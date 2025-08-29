Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас

4-годишно дете пострада при пътен инцидент в Бургас. Инцидентът е станал около 17:40 ч. на ул. "Осогово" №22 в кв. "Победа", посочи БНТ.
Автомобилът е управляван от 21-годишен шофьор, който се движил на заден ход и блъснал 4-годишно момченце от квартала. Детето е откарано от близките си в УМБАЛ-Бургас в контактно състояние.
Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:15 29.08.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #6
21:18 29.08.2025
3 Сатана Z
21:21 29.08.2025
4 Питам
Коментиран от #7
21:33 29.08.2025
5 да да
21:37 29.08.2025
6 Там
До коментар #2 от "Сатана Z":са цветнокожите събратя. Потомци на голямата Мечка.
21:45 29.08.2025
7 Явно
До коментар #4 от "Питам":не си ходил там и из Бургас . Това е престижния квартал на Българските индианци.
21:48 29.08.2025