Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България

29 Август, 2025 18:08 775 6

  • паскал-
  • цигари-
  • контрабанда

Ето как се стигна до този развой

Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти. В интервю за "По света и у нас" Марин Марковски - адвокатът на обвиняемия - каза, че Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието, с която е пожелал да бъде екстрадиран у нас.

Това обобщи БНТ.

В рамките на една година две съдебни инстанции - първо Висшият съд на Белград, а след това и Апелативният съд одобряват молбата на българската прокуратура и дават зелена светлина за екстрадицията на Никола Николов - Паскал. Казусът стига до министъра на правосъдието в Белград, който има последната дума.

Димитър Марковски, адвокат на Никола Николов - Паскал:
Инициативата за срочното прибиране на г-н Николов е изхождала от него и неговите защитници, за да не се разтакава процесът по неговото предаване, той си е оттеглил това искане пред министъра и е заявил, че желае незабавно да бъде предаден на българските власти. За да може да участва в това наказателно производство, което се развива тук.

Адвокат Марковски потвърди, че вчера в Антикорупционната комисия Никола Николов е дал кратки обяснения в качеството му на обвиняем. Предстои както Паскал, така и неговият защитник да се запознаят със събраните до момента доказателства по разследването.

Димитър Марковски, адвокат на Никола Николов - Паскал:
Предвиждате ли, след като се запознаете подробно с материалите, да дадете допълнителни обяснения и по този начин да съдействате на разследването?
Да, най-вероятно такава процесуална реакция ще имаме с него. Искам да се запозная с всички материали по досъдебното производство и вече, ако е необходимо, ще допълним обясненията, които сме дали.

Оказа се, че освен за участие в организирана престъпна група, както и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение.

Димитър Марковски, адвокат на Никола Николов - Паскал: За държане на акцизна стока, което е свързано именно с обвинението за контрабанда. Т.е. имаме вторични обвинения и основно за участие в организирана престъпна група.

Според Марковски, повдигнатите обвинения съвпадат изцяло с тези за задочното привличане на Паскал и посочените в Молбата за екстрадиция, изпратена до сръбските власти. Тезата на защита е, че Николов не се укривал от правосъдието, а се е лекувал в Белград от лятото на миналата година.

"Господин Николов заминава около 15 дни преди акцията "Митници", в която е задържана шефката г-жа Банкова, г-н Коцев и преди привличането на тези други участници в т.н. "група", според прокуратурата. Затова аз смятам, че той не е беглец и не е човек, който се укрива от правоохранителните органи в България. Аз разбирам, че около името на г-н Николов се изгражда някаква митология, но искам да ви кажа, че той е един човек, който е на не малка възраст, на 64 години е, с доста тежки и сериозни здравословни проблеми".

Паскал и адвокатът му са представили всички документи за лечението в Белград от лятото на миналата година до деня на екстрадицията му е нас.

Източник: bntnews.bg


България
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 цветно за приматите

    8 2 Отговор
    Бойко и Пеевски са големите риби.Паскал е като цаца пред тях.

    18:10 29.08.2025

  • 2 Пич

    8 1 Отговор
    Въобще не четете тези глупости ! Завърнал се е заради постигната договорка. Този ако си отвори устата , от целият политически спектър ще го закъсат. Така че го довлякоха за да може съда да установи че няма доказателства за престъпление!!!

    18:11 29.08.2025

  • 3 Сталин

    5 2 Отговор
    И аз на неговото място ще искам да ме върнат в България,България е рай за криминалните и още повече ортаците са на власт и съдебната система на първо място защитава бандитите

    18:14 29.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Идват избори и ще го ползват срещу ПП и ДБ.

    18:15 29.08.2025

  • 5 Ддд

    0 0 Отговор
    Някой вярва ли на Марковски?
    Чак на трета инстанция Паскал бил поискал да го екстрадират. Лежа 4 месеца в ареста в Сърбия, но не поиска екстрадация.

    18:44 29.08.2025

  • 6 БОЮ 20те процента

    0 0 Отговор
    шиши ,тоя е шматка пред нас

    18:45 29.08.2025

