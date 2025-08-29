Новини
Главният прокурор е бил сезиран за вандалски прояви на шефката на НАП - Велико Търново

Главният прокурор е бил сезиран за вандалски прояви на шефката на НАП - Велико Търново

29 Август, 2025 11:45 783 15

Директорката на Приходната агенция във Велико Търново Хрисимира Витанова е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма. Служебната кола е била паркирана пред гаража на Витанова от служител на фирма от Елена, който е зареждал близък магазин.

Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в старопрестолния град, съобщават от БНР.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, която се е отзовала.

От ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство.

Разследването е за повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, съобщиха за БНР от Районната прокуратура.

Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение.

Хрисимира Витанова не е задържана, но и не бе открита за коментар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    В НАП се изживяват като мутри.

    Коментиран от #3, #8

    11:48 29.08.2025

  • 2 Он ончов

    4 2 Отговор
    Вандалско е да спираш пред гараж. Редовно имаме същия проблем. Пред паркинг с 50 коли рвдовно спират зареждащи магазин. Кой ли ден ще ми падне пердето...

    11:51 29.08.2025

  • 3 Ем.

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вижте ме,аз съм от НАП и съм от недосегаемите

    11:51 29.08.2025

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Еаси, навремето държавните служители бяха тихи, скромни, не можеш да очакваш нищо лошо! А сега, волей! ММА бойци, биткаджия, а тая кака сигурно с ръка или глава и на е джаснала стъклото! Трети дан карате, минимум! Ако пък ни платил данъците, сигурно ви болница ще ти вкара? Две вашите и си готов... Ашколсун!

    11:52 29.08.2025

  • 5 Арбанаси

    4 0 Отговор
    Не е до възпитание,генезисът на гнилостните проявления се коренят в гените й

    Често отскача на кафе при нас

    11:52 29.08.2025

  • 6 Трол

    4 0 Отговор
    Спешно трябва да се разследва съпруга на г-жа Витанова за несправяне със семейните задължения.

    11:53 29.08.2025

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    2 0 Отговор
    В България няма назначен Главен прокурор !
    Няма и временно изпълняващ по закон. Имаме един узурпатор на кабинета на гл. Прокурор, който е нелегитимен.
    Узурпирането на властта от мафията зад пеевски е по същия начин, по който Путлер го направи, а по късно го направиха в Грузия - стъпка по стъпка вървим по пътеката на Грузия.

    Коментиран от #10

    11:54 29.08.2025

  • 8 Гошо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От друга страна и оня не трябва да спира срещу гараж и защо не е спрял срещу магазина който е зареждал или му е било по кеф да носи стоката пеша

    11:54 29.08.2025

  • 9 Ненков

    6 0 Отговор
    Изобщо не е хулиганство с увреждане на имущество. Добре ,че работника не е бил там. Това е само пример на висш номенклатурен административен и партиен кадър към всички живущи наоколо как да се справят със спрели за малко пред имота им ,който е свещен . Те не вярват на служби занимаващи се с това ,защото знаят как те самите си вършат работата . Могат и пример да дават на децата чудейки се защо след това някой близък или самите те са пострадали от действия или бездействия на хора. Ще опрости сега малко от данъка или ще даде дял от "заработваното " и фирмаджията доволен. Само примера към околните остава.

    11:55 29.08.2025

  • 10 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":

    A "евроатлантиците" от ГЕРБ защо помагат на ДСарския внук пеевски ?

    11:56 29.08.2025

  • 11 Каква

    4 0 Отговор
    е тая хулиганка шеф на НОИ ? БЕЗСРАМИЕ ! И още ли не е уволнена въпросната ?

    11:57 29.08.2025

  • 12 Невъзпитана

    3 0 Отговор
    червена селянка вероятно !

    11:59 29.08.2025

  • 13 Григор

    1 0 Отговор
    Сигурно е много неприятно когато ти блокират гаража, но изниква въпросът "ТОВА ЛИ Е НАЧИНЪТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА". Явно госпожата съвсем се е самозабравила и се взема много на сериозно. Манията за величие води до наглост и арогантност. Какво трябва да се направи? Санкция за водачът на автомобила за неправилно спиране и УВОЛНЕНИЕ за госпожата за дребно хулиганство. АКО ТАКИВА ОБРАЗИ КАТО ТАЗИ СА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    12:00 29.08.2025

  • 14 Пешо

    1 0 Отговор
    Изрод

    12:02 29.08.2025

  • 15 И тази

    0 0 Отговор
    агресивна и психически не у ред особа работи с хора и числа , ли ?

    12:04 29.08.2025

