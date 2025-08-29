Новини
България »
Шестима пострадали, сред които и деца, при две катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
  Тема: Войната на пътя

Шестима пострадали, сред които и деца, при две катастрофи на пътя Ботевград-Мездра

29 Август, 2025 15:51 1 417 21

  • катастрофа-
  • ботевград-
  • мездра

Движението в района не е затруднено

Шестима пострадали, сред които и деца, при две катастрофи на пътя Ботевград-Мездра - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо шестима души са пострадали при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на пътя между Мездра и Ботевград. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

Две деца са ранени при катастрофа между тир и лек автомобил. Те са откарани за преглед в лечебно заведение с фрактури на ръцете, а едното от децата има наранявания и по крака. За двете деца няма опасност за живота. Баща им също е пострадал и е прегледан в болнично заведение.

При челен удар между два леки автомобила трима души са пострадали в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те са откарани за преглед в лечебно заведение. Движението в района не е затруднено, съобщиха още от МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шири

    14 2 Отговор
    Войната по пътищата ни не спира. За жалост!

    Коментиран от #20

    15:52 29.08.2025

  • 2 Сила

    21 0 Отговор
    Команчите мигрират в търсене на ток и жица ..... кръстосват дивия Северозапад в търсене на плячка !!!

    16:00 29.08.2025

  • 3 адаша

    12 1 Отговор
    С каква средна скорост са се движели?

    16:00 29.08.2025

  • 4 Челен удар умишлено убийство

    16 0 Отговор
    Образователен ценз за вземане на книжка и задължително да ходи на работа ако не е в пенсия. Също и за гласуването така
    Образователен и имуществен ценз. Ми то стана касапница в еврозоната.

    Коментиран от #12

    16:01 29.08.2025

  • 5 Стенли

    16 1 Отговор
    Понеже няма статия за искането на тези така наречени джипитата за увеличаване на таксата ще коментирам тук много ми е чудно като всеки месец ми удържат за здравна осигуровка и аз примерно една година не съм стъпвал при така наречения личен лекар какво става с тези пари които ми удържат и като ми се наложи да отида и пак да давам пари 🤔

    Коментиран от #10, #11

    16:03 29.08.2025

  • 6 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    15 1 Отговор
    ДНЕС НА ЖП ПРЕЛЕЗ МИНАВАМ СЪС КОЛАТА ЛЕКО ЗАЩОТО ИМА НЕРАВНОСТ И ТОЧНО КОЛАТА БЕШЕ НА РЕЛСИТЕ И ЕДИН МЕ ИЗПРЕВАРИ НА ПРЕЛЕЗА.ДОКОЛКОТО ДНАМ НА ЖП ПРЕЛЕЗ Е ЗАБРАНЕНО ИЗПРЕВАРВАНЕТО.НЯМАМ ПРОТИВ ДА МЕ ИЗПРЕВАРВАТ ,СТАЗВАМ СИ ПРАВИЛНИКА И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА СКОРОСТА И АКО ВСЕКИ ГО ПРАВИ НЯМА ДА ИМА КАТАСТРОФИ СЪС ЖЕРТВИ И РАНЕНИ.

    16:04 29.08.2025

  • 7 Челен удар е умишлено убийство

    8 0 Отговор
    Образователен ценз за вземане на книжка и задължително да учи или да работи ако не е в пенсия.
    Също и за гласуването така. Образователен и имуществен ценз.
    Ми то стана касапница откакто сме в еврозоната.

    16:06 29.08.2025

  • 8 Селянин

    12 0 Отговор
    Добре, че новите глоби и многото акции-хранилки оправиха нещата.

    16:08 29.08.2025

  • 9 Докато

    7 1 Отговор
    книжките ги раздават, по системата "явил се - взел", все така ще е. Че и по-зле даже ще става.

    16:08 29.08.2025

  • 10 адаша

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Някои джипита таксуват и телефонно обаждане до тях. Отиваш в кабинета и ти казва - Нали вие ми се обадихте преди два дена? Две такси.
    Добре ли е така?

    16:09 29.08.2025

  • 11 Абсолютно си прав

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Има хора не са стъпвали по десет и повече години и им отдържат здравната осигуровка и тя отива при личния лекар. Тогава нищо. Освен това то изобщо не трябва да има такса. Личните лекари не трябва да са задължителни. Трябва всеки който желае да отива при специалист който сам ще изтегли направление. Личните са ненужни за образованите и умните хора. Те са за не умните. Само за децата трябва детски лекари. За възрастните специалисти. Другото е робство.

    16:12 29.08.2025

  • 12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Челен удар умишлено убийство":

    ЗА КНИЖКИТЕ НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ ,НО ЗА ГЛАСУВАНЕТО ПО КОНСТИТУЦИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИШАВАН ОТ ПРАВОТО НА ГЛАСУВАНЕ.А НЕГРАМОТНИТЕ СА СЕГА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕШЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИМАШЕ УЧИЛИЩА НАВСЯКЪДЕ ПО СЕЛАТА ДОРИ И ВЪВ РОМСКИТЕ ИЛИ ЦИГАНСКИТЕ МАХАЛИ.А СЕГА ЗАКРИХА ПО СЕЛАТА И МАХАЛИТЕ УЧИЛИЩАТА ДОРИ И ВЪВ ГРАДОВЕТЕ НЯКОЙ.НАЛИ НА ИЗБОРИ ВЪВ РЕПОРТАЖИ НАПРИМЕР ОТ ИЗБОРИТЕ НИ НО ВЪВ ТУРЦИЯ И ЖУРНАЛИСТА ПИТА НЯКОЙ ОТ ГЛАСУВАЩИТЕ ЗА КАКВО ГЛАСУВАТ ТЕ ДОРИ НЕ ЗНАЯТ БЪЛГАРСКИ И НЕ ЗНАЯТ ЗА КАКВО СЕ ГЛАСУВА.ПО СЪМ СЪГЛАСЕН ДА СЕ ЗАБРАНИ ГЛАСУВАНЕТО ВЪВ ЧУЖБИНА КОЙТО ИСКА ДА ГЛАСУВА ДА ДОЙДЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ.А НЕ ЖИВЕЯТ ВЪВ ЧУЖБИНА И ДА НИ ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ ДА НИ УПРАВЛЯВА ВЪВ БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #17

    16:13 29.08.2025

  • 13 Ако не учи и не работи няма книжка !

    7 0 Отговор
    Поне да има образование да учи и да работи. Да се въведе психотест. Възраст 21 години минимум. Също и за гласуване да има образователен и имуществен ценз . Относно личните лекари да отпаднат за който не желае да може да отиде при специалист по своя воля. Какво е това поробване което е сега. Не е правилно изобщо да иска такса че и две.

    16:20 29.08.2025

  • 14 Възрастните хора и децата

    5 1 Отговор
    Не е редно задължително да са при някакъв задължителен личен лекар. Децата страдат от детски инфекции и трябва да се лекуват директно при детски лекари. Възрастните при специалисти. Може да има общо практикуващи лекари но по желание. Това което е сега е диктатура.

    Коментиран от #15

    16:24 29.08.2025

  • 15 ПП ДБ

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Възрастните хора и децата":

    имаха предложение, личните лекари да се премахнат. Ама боко, ритна бакърчето, разтури правителството, и туй то. Колко пара, поглъщат само на бройка пациент. Срещу тая пара, насреща кво.

    16:44 29.08.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Повишиха глобите драстично и катастрофите намаляха.

    16:45 29.08.2025

  • 17 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Даже и тия които не моат си напишат имената и те ли? Или тия дето като им дадеш 20 лева гласуват за каквото им се каже без дори да могат да прочетат коя е партията или политика.НЕ НЕГРАМОТНИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРАВО НА ГЛАС..защото в България неграмотните са преобладаващи

    16:49 29.08.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Какъв път бе? Миналата седмица минавах... абсолютно безобразие!
    Но... важното е да ръкопляскате на МИЛИЦИОНЕРСКИЯ РЕКЕТ и да носите по 100 кинта за глоба, че да не седят шапкарите за алелуята в храсталака!

    17:00 29.08.2025

  • 19 Циник

    1 0 Отговор
    Тази отсечка е поредната хранилка на ГЕРБ и АПИ. Дреме им, че хората ще се избият. Камиони, тирове и коли са натикани в някакви супер тесни пътища за да може Бойко да напълни поизпразнилите се чекмеджета. Честита ви демокрация, сами си го избираме!

    17:01 29.08.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "шири":

    Война по пътищата НЯМА! Просто НЯМА ПЪТИЩА!
    Когато разберете това - едва тогава ще се вземат истински мерки! В момента "борбата" е доходоносен бизнес за милиционерските шефове - 250 милиона потъват от вашия джоб в бонуси! Ръкопляскайте! И ще мрете!

    17:02 29.08.2025

  • 21 болгарин..

    0 0 Отговор
    Скоростно депутати да се съберат и да менкат здпп..скороста по скоростния път мездра-ботевград да стане-70км/ч..

    17:08 29.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове