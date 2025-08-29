Новини
Румен Христов: Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците

29 Август, 2025 09:47

Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен. Като цяло водопроводната мрежа е на 60, 70 години с едни много по-лоши като качество тръби тогава. И има нужда от подмяна навсякъде, коментира още лидерът на СДС

Румен Христов: Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен. Като цяло водопроводната мрежа е на 60, 70 години с едни много по-лоши като качество тръби тогава. И има нужда от подмяна навсякъде, но действително случаят в Плевен е много драстичен, заяви в "Денят започва" Румен Христов - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС и председател на СДС.

Не можем да държим сегашният кмет виновен, защото той е от две години и нещо, заяви Христов. Предишният кмет не е бил достатъчно инициативен. Според него гражданите имат право да недоволстват. Заяви, че вижда, че правителството е силно ангажирано с този проблем.

"Създадоха се работни групи. Имаше експертни съвети. Лично премиерът подхвана темата и я след отблизо. Беше създадена междуведомствена работна група. Провеждат се тези сондажи, които се надяваме да приключат скоро".

Според него трябва да се търси максимална бързина, но и качество.

"Когато не осигуряваш питейна вода съвсем основателно всички граждани недоволстват. Да се пуска 2 пъти по два часа е крайно недостатъчно".

Гражданите имат право да протестират и този протест не е политически, смята Румен Христов. Когато нещата не са се случили, както трябва, натискът от гражданите е нещо полезно.

Световната банка казва, че ни трябват 40 милиарда за справяне с водната криза. Родни експерти казват, че са 30 милиарда. Сумата е огромна, заяви Христов и това означава, че "ние не можем да направим всички ремонти за една, две, три години".

Има нужда да се построи нов язовир, каза още той. Но имаме нужда от валежи и сняг, каза той.

"Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците, както твърдят колегите от ПП-ДБ. Доста от язовирите имат нужда от укрепване на стените да запазим водата. Упреците са много от страна опозицията. Въпросът е сега да седнем и да решим".

Парите постоянно недостигат, каза още Христов.

По темата за войната на пътя и фаталните инциденти с атракционите у нас Румен Христов заяви, че "фаталните участъци са завършени".

"Новите шофьори са в основата на големите инциденти. Тук аз виждам и ролята на родителите, които дават супер мощни коли на дете, което е навършило 18 години и е взело книжка преди месец".

Не бива да се случва инцидент, да се случва загуба на човешки животи и тогава да се реагира, каза той. Трябва да има превенция и да се търси решение на проблема предварително, беше категоричен Христов и заяви, че правителството го прави.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ейййййй

    21 0 Отговор
    Как не ти вярвам , а твоите оползотворени ли са , че се притеснявам?!

    Коментиран от #23

    09:49 29.08.2025

  • 2 БОЗА

    20 0 Отговор
    Тъййй...първия излезе на амбразурата...и,къдяй вудътъ питат ората...партия "Един файтон хора" се изока... ;-)

    09:49 29.08.2025

  • 3 Тръбите са етернитови!

    15 1 Отговор
    В тях има забранен азбест!
    Той е канцерогенен!

    Коментиран от #11, #28

    09:50 29.08.2025

  • 4 Симитли

    26 0 Отговор
    Егати и наглеца

    09:50 29.08.2025

  • 5 Тома

    18 0 Отговор
    Точно за това седесето умря ма.

    09:50 29.08.2025

  • 6 Ей, чвор

    17 0 Отговор
    Я не ставай за подигравки! И сам не си вярваш!

    09:51 29.08.2025

  • 7 АЛЛОООО

    15 0 Отговор
    РУМЕНЧО ТИ СИ В 33-ТА ГЛУХА КОЙ ТИ ИСКА МНЕНИЕТО И НИКОЙ НЕ ТЕ БРЪСНЕ ЗА СЛИВА КРОТУВАЙ СИ

    09:51 29.08.2025

  • 8 Радев Чорапа

    3 6 Отговор
    Милиардите отидоха при Боташ!
    Паре нема, действайте!

    09:52 29.08.2025

  • 9 Деций

    11 0 Отговор
    Я дърпай ве смешник,не ходиха ори мой човек да му предлагат да правят схема с негов язовир.,прясно ремонтирани преливник стена и изпоскателен кран.Човека ги изгони.

    09:52 29.08.2025

  • 10 Трол

    12 0 Отговор
    Отишли са в джобовете на шефовете на политиците.

    09:52 29.08.2025

  • 11 А с урана във водата?

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръбите са етернитови!":

    Ко стана?

    09:53 29.08.2025

  • 12 Значи са отишли в други джобове

    13 0 Отговор
    Все тая. Страната се тресе от инциденти невероятна инфлация безпардонност в търговската мрежа безводие пожари но за всичко това няма виновен а на всичкото отгоре той ни натиква в еврозоната в дългова спирала и може би във война че вика и Урсула черешката на тортата.

    Коментиран от #20

    09:54 29.08.2025

  • 13 Град Симитли

    11 0 Отговор
    Не са, не са!
    Щото са в чекмеджета и куфари!

    09:54 29.08.2025

  • 14 лъжливи манипулиращ бръмбар

    14 0 Отговор
    има ли все още наивни избирачи
    да вярват на ментета ви

    Коментиран от #25

    09:56 29.08.2025

  • 15 Обективен

    6 0 Отговор
    Няма герберист на високо ниво който да ме е за седене.

    09:56 29.08.2025

  • 16 зашката

    4 0 Отговор
    памперса на герб

    09:59 29.08.2025

  • 17 Без да искам докладвай

    1 0 Отговор
    Коментар за проверка. Съжалявам.

    09:59 29.08.2025

  • 18 Само !-----

    5 0 Отговор
    Само !-----

    През Задния Вход !

    10:00 29.08.2025

  • 19 Оракула от Делфи

    9 0 Отговор
    Този като винаги , пак се изложи!
    Дали от страх или от неграмотност , да не загуби "едночленната" си партия ,
    разтяга тези " лепкави" лъжи ???

    10:00 29.08.2025

  • 20 Кръговрат !

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Значи са отишли в други джобове":

    Кръговрат !

    На Парите !

    10:01 29.08.2025

  • 21 пери

    10 0 Отговор
    Хем парите били оползотворени, хем не отишли в джобовете на политиците, хем има криза с водата и празни язовири. Е, къде са парите тогава? Няма как да се изпарят. А пък ние вече няма как да се вържем на тия евтини опорки от продажните клакьори на гербавите.
    Пробвай с нещо друго, ама то пък няма смисъл. Каквото и да кажеш...

    10:02 29.08.2025

  • 22 оня с коня

    0 5 Отговор
    Христов казва че Тръбите са на 60-70г ,при това с много по-лошо качество от Сегашното производство.От друга страна Русофилите твърдят че това което ни е оставиб Живков дори не можем да го боядисаме.Последно:Русофилите ли ще послушама и да започваме веднага да Боядисваме,или ще сменяме тръбите като ги обявим за "Социалистически Боклук"?

    Коментиран от #26

    10:03 29.08.2025

  • 23 Бацо Гацов

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ейййййй":

    Политик, и то продажен, казва, че парите не са отишли у политиците. Вервай му.

    10:04 29.08.2025

  • 24 Хмм

    6 0 Отговор
    язовирите бяха дадени от НДСВ на ДПС, затлачиха ги, а някой превърнаха в рибарници, още тогава предупреждаваха, че може да се стигне до безводие

    Коментиран от #31

    10:06 29.08.2025

  • 25 Мъртвите души

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "лъжливи манипулиращ бръмбар":

    Гласуват за тех. Няма кой друг да е. Сами си попълват протоколите както са сметнали. Първо вървят социолозите и казват каквото трябва после комисиите ордордисват резултата. Както каза Дончо ние сме първи вие втори. И в бг така я караме цял живот.

    10:07 29.08.2025

  • 26 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    35 години те се грижат само за заплатите си, премиерът с 8 апартамента, къщи, ниви, хотели, разчитаме още на наследството на Живков,

    10:08 29.08.2025

  • 27 ежко

    2 0 Отговор
    Този пък като какъв се изказва?Като директор на "Язовири и каскади" ли?Знаел той за какво отишли парите и бил сигурен,че никой не бил крал!Ай сифон!Росен -безгласната буква,която ГЕРБ приютиха заради абревиатурата СДС, представляващ един фийтон "стари чанти"!

    10:10 29.08.2025

  • 28 ежко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръбите са етернитови!":

    Само ако се диша!

    10:10 29.08.2025

  • 29 Що не се застреляш бе dебил?

    0 0 Отговор
    "... с едни много по-лоши като качество тръби тогава..."

    10:15 29.08.2025

  • 30 В джобовете не

    0 0 Отговор
    Но в шкафчета , гардероби , имоти , офшорки и т.н.!

    10:16 29.08.2025

  • 31 НДСВ и ДПС и ГЕРБ са едно и също

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Всичко почна от второто правителство на ИК . Някъде около две хилядната година. После НАТО ЕС Шенген Еврозона и коалиция на желающите магистралите язовирите пожарите безводието и всичко останало.

    10:16 29.08.2025

  • 32 Тоя е уникален

    0 0 Отговор
    торен бръмбар

    10:16 29.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

