В София издирват изчезнал мъж

Полицията издирва 65-годишен мъж от София. Следите на Григор Миланов Балчев се губят на 21 август. За последно е видян тогава, след което е напуснал дома си и оттогава няма никаква следа от него. Телефонът му е изключен.

Мъжът е висок 175, слаб и с очила. Близките молят, ако имат някаква информация за него да подадат сигнал в най-близкото районно или да се свършат с тях чрез социалните мрежи ТУК.