Румен Христов: Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците

Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен. Като цяло водопроводната мрежа е на 60, 70 години с едни много по-лоши като качество тръби тогава. И има нужда от подмяна навсякъде, но действително случаят в Плевен е много драстичен, заяви в "Денят започва" Румен Христов - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС и председател на СДС.
Не можем да държим сегашният кмет виновен, защото той е от две години и нещо, заяви Христов. Предишният кмет не е бил достатъчно инициативен. Според него гражданите имат право да недоволстват. Заяви, че вижда, че правителството е силно ангажирано с този проблем.
"Създадоха се работни групи. Имаше експертни съвети. Лично премиерът подхвана темата и я след отблизо. Беше създадена междуведомствена работна група. Провеждат се тези сондажи, които се надяваме да приключат скоро".
Според него трябва да се търси максимална бързина, но и качество.
"Когато не осигуряваш питейна вода съвсем основателно всички граждани недоволстват. Да се пуска 2 пъти по два часа е крайно недостатъчно".
Гражданите имат право да протестират и този протест не е политически, смята Румен Христов. Когато нещата не са се случили, както трябва, натискът от гражданите е нещо полезно.
Световната банка казва, че ни трябват 40 милиарда за справяне с водната криза. Родни експерти казват, че са 30 милиарда. Сумата е огромна, заяви Христов и това означава, че "ние не можем да направим всички ремонти за една, две, три години".
Има нужда да се построи нов язовир, каза още той. Но имаме нужда от валежи и сняг, каза той.
"Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците, както твърдят колегите от ПП-ДБ. Доста от язовирите имат нужда от укрепване на стените да запазим водата. Упреците са много от страна опозицията. Въпросът е сега да седнем и да решим".
Парите постоянно недостигат, каза още Христов.
По темата за войната на пътя и фаталните инциденти с атракционите у нас Румен Христов заяви, че "фаталните участъци са завършени".
"Новите шофьори са в основата на големите инциденти. Тук аз виждам и ролята на родителите, които дават супер мощни коли на дете, което е навършило 18 години и е взело книжка преди месец".
Не бива да се случва инцидент, да се случва загуба на човешки животи и тогава да се реагира, каза той. Трябва да има превенция и да се търси решение на проблема предварително, беше категоричен Христов и заяви, че правителството го прави.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ейййййй
Коментиран от #23
09:49 29.08.2025
2 БОЗА
09:49 29.08.2025
3 Тръбите са етернитови!
Той е канцерогенен!
Коментиран от #11, #28
09:50 29.08.2025
4 Симитли
09:50 29.08.2025
5 Тома
09:50 29.08.2025
6 Ей, чвор
09:51 29.08.2025
7 АЛЛОООО
09:51 29.08.2025
8 Радев Чорапа
Паре нема, действайте!
09:52 29.08.2025
9 Деций
09:52 29.08.2025
10 Трол
09:52 29.08.2025
11 А с урана във водата?
До коментар #3 от "Тръбите са етернитови!":Ко стана?
09:53 29.08.2025
12 Значи са отишли в други джобове
Коментиран от #20
09:54 29.08.2025
13 Град Симитли
Щото са в чекмеджета и куфари!
09:54 29.08.2025
14 лъжливи манипулиращ бръмбар
да вярват на ментета ви
Коментиран от #25
09:56 29.08.2025
15 Обективен
09:56 29.08.2025
16 зашката
09:59 29.08.2025
17 Без да искам докладвай
09:59 29.08.2025
18 Само !-----
През Задния Вход !
10:00 29.08.2025
19 Оракула от Делфи
Дали от страх или от неграмотност , да не загуби "едночленната" си партия ,
разтяга тези " лепкави" лъжи ???
10:00 29.08.2025
20 Кръговрат !
До коментар #12 от "Значи са отишли в други джобове":Кръговрат !
На Парите !
10:01 29.08.2025
21 пери
Пробвай с нещо друго, ама то пък няма смисъл. Каквото и да кажеш...
10:02 29.08.2025
22 оня с коня
Коментиран от #26
10:03 29.08.2025
23 Бацо Гацов
До коментар #1 от "Ейййййй":Политик, и то продажен, казва, че парите не са отишли у политиците. Вервай му.
10:04 29.08.2025
24 Хмм
Коментиран от #31
10:06 29.08.2025
25 Мъртвите души
До коментар #14 от "лъжливи манипулиращ бръмбар":Гласуват за тех. Няма кой друг да е. Сами си попълват протоколите както са сметнали. Първо вървят социолозите и казват каквото трябва после комисиите ордордисват резултата. Както каза Дончо ние сме първи вие втори. И в бг така я караме цял живот.
10:07 29.08.2025
26 Ами
До коментар #22 от "оня с коня":35 години те се грижат само за заплатите си, премиерът с 8 апартамента, къщи, ниви, хотели, разчитаме още на наследството на Живков,
10:08 29.08.2025
27 ежко
10:10 29.08.2025
28 ежко
До коментар #3 от "Тръбите са етернитови!":Само ако се диша!
10:10 29.08.2025
29 Що не се застреляш бе dебил?
10:15 29.08.2025
30 В джобовете не
10:16 29.08.2025
31 НДСВ и ДПС и ГЕРБ са едно и също
До коментар #24 от "Хмм":Всичко почна от второто правителство на ИК . Някъде около две хилядната година. После НАТО ЕС Шенген Еврозона и коалиция на желающите магистралите язовирите пожарите безводието и всичко останало.
10:16 29.08.2025
32 Тоя е уникален
10:16 29.08.2025
