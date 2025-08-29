Новини
Румен Радев е подписал указа за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Румен Радев е подписал указа за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

29 Август, 2025 14:35 560 14

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи

Румен Радев е подписал указа за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия. Румен Радев възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.
До момента Рашков е временно изпълняващ длъжността. Номинацията му за титуляр беше обявена във вторник пред журналисти от премиера Росен Желязков. Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".

Румен Радев веднага потвърди, че ще одобри предложението, защото МВР е важна институция.

„Гл. ком. Рашков напълно отговаря на изискванията в закона. По време на службата си в МВР той е придобил изключителен професионален опит”, подчерта от своя страна вътрешният министър Даниел Митов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    В неделя сутрин тръгваме на автопоход от София до Сопот да посрещнем Урсула с руски знамена.Ще бъде много весело.

    Коментиран от #5, #9

    14:36 29.08.2025

  • 2 Ще изгони ли руските шпиони?

    3 3 Отговор
    120 000 нулеви фирми на руските шпиони в територията не развиват никаква дейност!

    14:37 29.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    11 4 Отговор
    Да сте чували дебелия да изрича нещо за мистър Кеш, копринката или Боташ ?
    Няма и да чуете, вече се разбраха за МВР, ДАНС и НСО.

    14:38 29.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    На 9 септември всички тръгваме с руски знамена към Маскалия!
    Ще бъде много весело!

    14:40 29.08.2025

  • 7 Гост

    16 2 Отговор
    Тоя на муцуната му много личи, че не е правилният избор. Поредният слуга на пеефски, който ще прави всичко друго, но не и това, в което ще се закълне да прави, като встъпва в длъжност. Няма оправя тая кочина

    14:48 29.08.2025

  • 8 мнение

    11 2 Отговор
    Сакън, недейте. По-добре без главен секретар, отколкото такъв от ГЕРБ. Там, дето пипне гербаджия, нещата винаги се оплескват.

    Коментиран от #12

    14:50 29.08.2025

  • 9 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТИ ЯВНО СИ БЕЗРАБОТЕН И РАБОТИШ БЕЗДЕЛНИК ПЛАЩАТ ТИ ДА САБОТИРАШ БЪЛГАРИЯ ТЪМНИТЕ СИЛИ ТУК ТИ ПЛАЩАТ

    14:57 29.08.2025

  • 10 пеев

    2 4 Отговор
    Румен радев най некадърния президент.

    15:05 29.08.2025

  • 11 Един

    2 1 Отговор
    айде още един хрантутник - милиционерите в тая държава никога няма да свършат

    15:12 29.08.2025

  • 12 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "мнение":

    Спокойно колега - тоя МИЛИЦИОНЕР не е на ГЕРБ! На Прасевски е!

    15:13 29.08.2025

  • 13 Въй

    3 1 Отговор
    Изглежда този като да има две допълнителни мозъчни гънки освен тази за равновесие. После и него ще трудоустроят в Столична община.

    15:14 29.08.2025

  • 14 А бе,

    1 0 Отговор
    Танто за кукуриго !

    15:17 29.08.2025

