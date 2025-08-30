Новини
Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

30 Август, 2025

  • корнелия нинова-
  • бнб-
  • доклад-
  • еврозона

Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи

Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ.

Защо никой дума не обелва за това? Има ли опозиция в този парламент? Никой ли не ги чете тези доклади? Публикувам го тук. Вижте числата. Те не лъжат, както управляващите го правят всеки ден.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи. Тези фалшификатори на избори, некадърници и крадци ще довършат държавата. Цяла година се карат само за разпределяне на порции и постове, привилегии, коли, охрана, заплати.

Всеки ден, в който стоят във властта е фатален за бъдещето на България. Както сто пъти съм казвала: изпуснаха икономиката. Смазаха я с некомпетентност, рекет и кражби.

Само нов мощен икономически план може да ни извади от спиралата, в която ни вкараха и ни влече към дъното. Но първото условие е това мнозинство и правителство да бъде отстранено и нови, умни и смели хора да поемат управлението на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 64 гласа.
  • 1 кури

    15 26 Отговор
    техноимпекс КОГА?????

    Коментиран от #2

    13:06 30.08.2025

  • 2 Виж сега,

    75 13 Отговор

    До коментар #1 от "кури":

    Нинова е по пич от всички които се въргалят в политиката. Нито простата Тиква, нито Мазното момче, а да не говорим за мазните бесепари, не може да се мери с интелекта на тази жена.

    Коментиран от #4, #5, #11

    13:09 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тая

    18 33 Отговор

    До коментар #2 от "Виж сега,":

    още ли не е в затвора бе?

    13:12 30.08.2025

  • 5 Боташ ко

    13 24 Отговор

    До коментар #2 от "Виж сега,":

    Май бъркаш интелект с интерес!

    13:12 30.08.2025

  • 6 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    64 5 Отговор
    Ами много просто,
    защото дългът ще се изплаща от хората - данъци които ще вдигат.., а 80 мрд. лв. валутните резерви, чиято задача в момента е да поддържат валутния борд чрез покритие на лева, ще заминат за ЕЦБ и украйна.

    честито!

    13:14 30.08.2025

  • 7 Асен Василев е виновен

    29 6 Отговор
    Ама той Асен Василев ги предупреждаваше тези неща още с приемането на бюджета и обясни положението с цифри преди няколко ден по БОВА, въпреки, че миcциpkaта се опитваше да го заглуши и да му вмени вина .
    Ама и корни е като боко - Аз, аз, аз ... а сте кръгла нула, само крадете.

    13:15 30.08.2025

  • 8 Нека

    36 0 Отговор
    питат Теменугата ми замириса !

    13:15 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурни

    23 1 Отговор
    Хората казват вече така : "Ще си платя данъците с лихва ,но не на тези. Когато паднат от власт до последния гърбав и НН кмет и видя следващите ,че подгонят длъжниците фирми с милиардите ДДС , осигурителни и данъчни дългове . Когато разнищят хората във фирмения регистър с по над 5 и стигащи двойни цифри фирми на тяхно име регистрирани на несъществуващи адреси или неверни такива в села и паланки. Когато съберат данъците си от гласуващия платено или за облаги и живеещ в разкош етнос обгрижван единствено за правилен гласоподавател. " Бих добавил - Когато закрият ББР - поредното КТБ за източване от политически фирми.

    Коментиран от #16

    13:16 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Истината е нужна

    8 29 Отговор
    Баба Кори умира от яд, че не разпределя порциите и не е във властта и плюе всичко и всеки.Задълженията на държавата плюс тези на БНБ са 31,4%(при позволени-60%).Половината членки на ЕС имат заеми за над 60% от БВП!, ,а 4 държави с/а над100% задлъжнялост!
    Плаче на чужди гробища!!!
    СТРАШНОТО И ПРЕСТЪПНО Е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МИЛИАРДИТЕ КЪМ "наши" фирми И КРАЖБАТА ИМ!!!

    Коментиран от #33

    13:18 30.08.2025

  • 13 тая червена бабичка

    10 25 Отговор
    не и ли омръзна да се прави на загрижена за народа защо не разкаже как с нейна помощ опоскаха България по време на "приватизацията" и как си напълни туловището с крадени пари?

    Коментиран от #15, #17

    13:21 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всичко е истина младеж!

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "тая червена бабичка":

    1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
    2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
    3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
    4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
    5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

    Коментиран от #19

    13:23 30.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 По добре червени бабички

    23 2 Отговор

    До коментар #13 от "тая червена бабичка":

    От колкото млади неграмотни нацисти. Не мислиш ли така?

    13:25 30.08.2025

  • 18 Абе нали

    21 0 Отговор
    Сме сред двайсетте най-богати на планетата. Тъй разправяха шарлатаните. Някви 50 милиарда дълг щели да ни уплашат.

    13:26 30.08.2025

  • 19 а лъжа ли е

    9 15 Отговор

    До коментар #15 от "Всичко е истина младеж!":

    че тая червена утайка участва активно и то доказано в разграбването на България та да се стигне до това положение но понеже червените кхмери не зачитат човешкия живот и нямат нищо свято има наглостта да излиза пред хората и да се прави на жертвената геновева...

    Коментиран от #35

    13:26 30.08.2025

  • 20 УРА,, УРА

    13 9 Отговор
    Не плачи, не плачи! Ти ги докара тия с хартиеното гласуване, където се правят най големите фалшификации и подмяна на вота на хората. Всички го видяхме. Така че трай си и търпи диктатурата на прасетата.

    13:27 30.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пълен погром е в България

    21 4 Отговор
    и вече няма как да се крие. 35 години се извършва този атлантически погром и над държавността и над икономиката ни. Реално 1/3 от хората поне живеят под линията на бедност която впрочем е фалшива. БСП-ОЛ са предатели. Нинова във всичко е права.

    Коментиран от #58

    13:30 30.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сталин

    14 1 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    13:30 30.08.2025

  • 25 Еврогария приключи

    18 1 Отговор
    Нямаше сериозен икономист и финансист в бившата България, сега Еврогария, който да не предупреди, че еврошийта ще доунищожи Територията. Полша, Чехия, Унгария, Румъния си направиха анализите и стигнаха до изводи, че е самоубийство да се приема еврошийта. А тук скриха 227 стр. Доклад на експерти от БНБ, НСИ напудри данните и не предостави цените на граждански организации. МФ се подигра с исканите данни за дефицит. Сглобката доунищожи Територията. Невинни, няма. Особено след блокирането на еврошита в Гърция, няма сериозен финансист, който да приеме безрезервно финансовият диктат на де факто фалиралата ЕЦБ. Идва и цифровото евро, до 5 г. става програмируемо, което значи парите се харчат в определен срок, без право на спестявания. Уникална краткосрочна алчност "превалутиране" попречи дори на фирмите да предвидят бъдещите дългосрочни фалити. Всички лобисти на цифровия еврошийт нямаха елемантарно икономическо или финансово образование. А забраната на Референдуми е поредното доказателство за управляващите ни 35 г. режими, където Демокрацията е мръсна дума.

    Коментиран от #50

    13:31 30.08.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 12 Отговор
    ТИ КОРНИ РАZБИРАШ ЛИ ОТ ФИНАНСИ ИЛИ .................... САМО СЕ ПЛЕЩИШ КАТО МАЯ ЛАПАЦАЛОТО ................... НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАШ ЧЕ ТОРБАТА С ЛЪЖИТЕ ВЕЧЕ Е ПРАZHA ................... ФАКТ !

    13:31 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Офшорка

    9 0 Отговор
    Приватизация, пенсии и сигани, мутро рекетьорски формички, хахаха

    13:33 30.08.2025

  • 29 Необяснима позиция на Президента

    8 2 Отговор
    2024 г. подписва "Закон за въвеждане на еврошийт - Закон за унищожаване на български лЪв!", 2025 г. подкрепя отлагане на въвеждане на еврошийт, забележете само с една година. Без коментар.

    13:35 30.08.2025

  • 30 оня с коня

    7 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:36 30.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 всички

    4 7 Отговор
    знаят що за стока е това крадливо псе на снимката!

    13:38 30.08.2025

  • 33 Стига писа глупости бре мушмул

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Истината е нужна":

    Ще видиш ти едно РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МИЛИАРДИ КЪМ "наши" фирми ама на куково лято. Аз ще ти кажа какво ще видиш. Замръзяване на доходите поне до 2035. Това ще видиш. Когато ЕЦБ ти одобрява бюджета нещо друго ли очакваш ? Нали точно за това сега оправят държавните кърлежи щото прекрасно го знаят

    13:41 30.08.2025

  • 34 По интересната тема е друга младежи

    5 3 Отговор
    БСП-ОЛ !!!!!
    Че:
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“.....

    13:43 30.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 4 Отговор
    Корнела нещо я друса деменцията. Тя беше част от управлението и по нейно време нещата също не са били "розови". Ясно е, че иска да "яхне вълната", като Копейкин, Шефа на Парка и Руди Гела. В същото време, тя отдавна е препрала левовете в евро, а баламурниците, които ще ходят да се кикерчат по площадите, ще "лапат мухите". Лумпенпролетариатът е електоратът на всички "патриоти", "националисти" и "загрижени" за българският лев. Урсула е в България, не за да ни агитира за еврото, а за да им "набие в канчетата" на Румбата и Ко., че няма мърдане, ако искат да "останат в играта". Боко и Шиши, се ориентираха най- добре в обстановката, затова ще "излапат най- голямото парче от тортата".

    13:46 30.08.2025

  • 37 Няма събуждане верно колеги ....

    9 1 Отговор
    Мафията в България напечата над 17 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    13:47 30.08.2025

  • 38 кака кури

    1 6 Отговор
    ПАК ЛЪЖЕ ЗА КОПЮРИ!!!!

    13:50 30.08.2025

  • 39 Коментираме личноста на Нинова

    6 0 Отговор
    Или заявеното от нея? А атлантенца?

    Коментиран от #41

    13:52 30.08.2025

  • 40 Вероятно защото е прекрасно

    9 0 Отговор
    ...Държавното управление на дЖилезку и Теменужка и за тва .....Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г

    13:55 30.08.2025

  • 41 да търси правда и да критикува

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Коментираме личноста на Нинова":

    има право само тоя който е допринесъл с нещо за България или поне не е участвал дейно в разграбването и като тая карикатура на снимката!

    13:56 30.08.2025

  • 42 "Държавното управление"

    5 0 Отговор
    е стотици хиляди нищоправещи чиновници!

    13:58 30.08.2025

  • 43 Лошото обаче е, че май нищо вече не

    7 0 Отговор
    може да ни извади от спиралата, в която ни вкараха и ни влече към дъното. ...

    13:59 30.08.2025

  • 44 И кой според теб

    6 0 Отговор
    е допринесъл с нещо за България ? А? В тази 36 годишна атлантическа ваханалия ?

    14:02 30.08.2025

  • 45 Кака Корни

    2 0 Отговор
    Против корупцията се бори

    14:02 30.08.2025

  • 46 Сийчето

    2 2 Отговор
    И какво общо има това с еврото бе лельо?И в лева,и в евро бедняка си е бедняк.Паричния знак няма участие.Другите да не би да си загубиха националното достойнство?Пак са си такива,каквито са родени.Не разбирам как млада ,образована жена е възможно да мисли по този начин.Сина ти къде е?Да не е в Москва?Значи някой ти плаща за да отстояваш мнение и да буниш хората с психически проблеми,че някой щял да ги ограби когато раздавал пенсиите в пощата.

    14:03 30.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    СЛЕД БРЪЩОЛЕВЕНЕТО НА КОРНИ ПО ФИНАНСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ..................... ОЧАКВАМ ЦВЕТИСТИЯ ЕZИК НА ПРОФЕСОРА ГУМЕН РЕЧЕВ - БУЛДОГА ..................

    14:05 30.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мефистофел

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Еврогария приключи":

    Къде ги четеш тези простотии, или си копейка и си ги фантазираш? Нещо да кажеш за Шенген?

    14:06 30.08.2025

  • 51 Още никой не е казал

    1 0 Отговор
    Колко ще са по номинал тези "българските евра" със и без тези 8% които ги подаряват на ЕЦБ? На колко е оценена България?

    Коментиран от #54

    14:10 30.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Шоп

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Още никой не е казал":

    България е безценна, особено за хората, които се чувстват българи!

    14:12 30.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 да помислим

    1 1 Отговор
    Ако си саботираме еврозоната, трябва да сме готови за :

    1. Нова вълна емигранти и спад на населението с 1 милион
    2. Живот в напълно нефинансирана държава с перманентна липса на валута / колкото и да е слаба тя заради инфлацията/.
    Справка - Зимбабве
    3. Обществен сблъсък.
    4. Срив на всички пазари. партаментчетата пак ще вървят по 20к в зелено.

    Искаме ли го?
    Иначе, това че тия хайдуци само грабят. не го одобрявам.

    Коментиран от #63

    14:16 30.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ти па

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "гледай си картофите и не умувай":

    Имаш ли идея какво са за ЕЦБ няколко милиарда?
    Абсолютно нищо не са.
    ЕЦБ и ФЕД изтриват трилиони ликвидност при затягане без да им мигне окото.
    Създават ги по същия нячин когато им трябват.

    Коментиран от #62

    14:18 30.08.2025

  • 60 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Крантата пак излязла.

    14:18 30.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 изтриват те...

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "ти па":

    Чии пари изтриват? Колко е собственият капитал на ЕЦБ? А?

    Коментиран от #64

    14:20 30.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ти па

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "изтриват те...":

    Балансът им е 7 трилиона.
    Освен това системата включва всички ЦБ на ЕЗ. Както е ФЕД. Това не е една банка.
    Хал хабер си нямаш от нищо пич. Коментирай Гигант Хасково. или Симитли Атлетик по-добре

    Коментиран от #67, #69

    14:26 30.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 менда

    0 0 Отговор
    ЗОМБАЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОСЪЗНАЯТ ,ЧЕ ЖИВЕЯТ ВЪВ ФАЛИРАЛА ДЪРЖАВА -ПРАЗНА ХАЗНА ,ОГРОМЕН ДЪЛГ ,НИКАКВО ПРОИЗВОДСТВО И ИНВЕСТИЦИИ - КАКВА ЕВРОПАКАВИ ПЕТ ЛЕВА ХАХАХА -ШВЕЙЦАРЦИ НА БАЛКАНИТЕ - ХАХАХАХ

    14:27 30.08.2025

  • 67 Виж кво смешко

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "ти па":

    приходната част на ЕЦБ
    основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви..... а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен... Аз обаче те питах колко е собственият капитал на ЕЦБ ? Знаеш ли или НЕ

    14:30 30.08.2025

  • 68 Някой

    1 0 Отговор
    Нинова: бля, бря ...

    Имали сме и по катастрофални данни за състоянието на държавата, беше през 1996 т. при управлението на, БСП са премиер Жан Виденов.

    Еднакво не харесвам ГЕРБ, БСП, ДПС, ИТН, "Възраждане" ... Не харесвам също и ППДБ, но по-малко от гореизброените.

    Напоследък съм от негласуващите, просто няма за кой. Като се появи някой читав кандидат депутати ще отида да гласувам.

    Силно искам броя на депутатиге да се намали до 120-140 и смесена избирателна система, половината депутати ги избираме мажоритарно, другата половина пропорционално.

    Искам два парламента, единият се занимава само със законите приемането им и промяна им, а другият с правителството назначаване и освобождаване., приемане на цюджет ... Като мандатите на депутатите са 4 годишни на всеки 2 години ива избори. Тази година гласуваме за единия парламент, след 2 години да другия.

    14:31 30.08.2025

  • 69 Виж кво смешко

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "ти па":

    В края на 2024 г. нетният собствен капитал на ЕЦБ възлизаше на под 50,0 млрд. евро (Графика 11 и Таблица 2). Това е с 5,4 млрд. евро повече спрямо края на 2023 г. поради увеличението на сметките за преоценка, главно в резултат от повишаването на пазарната цена на златото в евро през 2024 г. и поскъпването на щатския долар спрямо еврото. Полученото в резултат на това увеличение на нетния собствен капитал на ЕЦБ беше неутрализирано от понесената загуба през 2024 г. и намалението на внесения капитал след петгодишната корекция на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, която влезе в сила на 1 януари 2024 г. и доведе до намаляване теглото на НЦБ от еврозоната (които внасят изцяло своя дял

    14:33 30.08.2025

