Шестима пострадали, сред които и деца, при две катастрофи на пътя Ботевград-Мездра

Общо шестима души са пострадали при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на пътя между Мездра и Ботевград. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.
Две деца са ранени при катастрофа между тир и лек автомобил. Те са откарани за преглед в лечебно заведение с фрактури на ръцете, а едното от децата има наранявания и по крака. За двете деца няма опасност за живота. Баща им също е пострадал и е прегледан в болнично заведение.
При челен удар между два леки автомобила трима души са пострадали в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те са откарани за преглед в лечебно заведение. Движението в района не е затруднено, съобщиха още от МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шири
Коментиран от #20
15:52 29.08.2025
2 Сила
16:00 29.08.2025
3 адаша
16:00 29.08.2025
4 Челен удар умишлено убийство
Образователен и имуществен ценз. Ми то стана касапница в еврозоната.
Коментиран от #12
16:01 29.08.2025
5 Стенли
Коментиран от #10, #11
16:03 29.08.2025
6 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
16:04 29.08.2025
7 Челен удар е умишлено убийство
Също и за гласуването така. Образователен и имуществен ценз.
Ми то стана касапница откакто сме в еврозоната.
16:06 29.08.2025
8 Селянин
16:08 29.08.2025
9 Докато
16:08 29.08.2025
10 адаша
До коментар #5 от "Стенли":Някои джипита таксуват и телефонно обаждане до тях. Отиваш в кабинета и ти казва - Нали вие ми се обадихте преди два дена? Две такси.
Добре ли е така?
16:09 29.08.2025
11 Абсолютно си прав
До коментар #5 от "Стенли":Има хора не са стъпвали по десет и повече години и им отдържат здравната осигуровка и тя отива при личния лекар. Тогава нищо. Освен това то изобщо не трябва да има такса. Личните лекари не трябва да са задължителни. Трябва всеки който желае да отива при специалист който сам ще изтегли направление. Личните са ненужни за образованите и умните хора. Те са за не умните. Само за децата трябва детски лекари. За възрастните специалисти. Другото е робство.
16:12 29.08.2025
12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #4 от "Челен удар умишлено убийство":ЗА КНИЖКИТЕ НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ ,НО ЗА ГЛАСУВАНЕТО ПО КОНСТИТУЦИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИШАВАН ОТ ПРАВОТО НА ГЛАСУВАНЕ.А НЕГРАМОТНИТЕ СА СЕГА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕШЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИМАШЕ УЧИЛИЩА НАВСЯКЪДЕ ПО СЕЛАТА ДОРИ И ВЪВ РОМСКИТЕ ИЛИ ЦИГАНСКИТЕ МАХАЛИ.А СЕГА ЗАКРИХА ПО СЕЛАТА И МАХАЛИТЕ УЧИЛИЩАТА ДОРИ И ВЪВ ГРАДОВЕТЕ НЯКОЙ.НАЛИ НА ИЗБОРИ ВЪВ РЕПОРТАЖИ НАПРИМЕР ОТ ИЗБОРИТЕ НИ НО ВЪВ ТУРЦИЯ И ЖУРНАЛИСТА ПИТА НЯКОЙ ОТ ГЛАСУВАЩИТЕ ЗА КАКВО ГЛАСУВАТ ТЕ ДОРИ НЕ ЗНАЯТ БЪЛГАРСКИ И НЕ ЗНАЯТ ЗА КАКВО СЕ ГЛАСУВА.ПО СЪМ СЪГЛАСЕН ДА СЕ ЗАБРАНИ ГЛАСУВАНЕТО ВЪВ ЧУЖБИНА КОЙТО ИСКА ДА ГЛАСУВА ДА ДОЙДЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ.А НЕ ЖИВЕЯТ ВЪВ ЧУЖБИНА И ДА НИ ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ ДА НИ УПРАВЛЯВА ВЪВ БЪЛГАРИЯ.
Коментиран от #17
16:13 29.08.2025
13 Ако не учи и не работи няма книжка !
16:20 29.08.2025
14 Възрастните хора и децата
Коментиран от #15
16:24 29.08.2025
15 ПП ДБ
До коментар #14 от "Възрастните хора и децата":имаха предложение, личните лекари да се премахнат. Ама боко, ритна бакърчето, разтури правителството, и туй то. Колко пара, поглъщат само на бройка пациент. Срещу тая пара, насреща кво.
16:44 29.08.2025
16 Данко Харсъзина
16:45 29.08.2025
17 селяк
До коментар #12 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Даже и тия които не моат си напишат имената и те ли? Или тия дето като им дадеш 20 лева гласуват за каквото им се каже без дори да могат да прочетат коя е партията или политика.НЕ НЕГРАМОТНИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРАВО НА ГЛАС..защото в България неграмотните са преобладаващи
16:49 29.08.2025
18 ДрайвингПлежър
Но... важното е да ръкопляскате на МИЛИЦИОНЕРСКИЯ РЕКЕТ и да носите по 100 кинта за глоба, че да не седят шапкарите за алелуята в храсталака!
17:00 29.08.2025
19 Циник
17:01 29.08.2025
20 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "шири":Война по пътищата НЯМА! Просто НЯМА ПЪТИЩА!
Когато разберете това - едва тогава ще се вземат истински мерки! В момента "борбата" е доходоносен бизнес за милиционерските шефове - 250 милиона потъват от вашия джоб в бонуси! Ръкопляскайте! И ще мрете!
17:02 29.08.2025
21 болгарин..
17:08 29.08.2025