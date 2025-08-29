Румен Радев е подписал указа за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Президентът подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия. Румен Радев възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

До момента Рашков е временно изпълняващ длъжността. Номинацията му за титуляр беше обявена във вторник пред журналисти от премиера Росен Желязков. Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".

Румен Радев веднага потвърди, че ще одобри предложението, защото МВР е важна институция.

„Гл. ком. Рашков напълно отговаря на изискванията в закона. По време на службата си в МВР той е придобил изключителен професионален опит”, подчерта от своя страна вътрешният министър Даниел Митов.