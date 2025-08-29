Румен Радев е подписал указа за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Президентът подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия. Румен Радев възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.
До момента Рашков е временно изпълняващ длъжността. Номинацията му за титуляр беше обявена във вторник пред журналисти от премиера Росен Желязков. Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".
Румен Радев веднага потвърди, че ще одобри предложението, защото МВР е важна институция.
„Гл. ком. Рашков напълно отговаря на изискванията в закона. По време на службата си в МВР той е придобил изключителен професионален опит”, подчерта от своя страна вътрешният министър Даниел Митов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9
14:36 29.08.2025
2 Ще изгони ли руските шпиони?
14:37 29.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Няма и да чуете, вече се разбраха за МВР, ДАНС и НСО.
14:38 29.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния софиянец
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":На 9 септември всички тръгваме с руски знамена към Маскалия!
Ще бъде много весело!
14:40 29.08.2025
7 Гост
14:48 29.08.2025
8 мнение
Коментиран от #12
14:50 29.08.2025
9 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ТИ ЯВНО СИ БЕЗРАБОТЕН И РАБОТИШ БЕЗДЕЛНИК ПЛАЩАТ ТИ ДА САБОТИРАШ БЪЛГАРИЯ ТЪМНИТЕ СИЛИ ТУК ТИ ПЛАЩАТ
14:57 29.08.2025
10 пеев
15:05 29.08.2025
11 Един
15:12 29.08.2025
12 Един
До коментар #8 от "мнение":Спокойно колега - тоя МИЛИЦИОНЕР не е на ГЕРБ! На Прасевски е!
15:13 29.08.2025
13 Въй
15:14 29.08.2025
14 А бе,
15:17 29.08.2025