От АПИ припомнят: От 1 септември се променят цените на тол таксите

От 1 септември влиза в сила второто поетапно увеличение на цените на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона, съобщават от Националното тол управление.
С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. беше предвидено изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 г., когато цените бяха актуализирани с 10%. От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.
Пример: ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, то от 1 април до 31 август цената беше 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.
Промени има и в размера на компенсаторните такси, които се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.
Цените на винетките за леките автомобили остават без промяна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 казах
19:32 28.08.2025
2 1488
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
19:36 28.08.2025
3 Гост
19:42 28.08.2025
4 ващата м@м@
Коментиран от #5
19:43 28.08.2025
5 Гост
До коментар #4 от "ващата м@м@":Какви рекетьори бе 50 тона товари за 12 лв преминават, като хуни през територията с 200 няма и една дневна винетка не случайно от винетки за леки коли събират повече пари от тираджиите.
19:47 28.08.2025
6 Къв ЕС кви пет лева
19:48 28.08.2025
7 само
19:57 28.08.2025
8 Строшиха пътищата и къщите на хората
Коментиран от #9
20:05 28.08.2025
9 Халил Христоф
До коментар #8 от "Строшиха пътищата и къщите на хората":явно са поели ангажименти към султана имаче не мога да си го обясня защо при най-кратък, най-бърз, най-предпочитан маршрут и дори монополен маршрут да взимаш най-малко???! 90% от тежко товарният трафик е транзитен от и за Турция
20:17 28.08.2025