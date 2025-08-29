Новини
Времето днес, прогноза за петък, 29 август: Слаб вятър, остава слънчево и топло

29 Август, 2025 06:02, обновена 29 Август, 2025 05:08 466 1

Дневните температури ще са предимно между 30° и 35°, в София около 31°

Времето днес, прогноза за петък, 29 август: Слаб вятър, остава слънчево и топло - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През деня вятърът ще е слаб, в Източна България отново до умерен, предаде БНТ. Ще се задържи слънчево.

Дневните температури ще се повишат с 2-3° и ще са предимно между 30° и 35°, в София около 31°.

По Черноморието между 27° и 30°. И там ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето продължава да изисква повишено внимание. Ще бъде умерено, 2-3 бала.

И в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части от север-северозапад. Затоплянето продължава - температурите в курортите следобед ще са от 21° на Алеко до 28° в Банско.

И в събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Температурите ще са с още градус по-високи. Студеният фронт - очакваме го в късния следобед. Вечерта и през нощта срещу неделя ще превали и ще прегърми в Западна България, а през деня в неделя на много места из цялата страна.

По-интензивно в Централна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В началото на новата седмица ще е по-често слънчево, с купеста облачност следобед. В понеделник не са изключени изолирани краткотрайни превалявания.

Вятърът ще отслабне, отново ще се затопля и във вторник максималните температури ще са между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието.


  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:15 29.08.2025

Новини по градове:
