ. ВСЕКИ ДА СИ ПОНЕСЕ ЗАСЛУЖЕНОТО. ТОВА ЛИ Е ЛИЦЕТО НА ЦГМ??????

    19:04 28.08.2025

  • 17 Време е

    16 0 Отговор
    на тия 240 да им сложим скобите !

    Коментиран от #25

    19:05 28.08.2025

  • 18 Баю

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ветеран от Протеста":

    Тротоарите и улиците са на софиянци не на общината, администрацията също е на заплата от софиянци, не им е бащиния както си мисли тиквата и фанъкова.

    19:08 28.08.2025

  • 19 Много витиевато

    7 0 Отговор
    "По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на Градската мобилност“, каза комисар Стефан Тотев. Физическите удари, рЪзбирш ли, ги започнала мутрата на субстанции, ама динамиката на ситуацията, рЪзбирш ли, била трудно проследима. Ех, това мюлюцюнерите, как я усуквате като суджуци ситуацията, когато имате заповед да усуквате и увъртате. От ден на ден става, държавата срещу народа и непрекъснато се влошава. Пак добре, че не сме народ, а мърша. Или както Левски е писал - Народе!!!

    19:09 28.08.2025

  • 20 Фирмата,

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тоз пък":

    През соца, се казваше “ паркинги и гаражи”. Още от 1980 година има платено паркиране, с София ! Тошо монтира апарати, по бул”Стамболийски

    19:13 28.08.2025

  • 21 безумието продължава,можете да триете

    10 1 Отговор
    Мутрата не трябва да излиза от клетката за говеда. В негов интерес е и на обществото. А скобите са незаконни.

    19:14 28.08.2025

  • 22 Мдааааа

    11 1 Отговор
    Протест до закриването на мутро рекетьорската ЦГМ, те така че си рекетират до безкрайност, и нарочно не строят и паркинги, готова схема за рекет, и оня палячо Терзиев къде се прави на екскурзиант и ръси само тъпотии, що не си изпълнява задълженията

    Коментиран от #29

    19:16 28.08.2025

  • 23 665

    3 4 Отговор
    Бачкаторите разбирам искат цял ден колата им да стои пред обекта. Няма как да стане. .Там е синя зона, 2 пъти по 1 час и чао.
    Правили са някакви шмекерии с талончета , останалите балъъци пускаме смс.
    Но тъпанарът от Цгм трябва си понесе отговорността . Вместо да слиза на бой, само трябваше да звънне на дежурния в районното. Куките щяха пристигнат за минута.

    p.s.
    ..а радетелите за свободно
    паркиране в центъра са кухи тролове на свободна практика.

    Коментиран от #33

    19:17 28.08.2025

  • 24 Бок

    5 1 Отговор
    Няма да бъде санкциониран. Те такива катили им трябват там.
    А човека трябва да го съди. Този трябва да влезе в затвора.
    Но.. Кой разбойник е влязъл, че и този

    19:18 28.08.2025

  • 25 Твърдо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Време е":

    За съм

    19:18 28.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Всички плащаме данъци за МПС-та си...
    Местни данъци...СВИНЕТКИ...
    От къде на къде ще ме дерат де съм си паркирал МПС--то на място де по Закона за движение няма забрана?
    Водач съм от половин век

    Коментиран от #30

    19:19 28.08.2025

  • 28 Център за Градска Дебилност

    7 0 Отговор
    То е ясно от заглавието на фирмата какви работят там. Надошли "на Софията" от села и паланки.

    19:20 28.08.2025

  • 29 Пробват ни

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мдааааа":

    Първо идват тия от ЦГМ и бият хората по улиците, ако няма реакция, ще дойдат и тия от ТЦК. Кой разбрал, разбрал

    19:20 28.08.2025

  • 30 Това е

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    Чист...РЕКЕТ

    19:22 28.08.2025

  • 31 Тези от ЦГМ

    5 0 Отговор
    са тотални мутри. Всички трябва да застанем срещу тях. Узаконени рекетьори.

    19:25 28.08.2025

  • 32 Тома

    4 0 Отговор
    Само като видим врата на служителя разбираме колко е нивото му на интелект-00

    19:25 28.08.2025

  • 33 566

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "665":

    ДТГН келеш...

    19:26 28.08.2025

  • 34 Всичко е на някой!

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ветеран от Протеста":

    Общината на кого е собственост?
    Кога общината си купи улици и тротоари?
    С чии пари ги строи?Не са ли това блага платени с пари от данъци?Без значение административното деление и организация България не частна собственост и е на хората.Общината и кмета са прокуристи назначени от софиянци.

    19:27 28.08.2025

  • 35 Жалки плъхове

    2 1 Отговор
    В ЕС скоби и паяци са незаконни, но местните мутро рекетьори си мислят че са 90 те години на миналия век. Трябва се обърнем към ЕП. Местния де..биляк трябва получи една европейска бухалка най накрая.

    19:29 28.08.2025

  • 36 Иво

    1 1 Отговор
    Имали талонче за час обаче стоят цял ден... но им писнало да си плащат. Много отрепки се навъдиха, за два лева да не се набутат. Излиза, че който си плаща е глупак, обаче глупаците малко, а тарикатите болшинство.

    19:31 28.08.2025

  • 37 Общински мутри

    0 0 Отговор
    Юни месец, синя зона Пловдив, пратен СМС, и все пак глоба! Защо, не е честно... не ги вълнува! И така много други, да си търсели правата в съда... Така че и там ще има опердашени рекетьори:)

    19:32 28.08.2025

  • 38 пак

    0 0 Отговор
    цигани…

    19:32 28.08.2025

