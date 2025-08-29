В София издирват изчезнал мъж

Полицията издирва 65-годишен мъж от София. Следите на Григор Миланов Балчев се губят на 21 август. За последно е видян тогава, след което е напуснал дома си и оттогава няма никаква следа от него. Телефонът му е изключен.
Мъжът е висок 175, слаб и с очила. Близките молят, ако имат някаква информация за него да подадат сигнал в най-близкото районно или да се свършат с тях чрез социалните мрежи ТУК.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъдро в съседната одая
НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОМЕНТАРИИИИ..
Коментиран от #2
12:44 29.08.2025
2 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #1 от "мъдро в съседната одая":Активираха го дебелаците да прави циркове, докато те окрадоха 16,5 млрд. заеми.
Коментиран от #4
12:45 29.08.2025
3 Дано го намерят
- тримата нагли престъпници дали ги намериха?
12:48 29.08.2025
4 Сега им
До коментар #2 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":трябвали 40 МИЛИАРДА , за да се справили с водната криза !
13:01 29.08.2025
5 12340
13:24 29.08.2025
6 667
13:32 29.08.2025