Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България

Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти. В интервю за "По света и у нас" Марин Марковски - адвокатът на обвиняемия - каза, че Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието, с която е пожелал да бъде екстрадиран у нас.

Това обобщи БНТ.

В рамките на една година две съдебни инстанции - първо Висшият съд на Белград, а след това и Апелативният съд одобряват молбата на българската прокуратура и дават зелена светлина за екстрадицията на Никола Николов - Паскал. Казусът стига до министъра на правосъдието в Белград, който има последната дума.

Димитър Марковски, адвокат на Никола Николов - Паскал:

Инициативата за срочното прибиране на г-н Николов е изхождала от него и неговите защитници, за да не се разтакава процесът по неговото предаване, той си е оттеглил това искане пред министъра и е заявил, че желае незабавно да бъде предаден на българските власти. За да може да участва в това наказателно производство, което се развива тук.

Адвокат Марковски потвърди, че вчера в Антикорупционната комисия Никола Николов е дал кратки обяснения в качеството му на обвиняем. Предстои както Паскал, така и неговият защитник да се запознаят със събраните до момента доказателства по разследването.

Димитър Марковски, адвокат на Никола Николов - Паскал:

Предвиждате ли, след като се запознаете подробно с материалите, да дадете допълнителни обяснения и по този начин да съдействате на разследването?

Да, най-вероятно такава процесуална реакция ще имаме с него. Искам да се запозная с всички материали по досъдебното производство и вече, ако е необходимо, ще допълним обясненията, които сме дали.

Оказа се, че освен за участие в организирана престъпна група, както и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение.

Димитър Марковски, адвокат на Никола Николов - Паскал: За държане на акцизна стока, което е свързано именно с обвинението за контрабанда. Т.е. имаме вторични обвинения и основно за участие в организирана престъпна група.

Според Марковски, повдигнатите обвинения съвпадат изцяло с тези за задочното привличане на Паскал и посочените в Молбата за екстрадиция, изпратена до сръбските власти. Тезата на защита е, че Николов не се укривал от правосъдието, а се е лекувал в Белград от лятото на миналата година.

"Господин Николов заминава около 15 дни преди акцията "Митници", в която е задържана шефката г-жа Банкова, г-н Коцев и преди привличането на тези други участници в т.н. "група", според прокуратурата. Затова аз смятам, че той не е беглец и не е човек, който се укрива от правоохранителните органи в България. Аз разбирам, че около името на г-н Николов се изгражда някаква митология, но искам да ви кажа, че той е един човек, който е на не малка възраст, на 64 години е, с доста тежки и сериозни здравословни проблеми".

Паскал и адвокатът му са представили всички документи за лечението в Белград от лятото на миналата година до деня на екстрадицията му е нас.

Източник: bntnews.bg