Асен Василев: Има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет

"По случая с Никола Николов – Паскал, няма от какво да се притеснявам. Не го познавам. Това име не ми говори нищо", заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред сутрешния блок на Нова телевизия, цитиран от novini.bg.
По думите му ни очаква тежка политическа есен.
Според Василев има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет.
"Една хубава програма като тази за общините беше опорочена и сега пари се пускат от регионалното министерство само на кметове, които се снимат с Делян Пеевски. Даже спряха да публикуват на кои общини колко средства са получили и какво са поискали", заяви председателят на ПП
"Това правителство ограбва българския народ, искаме да падне. Всеки ден на това правителство ни струва милиарди. Всеки ден вдига инфлацията изкуствено. Вдигнаха с 13% цената на тока, на водата с над 20% на места. Виждате в Плевен какъв проблем има", заяви Асен Василев.
1 Зевс
09:21 29.08.2025
2 лют пипер
09:21 29.08.2025
3 Промяна
09:22 29.08.2025
4 Промяна
09:22 29.08.2025
5 Анонимен
Коментиран от #16
09:24 29.08.2025
6 държавата сме ние
09:24 29.08.2025
7 завод
09:26 29.08.2025
8 Промяна
Коментиран от #10
09:27 29.08.2025
9 рдфве
Коментиран от #11
09:28 29.08.2025
10 Ами не
До коментар #8 от "Промяна":ППДБ поне се опитаха да изкопчат България от лапите на мафията и затова бяха атакувани с всякакви ченгесарски компроматни схеми. Който повтаря опорките на мафията, или е тъп, или е част от мафията.
Коментиран от #17, #22
09:31 29.08.2025
11 оня с коня
До коментар #9 от "рдфве":Мъдро говориш,но не казваш С КОГО ще заместим сегашното Управление щото Държавата не може да остане без Правителство.
Коментиран от #12
09:32 29.08.2025
14 Да така е
09:46 29.08.2025
15 Оракула от Делфи
живота ни няма да е дълъг!
09:47 29.08.2025
16 Мокой
До коментар #5 от "Анонимен":"Този" всъщност наистина се погрижи за българите, особено за пенсионерите, че иначе днес пенсиите щяха да са хептен ниски.
Водещата не бешв на нивото на Василев...
Коментиран от #21
09:50 29.08.2025
17 Промяна
До коментар #10 от "Ами не":По голяма МАФИЯ от назначените от Радев погазване на конституцията рушене грабежи саботажи лъжи огромни невиждани несъмнено виждал ОТ последните 5 години И тези са над българските закони ЗАЩО
09:51 29.08.2025
18 анонимен
09:51 29.08.2025
19 Мънкащият измамник с изцъклен поглед
09:54 29.08.2025
20 Благой от СОФстрой
09:56 29.08.2025
21 Промяна
До коментар #16 от "Мокой":Асен Василев купува гласове с държавни пари открито безнаказано А ПЕНСИИТЕ СЕ ВДИГАТ СЪС СТАЖ ПРОВИЛА ЗАКОНИ ТАКА Е В ЦЕЛИЯТ СВАТ ПЕНСИИ НЕ СЕ ВДИГАТ ЕДНОЛИЧНО БЕЗНАКАЗАНО
10:08 29.08.2025
22 Промяна
До коментар #10 от "Ами не":РАШКОВ откъде е Кой плашеше обикновените българи по селата да не гласуват кой разполагаше полиция кой Рашков комунистически следовател с 19 тоалетни и ОГРОМНИ МИЛИОНИ
Коментиран от #23
10:10 29.08.2025
23 Малии
До коментар #22 от "Промяна":тия работи в ПИК ли ги прочете, много страшно приказваш..
10:15 29.08.2025