От АПИ припомнят: От 1 септември се променят цените на тол таксите

28 Август, 2025 19:28 1 187 9

  • апи-
  • шофьори-
  • промяна-
  • тол такси

Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 г., когато цените бяха актуализирани с 10%. От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.

От АПИ припомнят: От 1 септември се променят цените на тол таксите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От 1 септември влиза в сила второто поетапно увеличение на цените на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона, съобщават от Националното тол управление.
С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. беше предвидено изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 г., когато цените бяха актуализирани с 10%. От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.

Пример: ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, то от 1 април до 31 август цената беше 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промени има и в размера на компенсаторните такси, които се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили остават без промяна.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 казах

    13 2 Отговор
    за коледа ще си раздадът 5 милиона бонуси

    19:32 28.08.2025

  • 2 1488

    10 2 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    19:36 28.08.2025

  • 3 Гост

    6 2 Отговор
    За 12 лв прекосяват залата територия на длъж и на шир.

    19:42 28.08.2025

  • 4 ващата м@м@

    8 6 Отговор
    рекетьори мръсни !!! да ви изсъхнат крадливите ръчички !!!

    Коментиран от #5

    19:43 28.08.2025

  • 5 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "ващата м@м@":

    Какви рекетьори бе 50 тона товари за 12 лв преминават, като хуни през територията с 200 няма и една дневна винетка не случайно от винетки за леки коли събират повече пари от тираджиите.

    19:47 28.08.2025

  • 6 Къв ЕС кви пет лева

    13 1 Отговор
    В центъра на София съществува добре организирана мутро рекетьорска организация под прикритие на ЦГМ, похвати скоби, паяци, бой от мутри,нарочно не построени паркинги с цел редовни приходи, незаконно използване на национална собственост.

    19:48 28.08.2025

  • 7 само

    5 1 Отговор
    нагоре

    19:57 28.08.2025

  • 8 Строшиха пътищата и къщите на хората

    7 1 Отговор
    Трябва да е 500 лв такса.

    Коментиран от #9

    20:05 28.08.2025

  • 9 Халил Христоф

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Строшиха пътищата и къщите на хората":

    явно са поели ангажименти към султана имаче не мога да си го обясня защо при най-кратък, най-бърз, най-предпочитан маршрут и дори монополен маршрут да взимаш най-малко???! 90% от тежко товарният трафик е транзитен от и за Турция

    20:17 28.08.2025

