Асен Василев: Има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет

29 Август, 2025 09:18 791 23

  • асен василев-
  • алтернативен център-
  • държава-
  • управление-
  • министерски съвет

"Една хубава програма като тази за общините беше опорочена и сега пари се пускат от регионалното  министерство само на кметове, които се снимат с Делян Пеевски. Даже спряха да публикуват на кои общини колко средства са получили и какво са поискали", заяви председателят на ПП

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

"По случая с Никола Николов – Паскал, няма от какво да се притеснявам. Не го познавам. Това име не ми говори нищо", заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред сутрешния блок на Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

По думите му ни очаква тежка политическа есен.

Според Василев има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет.

"Една хубава програма като тази за общините беше опорочена и сега пари се пускат от регионалното министерство само на кметове, които се снимат с Делян Пеевски. Даже спряха да публикуват на кои общини колко средства са получили и какво са поискали", заяви председателят на ПП

"Това правителство ограбва българския народ, искаме да падне. Всеки ден на това правителство ни струва милиарди. Всеки ден вдига инфлацията изкуствено. Вдигнаха с 13% цената на тока, на водата с над 20% на места. Виждате в Плевен какъв проблем има", заяви Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    14 8 Отговор
    Има, ама вие го бетонирахте и му седнахте у скута, забрави ли?

    09:21 29.08.2025

  • 2 лют пипер

    10 7 Отговор
    Има алтернативен център на управление на държавата и той е в джоба на Киро канадския.

    09:21 29.08.2025

  • 3 Промяна

    10 6 Отговор
    Огромни лъжи излязоха от устата на този осъден измамник срещу България Огромни цинични безобразия говореше трепереше от злоба Гнус си

    09:22 29.08.2025

  • 4 Промяна

    7 7 Отговор
    Огромни лъжи излязоха от устата на този осъден измамник срещу България Огромни цинични безобразия говореше трепереше от злоба Гнус си

    09:22 29.08.2025

  • 5 Анонимен

    9 6 Отговор
    Тозисе загрижил за българският народ хахахаха лъжа невиждана Асене кого заблуждаваш

    Коментиран от #16

    09:24 29.08.2025

  • 6 държавата сме ние

    4 1 Отговор
    всеки прави каквото от него зависи . ббр и други откланят пари , прибират и не ги хващат . няма нещо кой знае какво . ако някой управлява терзииски , а друг ес няма за мене значение . от ес добро няма - зелена сделка, електроколи, огромни заеми , цигари и ток двойно , данък смет и джи пи . няма да върви към по добро .

    09:24 29.08.2025

  • 7 завод

    6 2 Отговор
    Асенчо,сложи си вратовръзка,не се прави на недочул!

    09:26 29.08.2025

  • 8 Промяна

    8 4 Отговор
    5 години рушите държавата Саботажници п.ревърнахте изборите в собствен бизнес С кого ще сваляте правителството с Костадинов Слугите на Божков и назначените измамници ли

    Коментиран от #10

    09:27 29.08.2025

  • 9 рдфве

    5 5 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, със другата свиня ограбиха милиардите, а пък вие си чешете кратуните и езиците. Влизахте в сглобки и Не коалиции, изпрахте ги без прах за пране а сега ви плющят през гащите. Няма вода за пиене, няма пътища, изгоря половин България, а 2 те свини си гледат милиардите и ви се подиграват всеки ден какви сте глупаци всичките. Слава на Господ Иисус Христос, дори тези дето се мислят за хитри и че са добре, и те ще си платят сметката накрая. Двете свини ще оглозгат всеки и всичко, ако не бъдат изритани и не направят ресто на всичко. До тогава се стягаите че ще ви скубят и ушите дори.

    Коментиран от #11

    09:28 29.08.2025

  • 10 Ами не

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    ППДБ поне се опитаха да изкопчат България от лапите на мафията и затова бяха атакувани с всякакви ченгесарски компроматни схеми. Който повтаря опорките на мафията, или е тъп, или е част от мафията.

    Коментиран от #17, #22

    09:31 29.08.2025

  • 11 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "рдфве":

    Мъдро говориш,но не казваш С КОГО ще заместим сегашното Управление щото Държавата не може да остане без Правителство.

    Коментиран от #12

    09:32 29.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да така е

    1 1 Отговор
    Да, всички го знаят това. Остава въпроса, какво народните избранници направиха и правят в момента политически и законово , за да предотвратят това. Пълно бездействие и хаус.

    09:46 29.08.2025

  • 15 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Ако живеем с това търпение към корупцията на политиците ни ,
    живота ни няма да е дълъг!

    09:47 29.08.2025

  • 16 Мокой

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    "Този" всъщност наистина се погрижи за българите, особено за пенсионерите, че иначе днес пенсиите щяха да са хептен ниски.
    Водещата не бешв на нивото на Василев...

    Коментиран от #21

    09:50 29.08.2025

  • 17 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ами не":

    По голяма МАФИЯ от назначените от Радев погазване на конституцията рушене грабежи саботажи лъжи огромни невиждани несъмнено виждал ОТ последните 5 години И тези са над българските закони ЗАЩО

    09:51 29.08.2025

  • 18 анонимен

    3 1 Отговор
    Работата е там, че той май е прав!

    09:51 29.08.2025

  • 19 Мънкащият измамник с изцъклен поглед

    2 1 Отговор
    кога Асен Василев ще бъде задържан и вкаран в карцерът за контрабандните канали в Митниците, фалшифицирането на изборите, корупцията в кметствата на ПП, изчезването на парите от резерва и емитирането на 20 милиарда дълг срещу тлъста комисионна.

    09:54 29.08.2025

  • 20 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    Имахме "съсел"Nr.1 а тоа вече е "съсел"Nr.2!!!

    09:56 29.08.2025

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мокой":

    Асен Василев купува гласове с държавни пари открито безнаказано А ПЕНСИИТЕ СЕ ВДИГАТ СЪС СТАЖ ПРОВИЛА ЗАКОНИ ТАКА Е В ЦЕЛИЯТ СВАТ ПЕНСИИ НЕ СЕ ВДИГАТ ЕДНОЛИЧНО БЕЗНАКАЗАНО

    10:08 29.08.2025

  • 22 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами не":

    РАШКОВ откъде е Кой плашеше обикновените българи по селата да не гласуват кой разполагаше полиция кой Рашков комунистически следовател с 19 тоалетни и ОГРОМНИ МИЛИОНИ

    Коментиран от #23

    10:10 29.08.2025

  • 23 Малии

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    тия работи в ПИК ли ги прочете, много страшно приказваш..

    10:15 29.08.2025

