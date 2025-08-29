Главният прокурор е бил сезиран за вандалски прояви на шефката на НАП - Велико Търново

Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в старопрестолния град, съобщават от БНР.
Директорката на Приходната агенция във Велико Търново Хрисимира Витанова е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма. Служебната кола е била паркирана пред гаража на Витанова от служител на фирма от Елена, който е зареждал близък магазин.
Потърпевшият е подал сигнал в полицията, която се е отзовала.
От ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство.
Разследването е за повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, съобщиха за БНР от Районната прокуратура.
Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение.
Хрисимира Витанова не е задържана, но и не бе открита за коментар.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #8
11:48 29.08.2025
2 Он ончов
11:51 29.08.2025
3 Ем.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вижте ме,аз съм от НАП и съм от недосегаемите
11:51 29.08.2025
4 Гост
11:52 29.08.2025
5 Арбанаси
Често отскача на кафе при нас
11:52 29.08.2025
6 Трол
11:53 29.08.2025
7 Възpожденец 🇧🇬
Няма и временно изпълняващ по закон. Имаме един узурпатор на кабинета на гл. Прокурор, който е нелегитимен.
Узурпирането на властта от мафията зад пеевски е по същия начин, по който Путлер го направи, а по късно го направиха в Грузия - стъпка по стъпка вървим по пътеката на Грузия.
Коментиран от #10
11:54 29.08.2025
8 Гошо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От друга страна и оня не трябва да спира срещу гараж и защо не е спрял срещу магазина който е зареждал или му е било по кеф да носи стоката пеша
11:54 29.08.2025
9 Ненков
11:55 29.08.2025
10 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":A "евроатлантиците" от ГЕРБ защо помагат на ДСарския внук пеевски ?
11:56 29.08.2025
11 Каква
11:57 29.08.2025
12 Невъзпитана
11:59 29.08.2025
13 Григор
12:00 29.08.2025
14 Пешо
12:02 29.08.2025
15 И тази
12:04 29.08.2025