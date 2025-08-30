Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ.
Защо никой дума не обелва за това? Има ли опозиция в този парламент? Никой ли не ги чете тези доклади? Публикувам го тук. Вижте числата. Те не лъжат, както управляващите го правят всеки ден.
За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.
Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи. Тези фалшификатори на избори, некадърници и крадци ще довършат държавата. Цяла година се карат само за разпределяне на порции и постове, привилегии, коли, охрана, заплати.
Всеки ден, в който стоят във властта е фатален за бъдещето на България. Както сто пъти съм казвала: изпуснаха икономиката. Смазаха я с некомпетентност, рекет и кражби.
Само нов мощен икономически план може да ни извади от спиралата, в която ни вкараха и ни влече към дъното. Но първото условие е това мнозинство и правителство да бъде отстранено и нови, умни и смели хора да поемат управлението на страната.
кури
13:06 30.08.2025
Виж сега,
До коментар #1 от "кури":Нинова е по пич от всички които се въргалят в политиката. Нито простата Тиква, нито Мазното момче, а да не говорим за мазните бесепари, не може да се мери с интелекта на тази жена.
13:09 30.08.2025
тая
До коментар #2 от "Виж сега,":още ли не е в затвора бе?
Боташ ко
До коментар #2 от "Виж сега,":Май бъркаш интелект с интерес!
Добре дошли в Еврозоната глупаци!
защото дългът ще се изплаща от хората - данъци които ще вдигат.., а 80 мрд. лв. валутните резерви, чиято задача в момента е да поддържат валутния борд чрез покритие на лева, ще заминат за ЕЦБ и украйна.
честито!
честито!
Асен Василев е виновен
Ама и корни е като боко - Аз, аз, аз ... а сте кръгла нула, само крадете.
Нека
13:15 30.08.2025
Мурни
Истината е нужна
Плаче на чужди гробища!!!
СТРАШНОТО И ПРЕСТЪПНО Е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МИЛИАРДИТЕ КЪМ "наши" фирми И КРАЖБАТА ИМ!!!
тая червена бабичка
Всичко е истина младеж!
До коментар #13 от "тая червена бабичка":1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.
ти па
До коментар #13 от "тая червена бабичка":От колкото млади неграмотни нацисти. Не мислиш ли така?
13:25 30.08.2025
Абе нали
13:26 30.08.2025
а лъжа ли е
До коментар #15 от "Всичко е истина младеж!":че тая червена утайка участва активно и то доказано в разграбването на България та да се стигне до това положение но понеже червените кхмери не зачитат човешкия живот и нямат нищо свято има наглостта да излиза пред хората и да се прави на жертвената геновева...
УРА,, УРА
13:27 30.08.2025
Пълен погром е в България
Сталин
13:30 30.08.2025
Еврогария приключи
ЕДГАР КЕЙСИ
13:31 30.08.2025
Офшорка
13:33 30.08.2025
Необяснима позиция на Президента
13:35 30.08.2025
оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
13:36 30.08.2025
всички
13:38 30.08.2025
Стига писа глупости бре мушмул
До коментар #12 от "Истината е нужна":Ще видиш ти едно РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МИЛИАРДИ КЪМ "наши" фирми ама на куково лято. Аз ще ти кажа какво ще видиш. Замръзяване на доходите поне до 2035. Това ще видиш. Когато ЕЦБ ти одобрява бюджета нещо друго ли очакваш ? Нали точно за това сега оправят държавните кърлежи щото прекрасно го знаят
13:41 30.08.2025
По интересната тема е друга младежи
Че:
13:43 30.08.2025
13:43 30.08.2025
Пешо Волгата - 4 хилядник
13:46 30.08.2025
Няма събуждане верно колеги ....
13:47 30.08.2025
кака кури
13:50 30.08.2025
Коментираме личноста на Нинова
Вероятно защото е прекрасно
13:55 30.08.2025
да търси правда и да критикува
До коментар #39 от "Коментираме личноста на Нинова":има право само тоя който е допринесъл с нещо за България или поне не е участвал дейно в разграбването и като тая карикатура на снимката!
13:56 30.08.2025
"Държавното управление"
13:58 30.08.2025
Лошото обаче е, че май нищо вече не
13:59 30.08.2025
И кой според теб
14:02 30.08.2025
Кака Корни
14:02 30.08.2025
Сийчето
14:03 30.08.2025
ЕДГАР КЕЙСИ
14:05 30.08.2025
Мефистофел
До коментар #25 от "Еврогария приключи":Къде ги четеш тези простотии, или си копейка и си ги фантазираш? Нещо да кажеш за Шенген?
14:06 30.08.2025
Още никой не е казал
Шоп
До коментар #51 от "Още никой не е казал":България е безценна, особено за хората, които се чувстват българи!
14:12 30.08.2025
да помислим
1. Нова вълна емигранти и спад на населението с 1 милион
2. Живот в напълно нефинансирана държава с перманентна липса на валута / колкото и да е слаба тя заради инфлацията/.
Справка - Зимбабве
3. Обществен сблъсък.
4. Срив на всички пазари. партаментчетата пак ще вървят по 20к в зелено.
Искаме ли го?
Иначе, това че тия хайдуци само грабят. не го одобрявам.
ти па
До коментар #56 от "гледай си картофите и не умувай":Имаш ли идея какво са за ЕЦБ няколко милиарда?
Абсолютно нищо не са.
ЕЦБ и ФЕД изтриват трилиони ликвидност при затягане без да им мигне окото.
Създават ги по същия нячин когато им трябват.
ХАХАХА😂
14:18 30.08.2025
изтриват те...
До коментар #59 от "ти па":Чии пари изтриват? Колко е собственият капитал на ЕЦБ? А?
ти па
До коментар #62 от "изтриват те...":
Освен това системата включва всички ЦБ на ЕЗ. Както е ФЕД. Това не е една банка.
Хал хабер си нямаш от нищо пич. Коментирай Гигант Хасково. или Симитли Атлетик по-добре
66 менда
14:27 30.08.2025
67 Виж кво смешко
До коментар #64 от "ти па":приходната част на ЕЦБ
основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви..... а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен... Аз обаче те питах колко е собственият капитал на ЕЦБ ? Знаеш ли или НЕ
14:30 30.08.2025
68 Някой
Имали сме и по катастрофални данни за състоянието на държавата, беше през 1996 т. при управлението на, БСП са премиер Жан Виденов.
Еднакво не харесвам ГЕРБ, БСП, ДПС, ИТН, "Възраждане" ... Не харесвам също и ППДБ, но по-малко от гореизброените.
Напоследък съм от негласуващите, просто няма за кой. Като се появи някой читав кандидат депутати ще отида да гласувам.
Силно искам броя на депутатиге да се намали до 120-140 и смесена избирателна система, половината депутати ги избираме мажоритарно, другата половина пропорционално.
Искам два парламента, единият се занимава само със законите приемането им и промяна им, а другият с правителството назначаване и освобождаване., приемане на цюджет ... Като мандатите на депутатите са 4 годишни на всеки 2 години ива избори. Тази година гласуваме за единия парламент, след 2 години да другия.
14:31 30.08.2025
69 Виж кво смешко
До коментар #64 от "ти па":В края на 2024 г. нетният собствен капитал на ЕЦБ възлизаше на под 50,0 млрд. евро (Графика 11 и Таблица 2). Това е с 5,4 млрд. евро повече спрямо края на 2023 г. поради увеличението на сметките за преоценка, главно в резултат от повишаването на пазарната цена на златото в евро през 2024 г. и поскъпването на щатския долар спрямо еврото. Полученото в резултат на това увеличение на нетния собствен капитал на ЕЦБ беше неутрализирано от понесената загуба през 2024 г. и намалението на внесения капитал след петгодишната корекция на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, която влезе в сила на 1 януари 2024 г. и доведе до намаляване теглото на НЦБ от еврозоната (които внасят изцяло своя дял
14:33 30.08.2025