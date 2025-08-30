Авария в изпарителни инсталации на търновско предприятие вдигна на крак пожарната

Авария в три изпарителни инсталации за сушене на дървесина на площадката на предприятието „Кроношпан“ е възникнала снощи, съобщиха от пресцентъра на община Велико Търново, предаде БТА.

Няма възникнал пожар – пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладяна.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На място също е заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев, както и главният инженер на общината Динко Кечев. Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари, увериха от пожарната.